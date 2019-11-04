DHA YURT BÜLTENİ - 4

Pervari'de antitank roketli EYP bulundu SİİRT'in Pervari ilçesinde, PKK'lı teröristlerce antitank roketatar bağlanarak, uzaktan kumandayla yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) güvenlik güçlerince imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Yazlıca- Herekol Dağı kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamındaki arama- tarama faaliyeti sırasında,

Pervari ve Doğan köylerinden Kubik köyüne giden stabilize yol üzerinde EYP düzeneği tespit edildi. Ekipler, güvenlik önlemi alarak, uzaktan komutalı antitank roketatar mühimmatına bağlanmış EYP'yi kontrollü olarak imha etti. Görüntü Dökümü

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EYP'nin tuzaklandığı yol

EYP'nin imha edilmesi

Genel ve detay görüntü GÖRÜNTÜ BOYUTU: 35 MB Haber: Mehmet Yücel DURAK - Kamera: SİİRT, (DHA) ===================== Lice'de 220 kilo esrar ele geçirildi Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 220 kilo 10 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Lice'ye bağlı Çağdaş köyü kırsalındaki ağaçlık ve çalılık alanda esrar saklandığı belirlendi. Harekete geçen jandarma, söz konusu yere operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan çalılık alanda üzeri brandayla örtülmüş çuvallarda toplam 220 kilo 10 gram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, uyuşturucuyu bırakanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Çalılık alan

Ele geçirilen esrar

Genel ve detay görüntü GÖRÜNTÜ BOYUTU: 9 MB Haber: Elif FİLİZ - Kamera: DİYARBAKIR, (DHA) ====================== Cezasını tıraş ederek çekiyor Van'da denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler cezalarını bazı kurumlarda çalışarak da çekebiliyor. Bu hükümlülerden biri olan Metin Ülüfer, hasta, yaşlı ve yatalak vatandaşların evine giderek, saç, sakal tıraşı yapıyor ve evde kuaförlük hizmeti veriyor. Tıraş olan Mehmet Temar'ı (80) evinde ziyaret ederek çiçek veren Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, yapılan bu hizmetten vatandaşların oldukça memnun kaldığını, şu ana kadar 600'e yakın vatandaşa saç ve sakal tıraşı hizmeti verildiğini söyledi.

Van'da Belediyeler ile Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan denetimli serbestlik protokolü çerçevesinde cezasını çalışarak çeken hükümlülerden biri olan Metin Ülüfer 4 ay boyunca saç, sakal tıraşı yaptı. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü aranarak yapılan talepler sonrasında Ülüfer, hasta, yaşlı ya da yatalak vatandaşların evine giderek kuaförlük hizmeti veriyor. Metin Ülüfer, son olarak Tuşba İlçesi'nde eşi Şadiye ile yaşayan Mehmet Tamer'in evine giderek saç ve sakal tıraşı yaptı.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez beraberindeki Denetim Serbestlik Müdürü Cihat Çanak ile Denetim Serbestlik Müdürlüğü Şefi Erkan Yıldırım ile birlikte saç ve sakal tıraşı yapılan Tamer'i evinde ziyaret ederek çiçek takdim etti. Tamer, kendisini evinde ziyaret eden Başsavcı Dönmez'e Kürtçe teşekkür ettikten sonra, "Allah devletimize zeval vermesin. Denetim Serbestlik Müdürlüğü’nün bu çalışması bizleri memnun ediyor. Her aradığımızda evimize gelip saç ve sakal tıraşı yapıyorlar. Bu konuda bizimle yakından ilgilenen Cumhuriyet Başsavcımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok mutluyum. Onları çok seviyorum" dedi.

VATANDAŞLAR HİZMETTEN MEMNUN

Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez ise Denetim Serbestlik Müdürlüğü olarak toplum ve kamuya yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Van'ın Tuşba ilçesinde bu anlamda ihtiyacı olan yaşlı amcamızı ziyarette bulunduk. Denetim Serbestlik yükümlümüz tarafından berberlik hizmeti yerine getirildi. Bu anlamda Denetim Serbestlik Şube Müdürlüğümüz gerek okullarımızda, gerek huzur evlerinde, gerek sevgi evlerinde, gerekse bizzat bu anlamda ihtiyacı olan vatandaşlarımızın evlerine giderek yardımcı olma çabası içerisinde. Yoğun bir şekilde faaliyetlerimizi devam ediyoruz. Bu anlamda çaba gösteren Denetim Serbestlik Şube Müdürümüzü, şefimizi ve çalışma arkadaşlarımızı kutluyorum. Aynı şekilde çalışmalarımızın da devam edeceğimizi bildirmek istiyorum. Vatandaşlar yapılan bu hizmetten son derece memnun. Bizlere dönüş yapıyorlar ve bu konudaki memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Biz de bu çalışmalardan mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. 4 ay gibi bir sürede yaklaşık 600 vatandaş evinde ziyaret edilerek saç ve sakal tıraşı yapıldı" diye konuştu.

CEZAMI TIRAŞ YAPARAK ÇEKİYORUM

Yükümlü Metin Ülüfer, yaptığı kamu hizmetinden son derece memnun olduğunu ifade ederek, "Denetim Serbestlik Müdürlüğü'nde yükümlüyüm. Kamu hizmetinin verdiği görevi cezam karşılığında çekiyorum. Mesleğim gereği saç ve sakal tıraşı yapıyorum. Yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç olan vatandaşların bizi aradıklarında evlerine gidip tıraşlarını yapıyorum. Onlar da mutlu oluyor, ben de onları tıraş ettiğim için mutluyum. Onları mutlu edecek dokunuşlarda bulunduysak ne mutlu bize. Onları tıraş ederken güzel muhabbetlerimiz de oluyor. Bu şekilde cezamı dışarıda çektiğim için ben de çok mutluyum" ifadelerini kullandı

Görüntü Dökümü

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-Yükümlü Metin Ülüfer, Denetim Serbestlik Müdürlüğünde gelen telefonları beklerken

-Gelen telefona cevap veren memur

-Denetim Serbestlik Müdürlüğünde çıkan yükümlü ve beraberindeki görevli memur

-Mehmet Tamer'ın evine gitmeleri

-Tamer ile tokalaşıp sohbet ederlerken

-Yaşlı amcası saç tıraşı yapan yükümlü Ülüfer

-Detaylar

-Başsavcı Oğuzhan Dönmez'in eve gelişi

-Yaşlı amcaya çiçek takdim edip sohbet etmesi

-Başsavcıya Kürtçe teşekür eden Mehmet Tamer

-Tıraş'tan detaylar

-Başsavcı Dönmez ile röportaj

-Yükümlü Metin Ülüfer ile röportaj

-Tamer ile röportaj

-Tıraş olduktan sonra eşi Şadiye Tamer ile evinin önünde oturan Mehmet Tamer Haber-Kamera: Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - =================== El emeği örgüyle başladığı girişimcilikle örnek oldu Antalya'da yaşayan Ayşegül Avcıoğlu (49), 9 yaşında anneannesinden öğrendiği örgüyü geliştirerek, el emeği ürünlerini internet üzerinden yurt dışına satmaya başladı. Atölyesinde bebek pusetinden patiğe, battaniyeden çantaya örgü ürünleri satan Avcıoğlu, kendi işini kurmak isteyen kadınlara örnek oldu.

Ayşegül Avcıoğlu, 9 yaşında anneannesinden örgü örmeyi öğrendi. Örgülerinin motiflerine özgün tarzını da yansıtan Avcıoğlu, Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı eğitiminin ardından evlendi. Eşinin işi dolaysıyla Antalya'ya yerleşen Avcıoğlu'nun 2 kızı oldu. Gençliğinde anneannesinden öğrendiği patik, yelek ve battaniye gibi ürünleri kızları için yapmaya başlayan Avcıoğlu, etrafındakiler ürünlerini beğenince kendisini geliştirdi. Bu yıl el emeği ürünlerin satıldığı ABD'li internet sitesine üye olan Avcıoğlu, ürünlerini tanıtmaya başladı. 6 ayın sonunda ilk siparişini alan Avcıoğlu, bebekler için patik, eldiven, atkı, şapka gibi ürünleri yapıp, satmaya başladı. Yurt dışında kullanılan ürün ödeme sisteminin Türkiye'de kullanımının sona ermesinden sonra ürünlerini satmada zorluk yaşayan Ayşegül Avcıoğlu, farklı internet sitelerine de üye olup, ürünlerini sergilemeye başladı. Genellikle ürünlerini yurt dışına satan Avcıoğlu, eşinin ve kızlarının desteğiyle 2017'de küçük atölye açtı. El örgüsü ürünlerini satıp, aile ekonomisine katkı sağlayan girişimci Avcıoğlu, üretim yapmak isteyen kadınlara da örnek oldu.

'YENİ ŞEYLER ÜRETMEK ÇOK GÜZEL'

Konyaaltı ilçesinde açtığı atölyede ürünlerini sergilediğini anlatan Ayşegül Avcıoğlu, patik, battaniye, yastık, kilim, çanta ve bebek puseti gibi ürünleri örüp, sattığını söyledi. İlk satışlarını internet aracılığıyla yurt dışına yaptığını belirten Avcıoğlu, öncelikle sosyal medya fenomenlerine bebek puseti hediye ettiğini anlattı. Memleketi Denizli'de tekstil sektöründeki ürünlerinden etkilendiğini aktaran Avcıoğlu, "Penye ipi keşfettim. Penye iplerinin üzüm bağlarında kullanıldığını öğrendim. Bu doğal ürünle ne yapabilirim diye araştırırken bebek pusetlerini buldum. Doğal penye iplerin anti alerjik özelliği olduğunu öğrendim. Ürünlerimi geliştirdim ve atölyemde örüp satmaya başladım. Örgü örmek isteyenlere workshoplar düzenliyorum. İnsanlara bir şeyler öğrettikçe mutlu oluyorum. Örmek çok güzel bir aktivite olduğu için bir taraftan da terapi oluyor. Kadınlar evlerine kazanç sağlayabilir. Bu sayede kendini daha iyi hissedebilir. Özellikle kadınların bir şeyler üretmesini istiyorum. Yeni şeyler üretmek gerçekten çok güzel. Kadınlar istedikten sonra her şeyi yapabilir" diye konuştu.