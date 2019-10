DHA YURT BÜLTENİ-4 

Aksaray'da bir firma Ortadoğu ülkelerine yıllık yaklaşık 50 bin ton olmak üzere 75 milyon liralık yonca ihracatı yapıyor. Hem kendi tarlasından hem de çiftçinin ürettiği yoncaların ihracatını gerçekleştiren firma, bölgede yaklaşık 400 aile geçim kaynağı oluşturuyor. Yenikent beldesinde faaliyet gösteren bir firma, bin 500 dönümlük arazide yonca yetiştirip, 2 yıl önce ihraç etmeye başladı. Talebin artması üzerine bölgedeki çiftçilerden de yonca toplayıp, makinelerle balya haline getiren firma, başta Dubai, Katar olmak üzere Ortadoğu ülkelerine ihracat yapıyor. Firmanın ihracat sorumlusu Ahmet Mercanoğlu, yıllık yaklaşık 50 bin ton yonca ihraç ettiklerini belirtti. Mercanoğlu, şunları söyledi: "Çiftçilerden balya makinesi olan vatandaşlar bu işi, iç piyasa için yapıyordu. Son 2 yıldır ise yurt dışından yoğun talep olduğu için ihraç ediyoruz. 1500 dönüm kendi arazimiz var. Bunun dışında diğer üreticilerden de yonca toplayıp, Dubai, Katar, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Somali'ye gönderiliyoruz. Yılda yaklaşık 50 bin ton ihraç yapıyoruz ve yaklaşık 400 ailenin geçim kaynağı oldu. Şu an İspanya'dan da talep var. Önümüzdeki yıllarda ihracatın 60- 70 bin tona ulaşmasını hedefliyoruz." Mercanoğlu, yoncanın Ortadoğu ülkelerini ihraç edilmesinin nedenin de o ülkelere yonca ihracatında bir boşluk oluştuğunu ve bu boşluğu da Türkiye'nin doldurduğunu kaydetti. Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav da kentte 216 bin dekarlık alanda yıllık 1 milyon 400 bin ton yonca üretildiğini belirtti. Artık yonca ihraç eden bir il olduklarını ifade eden Saklav, "İlimizdeki yoncanın çok kaliteli olması sebebiyle yonca ihraç ediyoruz. Ortadoğu ülkelerinden sonra bu sezon İspanya'ya ihracatımız oluştu. Şu ana kadar 50 bin ton yonca ihracatı yaptık. Bu ihracatı daha da yükseltmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

'MESLEK AŞKI NEDENİYLE HIÇBİR ZAMAN BIRAKMADIM' 13 yıllık beden eğitim öğretmeni olduğunu belirten Sinan Bülent Şimşek, 9 yıldır okula eşinin otomobille getirip, götürdüğün ve aynı okuldaki şu an aynı okuldaki oğlu 7'nci sınıf öğrencisi Emir Kaan'ın da kendisini yardımcı olduğunu kaydetti. Öğrenci ve meslektaşlarının da kendisine yardımcı olduğu ifade eden Şimşek, zaman zaman baston kullanmadan da okulda görevini yapabildiğini söyledi. Mesleğe olan aşkı nedeniyle öğretmenliğini bırakmadığını ifade eden Şimşek, "Maalesef yaşamış olduğum göz tansiyonu nedeniyle gözlerimi kaybettim; ama meslek aşkı nedeniyle hiçbir zaman bırakmadım. Ben bu meslek için gözlerimi verdim, her şeyimi de vermeye hazırım. Çok şükür mesleğimi de elimden geldiği kadarıyla en iyisi yapmaya çalışıyorum" dedi.

"DOĞRU İLETİŞİM, HER KAPIYI AÇIYOR'

Derslerde hiç zorluk çekmediğini belirten Şimşek, "Doğru iletişim her kapıyı açıyor. Hangi ders olursa olsun, derslerimizde doğru iletişim kurmamız gerekiyor. Ben de bu iletişi en iyi şekilde kurduğuma inanıyorum. O yüzden derslerimde problem yaşamıyorum. Örneğin fotoğraf çekmek için deklanşöre basmak gerekiyor. Ben çocuklarımızın deklanşöre nasıl basması gerektiğini gösteriyorum. Onlar istedikleri yerleri çekiyorlar zaten. Çocuklarımızı iyi tanırsak, onların istediklerini iyi cevap verebilirsek, onlarda bize iyi cevap verecektir. Bu her zaman böyledir. Böyle olduğuna inanıyorum. Çünkü, biz kağıda ne yazarsak onu okuruz. Bende çocuklarımıza iyi bir şeyler işlemeye çalışıyorum. Allah'ıma şükür güzel şeyler yazıyoruz. Onlarda kendilerini güzel ifade ediyorlar" diye konuştu.

Okulun basketbol takımını da kendisini kurduğunu ve yıllardır çalıştırdığını ifade eden Şimşek, okulun spor salonu almadığı için başka bir salonda çalıştıklarını belirtti. Beden eğitimi derslerini ve zaman zaman basketbol antrenmanlarını da okulun parke taşlarıyla döşeli bahçesinde yaptıklarını ifade eden Şimşek, "Salon yok. Parke taşları üzerinde antrenman yapıp, okul maçlarına hazırlanıyoruz. Ben devlet büyüklerimden başarı için sadece imkan istiyorum. Bu imkanın en iyisini bile verseler, ben görmüyorum. Altın pota da yapsalar, en iyisini de yapsalar ben görmüyorum. Ben burada her şeyi çocuklarım için istiyorum" diye konuştu.