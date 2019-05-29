DHA YURT BÜLTENİ - 3

Muş Ovası'nın 2'nci büyük nehri olan Karasu çöplüğe döndü. Çevredeki köylerin çöplerini attığı nehri adeta poşet kapladı. Yaz aylarında çocukların serinlemek için girdiği nehirdeki kirliliğin sağlığı tehdit eder duruma geldiğini belirten vatandaşlar, soruna bir çözüm bulunmasını istedi. Muş Ovası'nı bereket taşıyan Karasu Nehri, çevresindeki köy ve mahallelerde yaşayanların çöplerini attığı bir alana dönüştü. Kıyısı naylon ve çöp yığınına dönen nehir insan ve hayvan sağlığını tehdit eder hale geldi. Çocukların serinlemek için girdikleri, hayvanların günlük su ihtiyaçlarını karşıladığı nehirde oluşan çöpler vatandaşların tepkisini çekiyor. Kısa bir süre önce yapılan değişiklikle Muş'a mahalle olarak bağlanan Yeşilce'nin muhtarı Mustafa İrfan Subaşı, "Mahallemizin yakınından akan ve meramızı ikiye bölen Karasu nehrine vatandaşlar çöplerini atıyor. Hatta araçlarla başka mahallelerden gelenler bile çöp, naylonlarını Karasu nehrine boşaltıyor. Köylüler tarafından atılan naylon poşet, bidonlar nehir suları tarafından getirilerek nehrin her iki tarafında birikiyor. Hayvanlarımız Karasu nehrinde günde en az 2 defa su içiyorlar, naylonu yiyen hayvanlarımız telef oluyor. Yaz aylarında serinlemek için suya giren çocuklarımızın hastalanma riski var" diye konuştu. Mahallenin Çobanı Ekrem Yılmaz ise "Meramız Karasu kenarında bulunuyor. Her gün 180 adet hayvanı en az 2 defa su içirmek için çöplüğe dönüşen Karasu kıyısına getiriyorum. Hayvanlar burada hem su içiyor hem de otluyorlar. Zaman, zaman kıyıdaki naylon poşeti yiyen hayvanın telef olduğu da oluyor, hayvanlarımız hastalanıyorlar, nehir kenarında biriken naylonlar, çöpler yanında nehir suları bunları getiriyor, vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yaralının hastaneden görüntüsü

-Kaza yerinden görüntüler

Süre: 01.02 Boyut: 117 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

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Robotik kodlama ile geleceği tasarlıyorlar

Edirne'de, Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan Robotik ve Bilişim Teknolojileri Kursu, büyük ilgi görüyor. Yaşları 7 ila 11 arasında değişen kursiyerler, 4 seviyeden oluşan 160 saatlik kursta robotik kodlamanın yanı sıra kendi tasarladıkları figürleri, 3 boyutlu yazıcıda basma imkanı buluyor.

Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde geçen yıl Şubat ayında açılan ve şu ana kadar 4 farklı seviyede 256 kursiyerin sertifika aldığı Robotik ve Bilişim Teknolojileri Kursu, geleceğin bilim insanlarını yetiştiriyor. Kursiyerler robotları kodlamanın yanı sıra bilgisayar programıyla tasarladıkları figürleri, 3 boyutlu yazıcıda basıyor.

Robotik ve Bilişim Teknolojileri Kursu Öğretmeni Duygu Solak, 4 farklı seviyede eğitim verdiklerini belirterek, "Her eğitim seviyesinde çocukların kendi davranışlarını gerektirecek ve bilimsel açıdan yaklaşacak farklı eğitimler veriyoruz. Kodlamaya giriş dersi biraz daha eğitim ve oyun amaçlı. 2'nci seviyede robotik kodlama eğitimlerini veriyoruz. Mevcut 4 robotumuz var. Öğrencilere burada aldıkları eğitimle robotları hareket ettirmesini öğretiyoruz. 3'üncü seviye kursunda da bildiklerini daha da ileriye taşıyoruz. Robotların hem üretimini kendileri gerçekleştirebiliyor hem de hareket ettirebiliyorlar. 4'üncü seviyede de 3 boyutlu yazıcı ve tasarım eğitimi alıyorlar. Öğrenciler her hafta farklı bir modül seçerek, uygulama içerisinde bir tasarım gerçekleştiriyor. Daha sonra ise 3 boyutlu yazıcıda bunları basabiliyoruz" dedi.

ULUKIŞLA: PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİ ARTTIRIYORUZ

Robotik ve Bilişim Teknolojileri Kursu öğretmeni Safa Ulukışla da, amaçlarının çocuklara 21'inci yüzyıl becerilerini aktarmak ve çocukların kişisel gelişimlerini desteklemek olduğunu ifade ederek, "Bu alanda onların becerileri ve zeka seviyeleri üzerinde olumlu bir etki bırakmak istiyoruz. Burada çocuklara temel algoritma, robotik kodlama eğitimi veriyoruz. Bu eğitimlere bağlı olarak problem çözme becerilerini arttırıyoruz. Avrupa'da bu tip eğitimlere çok önem veriliyoruz. Biz de burada bunu başarmak istiyoruz" diye konuştu.

GÜN: TASARLADIKLARINI ONLARA HEDİYE EDİYORUZ

3 Boyutlu Yazıcı ve Tasarım Kursu öğretmeni Taner Gün, "Kursumuzda öncelikle yazıcının parçalarını, hangi parçada nasıl sorunlar çıkıyor bunları anlatıyoruz. Daha sonra yazıcıda nasıl tasarım yapabileceklerini ve bilgisayardan bu tasarımları yazıcıya nasıl aktarabileceklerini öğretiyoruz. Her hafta farklı şeyler tasarlamalarını istiyoruz. Bunları tasarlayarak, bastıklarında da onlara hediye ediyoruz. Bu ileride onlara grafiksel düşünmeyi sağlıyor" dedi.

KURSİYERLER HEM ÖĞRENİYOR HEM DE EĞLENİYOR

Kursiyer Reha Kaykı, dünyada robotların yaygın olarak kullanıldığına dikkat çekerek, "Öncelikle bu robotları nasıl kodlayacağımızı öğrenmemiz gerekiyor. Robotlara komut vermek için kodlama öğreniyoruz. Birçok alanda robotlar önemli bir yer tutacak. Türkiye'de de küçük yaşlardan itibaren robotik kodlama eğitimi alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Halil Ege Acar, ileride mühendis olmayı istediği için kursa katıldığını belirterek, robotik kodlama ve 3 boyutlu tasarımı eğlenerek, öğrendiklerini söyledi. Ecrin Beyza Balcı da, evinde oyuncak robotlar olduğunu ve bunları kodlamak istediği için kursa katıldığını ifade ederek, "Robotlar dünyamıza girdi ve bunları kodlamak zorundayız. Robotları kodlamayı ve hareket ettirmeyi öğrendim" diye konuştu. Ecem Nur Öztürk ise arkadaşı sayesinde kursa başladığını belirterek, "Bilgisayar bana başta hep zor geliyordu. Bu kursla hem bir hobi edindim, hem de bilgisayarı tanıdım. İleride doktor olmak istiyorum ama aldığımız eğitimin üzerine de çalışmalar yapabilirim" dedi. Özüm Dıngırdan da robotlara merakı olduğu için kursa katıldığını ifade ederek, geleceğin kodlamada olduğunu söyledi.