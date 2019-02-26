DHA YURT BÜLTENİ-3 

Yüksekova'da devriye görevinde rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi sırasında rahatsızlanan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde dün akşam devriye görevine çıkan birlikteki ismi henüz açıklanmayan uzman çavuş, aniden fenalaştı. Görev arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuş, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Yetkililer, uzman çavuşun kalp krizi geçirip şehit olduğu üzerinde durduklarını belirtti. Uzman çavuşun ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- Siirt Eruh'ta PKK'lı teröristlerin 3 sığınağı imha edildi Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, biri ağaç kavuğunda yer altında toplam 3 depo tespit edilip kullanılamaz hale getirildi. Depolarda ise 5 tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nca, Eruh'un Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın-17' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında mayın arama köpeği 'Posta'nın da katılımıyla yapılan aramada biri ağaç kavuğunda yer altında toplam 3 depo tespit edildi. Depolarda ise 4 anti personel roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 5 Kalaşnikof tüfek, 35 dipçik, 7 Kalaşnikof fişeği ve işaret fişeği ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Depolar kullanılamaz hale getirilirken, silah ve mühimmatlar ise imha edildi.

Görüntü dökümü -Operasyandan genel ve detaylar -Ele geçirilen malzemeler ERUH (Siirt),(DHA) ============================== Kapkaç yapan şüpheli yakalandı Adana'da, Vedat Alpsoy'un (24) cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli Gökhan K. (32) yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda cep telefonuyla oynayan Vedat Alpsoy'un yanına motosikletli 2 kişi yaklaştı. Motosikletin arkadasında oturan şüpheli Alpsoy'un elindeki telefonu aldı. Şüphelilerin motosikletle kaçmasının ardından Alpsoy, çevredeki vatadaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Polis 20 kilometrelik kaçış istikametindeki 200 güvenlik kamerasını inceledi. Eşkali belirlenen şüphelilerden Gökhan K., 19 Mayıs Mahallesi'nde kovlamaca sonucu yakalandı. Emniyete getirelen Gökhan K. sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Polis olaya karışan diğer şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü

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- Kapkaç anı güvenlik kamera kayıtları

- Zanlının adli tıp birimine getirilmesi Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Can ÇELİK/ADANA,(DHA) ==============================

Tesadüfen keşfedilen mağarayı defineciler talan etti Gümüşhane'nin İkisu mevkiinde yıllar önce taş ocağı çalışması sırasında tesadüfen bulunan sarp kayalıkların içerisindeki mağara, defineciler tarafından talan edildi. Duvarlarında, milattan önceki yıllara ait işaretlerin yer aldığı 'Dağ Manastırı' olarak adlandırılan mağaranın, turizme kazandırılması isteniyor. Gümüşhane'nin İkisu mevkiinde yıllar önce başlatılan taş ocağı çalışması sırasında sarp kayalıklar arasında bir mağara olduğu fark edildi. Mağarada yapılan incelemelerde duvarlarında, milattan önceki yıllara ait işaretler ile freskler ve Yunanca yazılar yer aldığı belirlendi. 'Dağ Manastırı' olarak adlandırılan ve tarihi geçmişi M.Ö. 10'uncu yüzyıla kadar uzandığı tahmin edilen mağara, defineciler tarafından talan edildi. Duvarlarındaki yazı ve fresklerin tahrip olduğu mağaranın arkeologlar tarafından araştırılıp, turizme kazandırılması isteniyor.

TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral, mağaranın taş ocağı çalışmaları sırasında keşfedildiğini belirterek mağara ile ilgili detaylı araştırma yapılmadığını söyledi. Oral, "Bu işin uzmanları olan arkeologların gelip, burayı incelemeleri gerekiyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla mağaranın içerisinde ve tavanında özel bir sıva var. Burası çok tahrip edilmiş. Burayı kullanan ve ya define arayanlar mağarayı tahrip etmiş. Duvarlarda freskler var. Bizans dönemine ait olduğunu tahmin ettiğimiz simgeler var. O dönemlere ait yazılar varö dedi. Oral, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından incelenerek mağaranın turizme kazandırılmasını istedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Mağaradan görüntüler Mağarada incelemeler Röpler ve detaylar HABER KAMERA: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA) - ==============================

AK Parti Ordu Adayı Güler: Fındığa sahip çıkacağız AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, “Fındık bizim temel meselemiz. Fındığa sahip çıkacağız. Yeni dönemde yapacağımız çalışmalarla hem işsizliği önlemeye çalışacağız hem de ekonomiyle ilgili çalışmalara ağırlık vereceğizö dedi.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, 31 Mart yerel seçimi için başlattığı çalışmalar kapsamında, beraberindeki heyet ile Ordu’nun Kumru ilçesine giderek, vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.Güler’e ziyaretleri sırasında Kumru Belediye Başkanı Murat Hatipoğlu ve AK Parti Kumru Belediye Başkan Adayı Yusuf Yalçova da eşlik etti. İlçede coşkulu kalabalık tarafından karşılanan Güler, partisinin Kumru ilçe teşkilatını da ziyaret etti. Güler, sonrasında ilçede dolaşarak sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinledi. ‘ORDU’DA NE VARSA KUMRU’DA DA AYNISI OLACAK’

Kumru ziyaretinde Ordu’nun ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olacağını söyleyen Güler, “Ülkemiz dünyada büyük bir yarışın içerisinde. Ordu’nun ülke ekonomisi içerisinde alması gerektiği bir yer var. Bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışacağız. Belediyecilik bizim bugün başlayan bir görevimiz değil. 25 yıldır belediyecilik çalışmalarının içerisindeyiz. 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediyesine adım atarken binanın içerisine beraber girdik. İstanbul pek çok ülkeden büyük bir şehir. Ülke büyüklüğündeki kutsal bir şehirde hizmet ettik. Şimdi benim için kutsal ikinci bir şehir olan Ordu’ya geldim. Eğer ki seçilirsek Ordu’da ne varsa inşallah Kumru’da da aynıları olacakö dedi.