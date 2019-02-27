DHA YURT BÜLTENİ - 24

Mersin'de kuyumcu ve yanındaki kişinin öldüğü kanlı soygun anının görüntüleri, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntüsünde, saat 19.00'da kuyumcuya gelen maskeli soyguncunun, kendisine direnen iş yeri sahibi Mustafa Serpil'e tabancayla defalarca ateş ettiği, daha sonra vitrinden altınları çalarken kuyumcu çalışanı Yasin Tazegül'ü de vurdugu görülüyor. Yaralı şekilde iş yerinden çıkan Tazegül'ün çevreden yardım istediği sırada soyguncu tarafından bir daha tabancayla vurulduğu görülürken, zanlının olayın ardından altınları alarak, olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis, kimliği belirsiz cinayet zanlısı soyguncuyu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde çöp konteynerında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Olay, akşam saatlerinde Alsancak Mahallesi 2196. Sokak üzerinde meydana geldi. Kağıt toplayıcılığı yapan kişi, çöp konteynerında poşete konulmuş bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, cesedin yeni doğmuş kız çocuğuna ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, bebeği bıraktığı şüphesiyle bir kadını gözaltına alındı. Olayın yaşandığı sokakta yaşayan bir vatandaş, kağıt toplamak için konterneri karıştıran kişinin cesedi bulduğunu ve polisin cesedi bırakan kişinin tespiti için mahallelinin ifadesini aldığını söyledi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 65. doğum gününü kutlayanlara, yayınladığı videoyla teşekkür etti. Doğum günü olan 26 Şubat nedeniyle Türkiye ve dünyadan birçok kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65. yaşını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, gece saatlerinde yayınladığı videoyla doğum gününü kutlayanlara teşekkür etti. Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı videoda, şu ifadeleri kullandı: "65 yaş geride kaldı ve sizlerin özellikle sosyal medyada benim bu mutluluğumu paylaşmanız vesilesiyle sizlere özellikle şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu yolda sizlere hizmet, benim için Rabbimin en büyük lütfudur. Sizleri bu hizmette hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Kalın sağlıcakla."

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Haber: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)

Kavga eden komşularını ayırmak isterken ateşlenen silahla öldü

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga eden akrabaları ayırmaya çalışırken ateşlenen silahla yaralanan Lokman Aydoğan hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çakır mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan İ.Y. ile A.Y. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Komşularının kavga ettiğini gören Lokman Aydoğan, ayırmaya çalışırken, bu sırada silahlar ateşlendi. Kurşunlara hedef olan Aydoğan ve İ.Y. yaralandı. Yakınları tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 10 çocuk babası olan Aydoğan, hayatını kaybetti. İ.Y. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın yaşandığı mahallede yeni bir kavga yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Haber: KIZILTEPE(Mardin),(DHA)

Kocaeli'de arızalanan bulaşık makinesinden yangın çıktı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, arızalanan bulaşık makinesinden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde ?Körfez Güney Mahallesi Boncuk Sokak'ta çıktı. Apartmanın 2'nci katında oturan Ayşe Demirkan, iddiaya göre bulaşık makinesini çalıştırarak komşusuna gitti. Ayşe Demirkan'ın oğlu Enes geldiğinde evin dumanlarla kaplı olduğunu görüp müdahale etmeye çalıştı. Enes Demirkan'ın müdahalesi yeterli olmayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Gelen itfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangının bulaşık makinesinin arızalanması sonucu çıktığı belirlendi.

Yangına müdahale eden Enes Demirkan, geç kalsaydı evin yanabileceğini ve yangına zamanında müdahale edildiğini söyledi.