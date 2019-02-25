DHA YURT BÜLTENİ-4

1)KAZAYI GÖREN KADIN DOKTOR YARALILARIN YARDIMINA KOŞTU ADANA'da kaza sonucu devrilen panelvandan çıkarılan 2'si kadın 3 yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen kadın doktor yaptı. Kaza, Yüreğirİlçesi Hacı Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, direksiyon hkontrolünü yitiren panelvan sürücüsü kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan devrildi. Bu sırada araç içinde bulunan 2'si kadın 3 kişi, çevredekiler tarafından çıkarıldı. Hafif yaralanan kadınlar ise kazanın ardından şoka girdi. Bu sırada yoldan geçen kadın doktor, kazayı görüp yaralıların yardımına koştu. İlk müdahaleyi yapan doktor, "Ben doktorum, lütfen sakin olun ambulans gelene kadar hiçbir yere gitmeyeceğim" dedi. Ayrıca kadın doktor şoka girenlere su içirdi, konuşarak onları sakinleştirmeye çalıştı. Kazazedeler ise sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Panelvan araç çekici yardımıyla kaza yerinden alındı. Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden genel ve detay

- Yaralıların araçtan çıkarılması

- Doktorun yaralılar ile ilgilenmesi

- Doktorun konuşması

- Ambulansın gelmesi

- Genel ve detay

SÜRE:02'12" BOYUT:245 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA) ===================================================== 2)DEFİNECİLER TARİHİ MEZARI KAZDI, JANDARMA HAREKETE GEÇTİ TRABZON'un Maçka ilçesinde 947 yılına ait bir mezar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kazıldı. Defineciler bir buçuk metre çukur kazdıkları mezarın yanında bir battaniye ve kova bırakıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Maçka ilçesi Hamsiköy Mahallesi'nde önceki gün 947 yılına ait tarihi bir mezar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kazıldı. Mezardaki çukuru gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İncelemede bir buçuk metre çukur kazılan mezarın yanında bir battaniye ve kova bulundu. Mezarı definecilerin kazdığını öne süren vatandaşlar, olayın aydınlatılmasını istedi.

Mezarın bulunduğu arsa sahibi Cemre Yılmaz, kendi arazilerinde eski tarihlere ait mezarlar bulunduğunu belirterek "Burada bizim arazimiz var. Dedemin mezarı da burada. Tanımadığımız mezarlar da var. Bizim haberimiz olmadan tanımadığımız mezarlardan birini kazmışlar. Muhtemelen definecilerin yaptığını ve buradan bir şey alındığını düşünüyoruz. Çünkü buradan kemik çıkmamış. Jandarmada araştırma yapıyor ama henüz hiçbir bilgimiz yok. Olaydan da yeni haberimiz oldu. Bizim mezarlarımızı koruyabilmemiz için mezarlarımızın başında mı durmamız lazım?" dedi.

Mithat Pervanlar da "Burada eskiden bir karakol vardı. Halk dilinde bu karakolun etrafında para olduğu söyleniyordu. Bu söylenti definecilerin kulağına gitmişse gelip burayı kazıdılar. Teknolojiden yararlanıp makineyle geldiklerini duyduk. Buradan havalarını almışlardır. Bu defineciler böyle bir şey duyunca hemen başına konar. Defineci budur. Dağlarda taş başlıklı mezarlar vardır. Bunların hepsini kazdılarö ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Mezarlıktan detaylar

-Mezarın içine girip kontrol edilişi

-Röportajlar

-Mezarın içine girip Anons yapılması

-Genel detaylar HABER: SELÇUK BAŞAR KAMERA: ALEYNA KESKİN/DHA-TRABZON ================================================== 3)SAMSUN’DA YERLİ UÇAK 'KUZGUN' PROJESİ GELİŞTİRİLDİ SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sivil Havacılık Yüksek Okulu Pilotaj Bölümü Öğretim Görevlisi Cevat Sunol ve ekibi tamamen yerli kaynaklar ve imkanlarla spor uçak üretmek için çalışma başlattı. Lifesport sınıfına dahil olacak olan projede kalkış ağırlığı 600 kilogram olacak uçağa 'Kuzgun' adı verildi.

Samsun OMÜ Sivil Havacılık Yüksek Okulu Pilotaj Bölümü Öğretim Görevlisi Cevat Sunol ve ekibi tamamen yerli kaynaklar ve imkanlarla spor uçak üretmek için çalışma başlattı. Lifesport sınıfına dahil olacak olan projede kalkış ağırlığı 600 kilogram olacak uçağa 'Kuzgun' adı verildi. 600 mil mezile sahip olması planlanan uçak, 5 bin metre yüksekliğe çıkacak, saatte 222 kilometre hıza ulaşacak. 7 metre boyunda 9 metre kanat uzunluğuna sahip uçak 110 beygir güçte olacak.

Samsun Teknopark bünyesinde kurulu olan Araştırma-Geliştirme (AR-GE) ve havacılık şirketlerinin 2013 yılından itibaren faaliyet gösterdiğini anlatan Samsun OMÜ Sivil Havacılık Yüksek Okulu Pilotaj Bölümü Öğretim Görevlisi Cevat Sunol, Türkiye’de genel havacılığın gelişmesi için hafif spor uçakların tasarımı ve üretimini misyon edindiklerini söyledi. Sunol, "Kompozit malzemelerle üretim konusunda zaten firmamızın eskiye dayalı bir tecrübesi var. Ayrıca uçak tasarımı içinde uzun süredir çalışmalarımız devam ediyor. Bu bağlam da 'Kuzgun' ortaya koyduğumuz yeni bir proje. Spor havacılıkta ihtiyaç duyulan 600 kilogram sınıfında lifesport olarak tabir edilen uçak sınıfında bir hava aracı olacakö dedi.

'GENÇ VE TECRÜBELİ MÜHENDİSLERİMİZ BİR ARADA ÇALIŞIYOR'

Tasarım çalışmalarının, endüstriyel tasarımcılardan ve uçak mühendislerinden oluştuğunu dile getiren Sunol, “Proje kapsamında tasarımda kullandığımız bir takım hesapları kolaylaştıran yazılımlarda gerçekleştirmekteyiz. Bizim buradaki hedefimiz 'Kuzgun’un büyük oranda şirket bünyesinde, yerli imkanlarla ve yerli kaynaklarla üretilmesi. Biz burada sonuçtan çok sürece odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Çünkü bizim için önemli olan bu işin sürdürülebilir olması. Sürdürülebilir olması içinde en fazla insan kaynağına ve bilgi kaynağına bağlı. Şuan biz onları da yetiştiriyoruz. Genç mühendislerimiz, tecrübeli hocalarımız bir arada çalışıyor. Projemiz kavramsal tasarım aşamasında ilk eskizlerimiz ortaya çıktı. Buna paralel olarak mühendislik hesapları ve tasarım hesapları sürmekte. Yaptığımız proje üzün süreçli bir proje. Proje kapsamında aynı zamanda bu tip uçakların en büyük maliyetini oluşturan motorunda ucuzlatılması da hedeflenmekte. Bu bağlamda otomobil motorundan uçak motoruna dönüşüm projemiz yürümekte. İlk test ürünlerimiz ortaya çıkmak üzere. Bu ürünler tamamlandıktan sonra motorunda maliyetinin de düşürülmesiyle hem Türk hem de dünya havacılığına düşük maliyetli etkin ve yüksek performanslı bir hava aracını kazandırmayı hedefliyoruzö diye konuştu.

'600 MİL UÇUŞ MESAFESİNE SAHİP OLACAK'

Havacılık sektörünün Türkiye’nin hedeflerinde olan bir konu olduğunu kaydeden Sunol, “Bizde bu bağlamda Türk havacılık sanayisine katkıda bulunmak istiyoruz. Kuzgun sertifikasyonu lifesport sınıfında olacağı için bu sertifikasyon şartlarını sağlayacak şekilde olacak. İki kişilik bir uçak olacak, 600 kilogram kalkış ağırlığına sahip olacak, 600 millik bir uçuş mesafesine sahip olacak ve bu tür uçaklarda kabin basınçlandırması olmadığı için en fazla 5 bin metre yüksekliğe çıkabilecek bir uçak olacak. Üretiminde tamamen yerli kompozit malzemeler kullanılacak. Modern ve yenilikçi bir görünüm kazanması için tasarımda tecrübeli endüstriyel tasarımcılarla beraber çalışıyoruz. Bizim bu projedeki hedefimiz asla yerli pazar değil, uluslar arası pazarda rekabetçi olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Uçağın eskiz görüntüsü

-Cevdet Sunol'dan detay

-Röportaj

Haber-Kamera:Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) ======================================================= 4)LİSELİLERE PALANDÖKEN'DE KAYAK DERSİ ERZURUM'un Palandöken Kış Sporları Merkezi'nde, Yakutiye Kaymakamlığı'nın 'Haydi Liseliler Kayağa' projesi kapsamında, ilçedeki tüm lise öğrencilerine kayak dersi veriliyor. Kayak eğitmeni Tuğrul Aksu, "Her kış eğitim veriyoruz. İlçede kayak bilmeyen lise öğrencisi bulunmuyor" dedi. Denizden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2400 rakımında bulunan Polat Erzurum Resort Otel'in pistlerinde, eğitmenler eşliğinde kayak dersi alan öğrenciler, çok şanslı olduklarını söyledi. 50'nci yıl Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan kayak eğitmeni Tuğrul Aksu, 2016 yılında başlatılan proje kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 2 bin öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi. Aksu, "Her kış olduğu gibi bu kış da 15 hafta boyunca her gün bir lisenin öğrencilerini gruplar halinde Palandöken'e getirip, burada kayak eğitimi veriyoruz. İlçede kayak bilmeyen lise öğrencisi bulunmamakta. Eğitimlerimiz Nisan'ın 15'inde sona erecek" diye konuştu.

Birçok öğrenci ilk kez bulunduğu Palandöken'de kayak yapmanın keyfini çıkardı. Kısa sürede iyi kayağı öğrenen öğrenciler, hayatlarının en güzel günlerinden birini yaşadıklarını söyledi.

Şehit Murat Tatar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencisi Nisanur Harmandar, "Palandöken'e gelmiştim ama kayak yapmayı denememiştim. Proje sayesinde öğrendim. Çok eğlenceli bir spor. Bize bu imkanı tanıyan kaymakam beye teşekkür ediyorum" dedi.

Polat Erzurum Resort Hotel'in Genel Müdürü Bora Kanber ise kente gelen herkesten kayak yapmasını ve kayağı öğrenmesini istediklerini belirtti. Kanber; kaymakamlık, belediye, üniversite ve STK'ların pistlerinde açtığı kurslarda ücret almayarak, destek olmaya çalıştıklarını söyledi.