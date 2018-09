DHA YURT BÜLTENİ 4

KONYA Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, Karapınar bölgesinde 2017 yılına kadar 300, geçen yıl 9, bu yıl da 11 obruk meydana geldiğini söyledi. Arık, "Bölgede mısır, yonca gibi çok su tüketen ürünler yetiştiriliyor. Bölgenin Türkiye ortalaması altında yağış aldığını düşünürsek, yeraltı su seviyesinin düşmesi de obruk oluşumunu hızlandırıyor" dedi. Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Karapınar'da, yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, tehdit oluşturuyor. Son dönemlerde, özellikle mısır ve yonca ekili alanlarda, çiftçiler hasat yaparken obruk oluşması, bölge halkını da tedirgin ediyor. Obruk oluşumunun artması üzerine Jeoloji Mühendisleri Odası ve AFAD ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, Karapınar ilçesi ile çevresinde obruk oluşumuna neden olan jeolojik yapının olduğunu belirtti. 'ENDİŞELENDİRMESİNİN NEDENİ, YERLEŞİM ALANLARINDA OLUŞMASI' Daha önce dağlık bölgelerde oluşan obrukların, son dönemlerde yerleşim alanlarında meydana gelmesinin, endişeyi artırdığını kaydeden Prof. Dr. Arık, "Bölge, bu yıl her zamankinden daha az yağış aldı. Şu an da içinde bulunduğumuz mısır tarlasında olduğu gibi yol boyu sürekli olarak mısır, yonca gibi çok su tüketen bitkilerin üretildiğini görüyoruz. Bütün bölgede obruk oluşumuna müsait bir yapı var. Bunun içerisinde suyla karşılaştığı zaman eriyebilir bir katman var. Bu suyla karşılaştığı zaman oluşan küçük boşluklar zaman içerisinde büyüyor. Üstteki tabaka bir süre sonra ağırlığını taşımayarak aniden çöküyor. Aslında bir karstik şekil, doğal jeolojik bir olay. Günümüzde bizi daha fazla endişelendirmesinin nedeni giderek yerleşim alanlarında oluşması ve tarımsal alanlara yaklaşmış olması" diye konuştu. 'BU YIL 11 OBRUK OLUŞTU' Prof. Dr. Arık, obruk oluşumunun yüzyıllar öncesine dayandığını; ancak bu oluşumun 2000'li yıllardan sonra giderek artış gösterdiğini belirtti. Bu yıl 11 obruğun oluştuğunu belirten Arık, "Obruklarının oluşumunda 2000'li yıllardan sonra hızlı bir artış gözlenmekte. Bölgede yaptığımız incelemede 2017 yılına kadar 300 civarında irili- ufaklı bir obruk tespit edildi. Sadece 2017 yılında 9 obruk oluşmuş. Bu yıl da 11 civarında oluşmuş durumda. Bu giderek arttığını gösteriyor. Bu bölgede de çok su tüketen ürünlerin üretimi de giderek artıyor" dedi. 'YAĞIŞ AZ, SU TÜKETİMİ FAZLA' Bölgede mısır ve yonca gibi çok su tüketen ürünlerin yetiştirilmesinin de obruk oluşumunu tetiklediğine değinen Arık, "Obrukların oluşumunu durdurma şansımız yok. Çünkü doğal jeolojik faktörler var; ama oluşumu belki yavaşlatabiliriz. Bunu da insana bağlı faktörleri biraz yavaşlatabilirsek olur. Bölgede mısır, yonca gibi çok su tüketen ürünler yetiştiriliyor. Bölgenin Türkiye ortalaması altında bir yağış aldığını düşünürsek yeraltı su seviyesinin düşmesi de obruk oluşumunu hızlandırıyor" diye konuştu. 100'Ü KAÇAK 140 BİN SU KUYUSU VAR Kaçak su kuyularına da dikkat çeken Prof. Dr. Arık, şunları söyledi: "Konya kapalı havzasında 100 bini belgesiz, 40 bini belgeli, yaklaşık 140 bine yakın yeraltı su üretim kuyusu var. Tabi bunların ne kadar su tükettiği konusunda kesin bir veri yok elimizde. Bildiğimiz bir şey var. Yağış Türkiye ortalamasını yarısı kadar yıllık ortalama 300 milimetre. Hatta Karapınar, Tuz Gölü arasında 250 milimetre seviyesinde. Türkiye ortalaması 642 milimetre. Burası Türkiye ortalamasının çok altında bir yağış alıyor. İklim şartlarına baktığınız zaman çöl şartlarına yakın bir iklim var. Biz burada sulu tarım yapıyoruz. Doğal jeolojik faktörlere ilave birde insani faktörleri eklediğiniz zaman hem yağış az, hem fazla su tüketimi var. Dolayısıyla yeraltı su seviyesini giderek düşürüyoruz. Son 30- 40 yıllık süre içerisinde yıllık ortalama 1,5 metre seviyesinde hesaplarsak 50- 60 metre kadar su seviyesinde azalma var. Buda geçmişte dağlık tepelik alanlarda oluşan obrukları, günümüzde yerleşim alanlarına, tarım alanlarına yaklaştırıyor."

3)ÜRETİCİDEN 12 LİRAYA ALINAN FINDIK İŞLENİP 60 LİRADAN SATILIYOR

ORDU'da üreticiden 12 liraya satın alınan kabuklu fındık, fabrikada kavrulup işlendikten sonra perakendeciler ve kuruyemişçilerde kilogramı 60 liranın üzerinde satılıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticiden maliyetin altında satın alınan fındıkla işlenip tüketiciye satılması arasındaki fiyat farkının büyük olduğunu, döviz artışıyla birlikte bu farkın sürekli arttığını, ancak üreticideki fiyatın ise halen düşük olduğunu söyledi. Dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 78, ihracatının ise yüzde 76'sını elinde bulunduran Türkiye, 100'den fazla ülkeye fındık ihraç ederek 2.5 milyar dolara yakın döviz girdisi elde ediyor. Geçen sezon Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) serbest piyasada 9 liraya kadar düşen fındığa müdahale etmesiyle fiyatlar 10 liranın üzerinde seyretti. Bu sezon TMO henüz fındık alımına başlamazken, sezon başında serbest piyasada 13 TL olan fiyatlarda 12 TL'ye kadar geriledi. Fındık, serbest piyasada üreticiden maliyetin altında satın alınırken, fabrikada işlenip kavrulduktan sonra iç piyasada 60 liranın üzerinde satışa sunuluyor. TZOB Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, fındık hasadı başladığında ve sonunda TMO'nun piyasaya girerek müdahale alımında bulunmasını, en az 15 lira fiyat açıklamasını istediklerini belirterek "Maalesef bu olmadı, 15 liranın altında fındık satışı yapan üreticinin zararı büyük. Üreticinin satışı ile rafta işlenmiş fındık arasında da büyük fark var. Bunu her yıl gündeme getirip söylüyoruz ama döviz artışıyla birlikte bu fark sürekli artıyor. Nedense üreticinin fındığı artmıyor" dedi.

FINDIK ASLA KAYBETTİRMİYOR

Fındıkta her yıl devlet müdahalesi olması gerektiğini, 2, 2.5 milyar dolar döviz girdisiyle fındığın önemli bir ihracat ürünü olduğunu da belirten Soydan, "Üreticiden alınan fiyatla raftaki fındık arasında büyük fiyat farkı var. Üreticinin mağdur olduğu yerde alıcıların daha şeffaf, daha karlı bir ortam olduğu açıkça ortaya çıkacaktır. Dövizin yükselmesi üreticiye yansımamıştır. Dövizin yükselmesi fındığı alan sektör içindeki taraflara yansımaktadır. Bunuda raflarda görüyoruz. Üreticide 'Raflarda fındık fiyatları yüksek, neden bizim elimizdeki fındık fiyatları düşük' diyor. Serbest piyasa koşulları fındıkta aslında işlemiyor. Artık her yıl devlet müdahalesi olmalı. Artık devlet fındığın içinde olmalı. Fındık bir ihracat ürünü. Yüzde 75-80'inin ihracatını yapıyoruz. Yüzde 75'ini de biz üretiyoruz. Yılda 2, 2.5 milyar dolar döviz girdimiz var. Fındık asla kaybettirmiyor. O nedenle devlet fındığa müdahale ettiğinde her zaman kazanacaktır. Ülke kazanacaktır, üretici kazanacaktır. Fındık sektörü aslında 15 liralık fiyatlada rahatlayacaktır. Bugünkü fındık fiyatlarından sektörün bazı kesimleride memnun değil. Üretici de memnun değil. Ama en az 15 TL fiyat sektörün tamamını rahatlatacaktır" şeklinde konuştu.