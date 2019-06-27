DHA YURT BÜLTENİ - 23

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, tekstil firmasına ait kumaş deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangın, saat 20.30 sıralarında Yıldırım ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi'ndeki bir tekstil firmasına ait kumaş deposunda çıktı. Depodan alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 8 itfaiye aracı ve 25 personel yangına müdahale etti. Yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, depoda hasar oluştu. Öte yandan deponun önünde bulunan bir kamyonet de küle dönerken, dumandan etkilenen bir itfaiye eri ise sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Çorum'da, Emrah Ç. alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Olayda, İlhami C., İbrahim C. ve Gökhan T. ile Erdal A. yaralandı. Şüpheli Emrah Ç. polis tarafından yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 67'inci Sokak'ta meydana geldi. Otomobil alım satımı işi yapan Emrah Ç. ile Erdal A, alacakları olduğu İlhami C. ile buluştu. 3 kişi arasındaki tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İlhami C., darp edildi. Bu sırada olay yerine gelen İlhami C.'nin arkadaşları İbrahim C. ve Gökhan T.' de kavgaya karıştı. Emrah Ç., otomobilinden aldığı pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Olayda, vücuduna kurşun isabet eden Erdal A., İlhami C., İbrahim C.. ve Gökhan T., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan olayın şüphelisi Emrah Ç.’yi kısa sürede yakaladı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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-Hastane acil ambulanslar

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