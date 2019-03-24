DHA YURT BÜLTENİ-4

1)DEPREM ANINDA DOĞUM YAPTI DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde geçen 20 Mart'ta, Ayşe Şentürk'ün, Devlet Hastanesi'nde sezaryenle doğum yaptığı sırada, 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük panik yaşayan Şentürk'ü sakinleştirip, operasyona devam eden doğum ekibi, genç kadının bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirip, kucağına almasını sağladı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan Ayşe (30) ve Muhittin Şentürk (32) çifti, ikinci bebeklerini kucaklarına almak için geçen 19 Mart'ta Acıpayam Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastaneye yatırılan Ayşe Şentürk, sezaryenle yapılacak doğum için ertesi gün sabah saat 09.15'te Op. Dr. Burcu Kayılı ve 10 kişilik ekibi tarafından ameliyata alındı. Belden altı uyuşturulan Şentürk'ün ameliyatına başlanıldığı sırada, ilçede 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından hastane kısa sürede boşaltıldı. Deprem esnasında doğumhanede kısa süreli bir panik yaşanırken, Dr. Kayılı bebeğin sağlığına zarar gelmemesi için operasyonu devam ettirme kararı aldı. Ameliyat başarılı bir şekilde gerçekleştirilirken, Şentürk de bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Operasyonun tamamlanmasının ardından Şentürk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 3 kilo 260 gram olarak dünyaya gelen bebeğe 'Ayla' ismi verildi.

'DEVAM ETMESELERDİ BEBEĞİMİ KAYBEDEBİLİRDİM'

Hayatında daha önce bu kadar büyük bir deprem yaşamadığını kaydeden Ayşe Şentürk, "Çarşamba günü ameliyata girdim. Karnıma ilk kesik atılır atılmaz deprem oldu. Deprem olurken ışıklar gelip gidiyor, sedye, oksijen tüpleri sallanıyordu. Şiddetli sarsıntının ardından doktorumuz ve ameliyathane ekibi ameliyata devam etme kararı aldı. Devam etmeselerdi bebeğimi kaybedebilirdim" diye konuştu.

'SENİ VE BEBEĞİNİ KURTARACAĞIZ DEDİLER'

Doğum sırasında sarsıntıların sürdüğünü ve hastane çalışanlarının kendisini sürekli sakinleştirmeye çalıştığını kaydeden Şentürk, "Sarsıntı olduğunda korktum ama depremden değil, anne iç güdüsüyle bebeğimi kaybedeceğim korkusu yaşadım. Doktorumuz Ayşe Şentürk'e çok teşekkür ederim. Metanetini korudu ve sakin kaldı, beni de sakinleştirdi. Doktor ve bir hemşire dışındaki operasyon ekibine 'Çıkabilirsiniz' denilmesine rağmen beni bırakmadılar. 'Korkma seni bırakmayacağız, seni ve bebeğini kurtaracağız' deyip beni sakinleştirmeye çalıştılar. Ameliyat bitinceye kadar birkaç sarsıntı geçirdik. Ama çok şükür hem ben hem de bebeğim sağlıklı bir şekilde ameliyattan çıktık. Yaşadığım tüm korkular bebeğimi kucağıma alınca geçti" dedi.

'EN BÜYÜK KORKUYU VE EN BÜYÜK MUTLULUĞU AYNI GÜN YAŞADIM'

Cam imalatı ustası Muhuttin Şentürk ise, "Eşimin kalacağı odayı süslemek için çarşıya inmiştim. O sırada şiddetli bir sarsıntı oldu. O sırada büyük bir korku yaşadım. Herkes sedyeyle dışarı çıkarılıyordu. Eşim ise yoktu. Her önüme gelene eşimi sordum. Onların başına bir şey gelmesinden korktum. Daha sonra durumlarının iyi olduğunu öğrendim, Yanlarına gittiğimde bebeğimiz dünyaya gelmişti. En büyük korku ve en büyük mutluluğu aynı gün yaşadım. Onların sağlıklı bir şekilde ameliyattan çıkmasına çok sevindim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ayşe Şentürk ve Mustafa Şentürk'ün bebeklerini sevmesi

-Ayşe Şentürk ve Mustafa Şentürk ile röp. (Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ==================================================== 2)MARKETİN ASMA TAVANI ÇÖKTÜ: 2 KİŞİ YARALANDI KONYA’da bir marketin asma tavanının çökmesi sonucu 2 çalışan moloz yığınının altında kaldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmayla kurtarılan yaralılar, hastanede tedaviye alındı. Merkez Selçuklu İlçesi Hocacihan Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 9 katlı bir binanın zemin katındaki Mevlüt Canbaz'a ait marketin asma tavanı, saat 02.30 sıralarında çöktü. 24 saat hizmet veren markette çalışan ve kuzen oldukları belirtilen Muhammed Raşit Canbaz ve Osman Tekeli molozların altında kaldı. Gürültüyü fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeride mahsur kalan 2 kişiyi kurtarmak için AFAD ve itfaiye ekipleri, iş yerinin üst katta bulunan camını kırarak içeri girdi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla, molozların altında kalan kuzenlerden önce Muhammed Raşit Canbaz'ı, ardından da Osman Tekeli'yi kurtardı.

Yaralılar, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-AFAD ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde çalışması

-Marketten kurtarılan yaralıların görüntüsü

-Genel ve detaylar (Haber-Kamera:Mehmet IŞIK/KONYA,DHA)) ======================================== 3)ERKEK ÖĞRENCİLER ATKI VE BERE ÖRDÜ, YOLDAN GEÇEN KADINLAR İLMİK ATLAMAMAYI ÖĞRETTİ ESKİŞEHİR’de bir grup üniversite öğrencisi ihtiyaç sahibi köy çocukları için halkın yoğun olarak bulunduğu caddede stant kurarak bere ve atkı gördü. Erkek öğrencilerin ellerinde şişlerle örgü örmesi ilgi görürken, yoldan geçen kadınlar ilmik atlamadan örmeyi öğretip destek verdi.

Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi’nden bir grup öğrenci, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılması için atkı ve bere örmeye başladı. Kentin trafiğe kapalı ve yoğun olarak bulunduğu Hamamyolu Caddesi Yediler Parkı’nda tanıtım standı kurarak farkındalık yaratmayı amaçlayan öğrencilerin etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Üniversiteli erkek öğrencilerin örgü örmesi, yoldan geçenlerin ilgisi çekti. Özellikle kadınlar erkeklerin örgü örmesini destekleyip ilmik atlamadan örmeyi öğretti. Kimileri öğrencilerin ördüğü bere ve atkıları denetledi.

Öğrenci topluluğu başkanı Adem Çiftçi, atkı ve berelerin ihtiyaç sahibi öğrencilere vereceğini ifade ederek, “Üniversite öğrencilerinden bir grup gönüllü ile ‘ilmek ilmek sevgi’ adını verdiğim bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Projemiz kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara ördüğümüz atkı ve bereleri teslim edeceğiz. Bunun yanı sıra Türkiye’de kütüphanesi olmayan çok sayıda okulumuz var. Kitap toplamaya başladık, daha sonra bunlarla kütüphaneler kuracağız. Köy okullarında ihtiyacı olan çocuklara da atkı ve bereleri vereceğiz. Erkek öğrencilerimiz var, örgü bilmiyorlardı. Kısa zamanda öğrendiler. Renkli görüntüler oluştu, Eskişehir halkı çok destek veriyor. Teyzelerimiz gelip erkeklerin örmesini destekledi, hatta örmeyi öğreten, kontrol edenler oldu. Gençlerin bu tür projelerde yer alması destek sağladıö dedi. KÖYLÜ ÇOCUKLAR İÇİN ÖRÜYORLAR Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3’ncü sınıf öğrencisi Muzaffer Ömer Uslu (23), gönüllü olarak yer aldığı projede kısa süre örgü örmeyi öğrendiğini söyledi. Uslu, “Köy okulları için projelerde gönüllü olarak yer alıyorum. Şuan çocuklar için atkı ve bere örüyoruz. Örgü örmeye yeni başladım, gerçekten zormuş şimdi daha iyi anlıyorum. Bir hata yapınca neredeyse hepsi gidiyor. Alışkın değiliz biraz zorlandık. Ama sokakta görüp gelenler oldu, destek verenler oldu. Teyzeler mutlu oldular beni örgü örerken yardım ettilerö dedi. Öğrencilerden Hilal Yüksek de erkek öğrencilerin örmesinin daha çok dikkat çektiğini ve bu anlamda amaçlarına ulaştıklarını belirterek şunları söyledi:

“Bir sonraki kış köy okullarına göndermek için atkı ve bere örüyoruz. Farkındalık oluşturmak için halkın içerisinde yapıyoruz. Herkesin çok ilgisini çekti. Erkeklere biraz örmeyi öğretmiştik, onlar daha çok dikkat çekiyor. Zaten yardımın kızı erkeği yoktur. Üniversitelerden gönüllülerimiz var. Projeyi önemsiyoruz ve bunun içinde etkinlikler düzenliyoruzö KADINLAR DENETLEYİP, ÖRGÜ ÖĞRETTİ Üniversiteli erkek öğrencilerin atkı ve bere örmesi yoldan geçenlerin dikkatini çekerken, renkli görüntülere de sahne oldu. Yoldan geçerken erkeklerin örgü ördüğünü gören Zehra Değer (59), atkı ve bereleri denetledi. Ardından erkek öğrencilere örmeyi öğreten Değer, “Yanlış başlamış ama güzel erkeklerde örgü örebilir. Bende kendisini izledim, tersten alıyor bu nedenle zorlanıyor. Biraz ona örmeyi öğrettim. Öğrencileri destekliyorumö dedi. Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerin kurduğu stant

-Kız ve erkek öğrencilerin örgüsü

-Erkek öğrencilerden detay

-Ördükleri atkı ve bere

-Park ve kalabalık

-Öğrencilerden Adem Çiftçi ile röp.

-Yoldan geçen kadınlar

-Kadınların erkek öğrencileri izlemesi

-Erkek öğrencilerle röp.

-Örmeyi öğretmesi

-Kadınlarla röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ===================================================== 4)İZNİK'İN TARİHİ DOKUSUNU BEZ ÇANTALARA İŞLİYOR Bursa’nın İznik ilçesinde tarihi İstanbul kapı restorasyon çalışmalarında görev yapan ve çalışmalar bitince işsiz kalan Arkeolog Mehmet Akçınar, geçimini bez çanta satarak sağlıyor. Akçınar, İznik’in tarihi figürlerini bez çantalara işliyor.Daha önce İznik’in çeşitli restorasyon çalışmalarına görev alan Arkeolog Mehmet Akçınar, son olarak İstanbul Kapı restorasyon çalışmasının bitmesiyle birlikte işsiz kaldı. Bunun üzerine hobisini fırsata çeviren Akçınar, bez çantaların üzerine İznik’in tarihi figürlerini işleyerek satışını yapmaya başladı. Kılıçaslan Caddesi’nde bulunan Milli İrade Meydanı’nda stant kuran genç arkeolog, gösterilen ilgiden ise oldukça memnun olduğunu kaydetti. Tasarım bez çantaları yaptığını belirten Akçınar, “İznik’in tarihi yönüne dikkat çekmek istiyoruz. Aslında çalışmamın temelinde Osmanlı öncesindeki İznik de yatıyor. Bizans ve Roma dönemine ait yapıları ve görselleri tasarım olarak çantalara işliyoruz. Özellikle bu, turistler tarafından yoğun ilgi görüyorö ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Çizimden detaylar

-Röportaj

Dosya adı: 2403iznikarkeolog

Süre: 2.01 Boyut: 267 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/IZNIK,(DHA) ================================================= 5)BAŞINA MERMER DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI BURDUR'un Karamanlı ilçesinde çalıştığı ocakta başına mermer parçası düşen Hacı Bayram Elçi (48) yaralandı.

Karamanlı'da özel şirkete ait bir mermer ocağında dün meydana gelen olayda, işçilerden Hacı Bayram Elçi'nin başına mermer parçası düştü. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Elçi'nin kafatasında kırık olduğu ve beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yaralı işçi buradaki ilk müdahalenin ardından Denizli'deki özel bir hastaneye sevk edildi.

Hacı Bayram Elçi'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Görüntü Dökümü

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- Hastane dış görünüş

- Ambulans detay

- İşçinin ambulansa bindirilmesi

- Ambulansın gidişi

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) ==================================================== 6)MUHTAR ADAYINDAN ÖĞRENCİLERE AYAKKABI