DHA YURT BÜLTENİ-4

ADANA'da doğduktan kısa süre sonra İncirlik Hava Üssü'nde görevli ABD'li bir askere evlatlık verilen Sami McIntosh, biyolojik ailesini bulabilmek için ABD'deki tüm mal varlığını satıp Adana'ya yerleşti. Yazılım uzmanı Sami McIntosh, 41 yıl önce, 4 çocuk sahibi olan ancak yaşı ilerlediği için yeniden çocuk sahibi olamayan ABD’li bir askere evlatlık verildiğini belirtti. İsimlerini açıklamak istemediği ABD’li anne ve babasının küçük yaşlarda kendisine evlatlık olduğunu söylediklerini ve hayatı boyunca onlar tarafından ilgiyle büyütüldüğünü anlatan McIntosh, bir süre arayla her ikisinin de yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Biyolojik anne ve babasını bulmak için tüm mal varlığını satıp Adana'ya yerleştiğini aktaran McIntosh, evlatlık verilmesine aracı olan İncirlik Hava Üssü'nde görevli Dr. Ö.S. ile görüştüğünü ancak Ö.S.'nin kendisine bilgi vermediğini vurguladı. McIntosh, doktor hakkında 'Uluslararası insan kaçakçılığı yapmak' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Evlatlık verildiği süreci araştıran McIntosh, ABD'li üvey kardeşlerinden bilgi desteği aldığını kaydetti. Sami McIntosh, elde ettiği bilgileri şöyle anlattı: "Türk annem hastaneye yatırıldığında hamileliğinin gizli tutulması adına kist ameliyatı olacağı şeklinde kayıt yapılmış. Doğduğum gün, Dr. Ö.S. Amerikalı aileme mesaj göndererek Türk bebeğin premature olarak dünyaya geldiğini ve derhal hastaneye gelmeleri gerektiğini bildirmiş. Amelikalı ailem hastaneye gitmiş ve 30 dakikalıkken beni almışlar. Amerikalı aileme resmi belge de vermemişler. Daha sonra Dr. Ö.S. Amerikalı aileme evlat edinme süreciyle ilgili bir avukat önermiş. Avukat da Kadirli ilçesinden bir aile bulup sahte evraklarla beni onun üzerine kayıt ettirmiş. O dönem 10-15 bin Dolar para istemiş. Türkiye'deki evlat edinme işlemlerinin yasal süreci tamamlandığında Dr. Ö.S.'nin ilk eşi benim Amerikalı anne babamın bana Türk anne ve babamdan daha iyi bakacağı konusunda mahkemede yeminli şahitlik yapmış." HAYATIMDA BİR AİLEM OLSUN İSTİYORUM 3 yaşından bu yana yaşadığı ABD'den Türkiye'ye dönmek için 2017 yılında Los Angeles'ta bulunan Türk Konsolosluğu ile irtibata geçtiğini anlatan McIntosh, şunları söyledi: "Türk vatandaşlık belgelerimi konsolosluğa teslim ettikten sonra Türkiye'de bulunan Nüfus Müdürlüğü makamından aldığım resmi cevapta, belge kayıtlarında ölü olduğum yazıyordu. Miras davası yüzünden Kadirli ilçesinde üzerine kayıtlı göründüğüm ailem miras davası yüzünden yalan beyan vererek kaydımı ölü göstermiş. Ankara'da ulaştığım bir avukat aracılığıyla hatanın düzeltilmesi amacıyla açtığım dava 2018 yılında sonuçlandı ve nüfus kayıtlarına göre tekrar dirildim. Bekarım, çocuklarım yok ve hayatımda bir ailem olsun istiyorum. Bunca yıldan sonra Türkiye'ye geri dönmek benim için çok duygusal bir tecrübe oldu. Biyolojik anne ve babamı bularak kendileri ile Türkiye'de bir bağ kurmak istiyorum."

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarında, her yıl yüz binlerce turistin ağırlandığı, 5 bin 500 yıllık Troya Ören Yeri'ne geçen yıl müze yapıldı. Troya Müzesi'nde sergilenen eserlere, ziyaretçiler ilgi gösterdi. Müzenin en çok dikkat çeken ve gezilen bölümü ise zemin kattaki faklı antik kentlerde ortaya çıkarılan altın eserlerin sergilendiği yer oldu. Alman arkeolog Heinrich Schliemann'ın kazı yaptığı dönemde, antik kentte çalışan Kalafat ve İntepeki Rum köylülerinin gizlice yaptığı kazılarda bulup, yanlarında götürdükleri altın takıların, Troya'dan kaçırılan ilk hazineler olduğu ve 'işçi hazineleri' olarak da bilindiği belirtiliyor. Eserler arasında, hazineyi kaçıran işçinin karısının, paskalya töreni için taktığı küpeler de yer alıyor.

8)TÜRKİYE’DE KADINLARIN EN FAZLA SELFİE ÇEKTİĞİ İL KOCAELİ OLDU

İZMİT(Kocaeli),(DHA)- İZMİR’de özel bir üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Şule Baş hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline dönüşen öz çekimi (Selfie)'nin Türkiye haritasını çıkarttı. Herkese açık Instagram hesapları üzerinden yaptığı araştırmaya göre, kadınların erkeklere oranla en fazla özçekim (selfie) çektiği il Kocaeli oldu.

İzmir’deki özel bir üniversitenin İletişim Yüksek Lisans Programı öğrencisi Şule Baş, herkese açık Instagram hesapları üzerinden Türkiye’nin selfie haritasını çıkardı. Baş’ın çalışmasına göre, kadınların erkeklere oranla en fazla selfie paylaştığı il ise Kocaeli oldu. Kocaeli’de yaşayan kadınlar ise araştırmanın sonucuna şaşırdı. Kadınlar araştırma sonucunun İstanbul çıkmasını beklediklerini söylerken, genellikle gezmeye gittiklerinde selfie çektiklerini belirttiler.

Üniversite öğrencisi Nursena Çalış, “Çok fazla selfie çekmiyorum çünkü sosyal medya kullanmıyorum. Selfie çekenleri normal buluyorum çünkü bu çağda herkes selfie çekiyor, fotoğraf paylaşmak artık çok normal bir şey haline geldi. Herkes Instagram, Snapchat gibi uygulamalar kullanıp selfie çekiyor. Bende selfie çekmeyi çok eğlenceli buluyorum ama kullanmıyorum" dedi.

'BİR GÜN İÇERSİNDE BOL BOL SELFİE ÇEKİYORUM'

Gezdiği yere göre çektiği selfi sayısının değiştiğini söyleyen Üniversite öğrencisi Gülseda Çalış, “Ben selfie çekiyorum ama bence bu istatistiğin biraz fazla olmadı iyi bir şeyi göstermiyor. Bence psikolojik olarak insanları kötü etkiliyor. Ne kadar çok selfie çekersek, o kadar çok kusur buluyoruz kendimizde. Sosyal medyada geziniyoruz başka insanları görünce, ‘Bu daha güzelmiş, şu daha güzelmiş’ diyerek biz de daha fazla selfie çekmeye başlıyoruz. Ben gün içerisinde bol bol selfie çekiyorum. Bu sayı gezdiğim yere göre değişiyor. Her gün durup durup kendimizi çekmiyoruz ama güzel manzaralı bir yer vardır ya da topluca arkadaşlarımızla buluşmuşuzdur o zaman çekiyorum. Miktarı ortama göre değişiyor" şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencisi Esra Çalış, “Ben selfie çekiyorum, anıları canlı tutmak ve ölümsüzleştirmek için güzel bir şey bence. Bu zamanda kendimizi daha çok millete ispatlamak gibi olduğu için artık eğlenmeye bakmıyoruz da sanki insanlara bir şeyler kanıtlamak peşindeyiz. Bana öyle geliyor. Sürekli olmasa da benim de öyle yaptığım bir şey. Anı için güzel ama kanıtlamak için kötü bir şey benim için. Çevremde sürekli selfie çeken 1-2 tane arkadaşım var. Sürekli her şeyi çeken arkadaşlarım var bu hoş bir şey değil. Eğlenmek yerine neden sürekli fotoğraf çekiyoruz ki?" ifadelerini kullandı.

'BEN HERGÜN SELFİE ÇEKMİYORUM'

Sürekli selfie çekenleri iyi değerlendirmediğini söyleyen Üniversite öğrencisi Bahar Taşpınar, “Ben her gün selfie çekmiyorum. Tuvalette, otobüste, iş yerinde, canım nerede istiyorsa orada selfie çekiyorum. Sürekli selfie çekenleri çok iyi değerlendirmiyorum çünkü insanlar sürekli kendilerini kanıtlama ihtiyacı içindeler. Kendimizi güzel hissetmediğimiz zaman artık ayna kullanmıyoruz, ön kamerayı açıp kendimize bakma ihtiyacı hissediyoruz bu çok güzel bir şey değil. Bir kadının veya bir erkeğin kendini sürekli görsel olarak görmesi çok iyi değil. Kocaeli’nin buradaki özel durumu nedir bilmiyorum ama Kocaeli’de biraz ataerkil bir düzen var dolayısıyla kadınlar kendilerini biraz değersiz hissediyor, kadınların aşağılandığını görüyorum. Bu da kendini ispatlamak için selfie çekme ihtiyacı getiriyorö şeklinde konuştu.

'KOCAELİ OLMASINA ŞAŞIRDIM'

Özel bir firmada çalışan Zeynep Sena Ocak, “Arkadaş toplantılarında, doğum günü gibi etkinliklerde selfie çekiyoruz genelde. Türkiye’de kadınların en fazla selfie çektiren ilinin Kocaeli olmasına şaşırdım. İstanbul olmasını beklerdim açıkçası. İnsanlar Kocaeli’de çok fazla dış görünüşe önem veriyor. Sosyal medya da çok yaygın kullanılıyor, sosyal hayat biraz daha az burada. Bu yüzden olabilir, sosyal medyada çok fazla vakit geçiriyoruz Kocaeli’de bu yüzden çok fazla selfie çekiliyor olabilirler. Ben çok fazla fotoğraf çektirmeyi sevmiyorum açıkçası bu yüzden çok fazla selfie çekmiyorum. Sürekli fotoğraf çeken arkadaşlarım var etrafımdaö dedi.

Emekli fabrika işçisi Yavuz Kızılgöl, “Kadınlar başımızın tacıdır. Kocaeli güzel bir şehir, manzarası bol, doğası bol. Kadınlar ondan etkileniyordur, kendilerini de seviyorlar demek ki bu yüzden fazla fotoğraf çektiriyorlar. Bu güzel bir şey, güzelleşmelerine katkısı oluyor. Yaptıkları iş normal benceö ifadelerini kullandı.

Özel bir firmada çalışan Başak Sel, “Çektiğim selfie sayısı gün içerisinde değişiyor. Çalıştığım için zaten gün içerisinde çok fazla çekemiyorum ama haftasonu bir yerlere gidiyorsak çok fazla selfie çekiyorum. Sosyal medyada paylaşırken kendimizi güzel hissediyoruz, eğer fotoğraflarımız beğeniliyorsa daha da güzel hissediyoruz kendimizi. Sanırım biraz kendimizi güzel göstermek için ya da gittiğimiz yerleri göstermek için çekiyoruz. Çevremde çok fazla selfie çeken var. Seviyoruz arkadaş grubu olarak selfie çektirmeyi" şeklinde konuştu.

'GÜNDE ORTALAMA 5 SELFİE ÇEKİYORUM'

Hergün selfie çektiğini belirten 9 yaşındaki Emine Miray Diler, “Günde ortalama 5 defa falan selfie çekiyorum. Bir yerlere gittiğimde, gittiğim yeri güzel bulduğumda çekmeyi seviyorum. 9 yaşındayım arkadaş çevremde de selfie çekiyoruz. Birlikte olduğumuz zamanlarda daha çok çekiyoruz. Sosyal medyada paylaşıp beğeni aldığımızda daha çok seviniyoruz. Kendimizi daha iyi hissediyoruz. Mutlu oluyoruz" dedi.