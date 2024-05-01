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Saplantılı aşık dehşeti! Araca patlayıcı düzenek yerleştirdi, korkunç plan sanayide ortaya çıktı

01.05.2024 11:00
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde saplantılı aşık, eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına dinamit görünümlü patlayıcı düzenek kurdu. Takıntılı aşığın korkunç planı ise sanayide ortaya çıktı. Gözaltına alınan gencin üst aramasından da eski kız arkadaşının evinin krokisi çıktı. İşte ilginç olayın detayları...

Saplantılı aşık dehşeti! Araca patlayıcı düzenek yerleştirdi, korkunç plan sanayide ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre Karadeniz Ereğli ilçesinde 24 yaşındaki Batuhan Y.’nin babası; oğluna ait park halindeki aracının yağ kaçırdığını fark edince tamir için Kışla Sanayi Sitesi’ne götürdü.

Aracı lifte kaldıran usta karteldeki kaçakları incelemek isterken kartel ile egzoz arasında bir düzenek olduğunu fark etti. Durumu önce araç sahibine söyleyen usta; ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine sanayi sitesine Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile bomba imha uzmanı sevk edildi.

Aracın bulunduğu işyerinin çevresine şerit çeken ekipler düzeneği incelemeye aldı. Bu sırada Batuhan Y.’nin babası ve sanayi sitesindeki ustanın ifadelerine başvuruldu. Düzenek araçtan alınarak bomba imha uzmanı ekiplerince patlatıldı.

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ARACIN ISISIYLA TORPİLLERİN PATLATILMASI HEDEFLENMİŞ

Patlatma sonrası yapılan incelemede bomba görünümlü düzeneğin üç adet torpilden oluştuğu sabitlemek amacıyla bir adet de ilaç kutusu kullanıldığı tespit edildi. Torpillerin aracın alt kısmından gelen ısıyla patlatmasının amaçlandığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturmayı derinleştiren ekipler Batuhan Y.’nin ifadesine başvurarak böyle bir düzeneğin kimin tarafından yapılabileceğini ve husumetlisinin olup olmadığı yönünde sorular sordu.

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ESKİ ERKEK ARKADAŞTAN ŞÜPHELENİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Batuhan Y. de 23 yaşındaki kız arkadaşı Rabia S.’nin eski erkek arkadaşı Serdar E.’den şüphelendiklerini söyledi. Bunun üzerine ifadesine başvurulan Rabia S.; iki yıl önceki eski erkek arkadaşı Serdar E.’den ayrıldıktan sonra kendisini sürekli tehdit ettiğini, fiziki takip yaptığını, ayrılmalarını takıntı hale getirdiğini ve akrabalarının da araçlarına zarar verdiğini öne sürdü.

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ÜST ARAMASINDA KROKİ BULUNDU

Rabia S.’nin ifadeleri doğrultusunda Serdar E.’yi gözaltına alan ekipler İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulamaya başladı. Serdar E.’nin yapılan üst aramasında eski kız arkadaşı Rabia S.’nin evine ait otoparka girişlerin yer aldığı bir kroki bulundu.

6 AYRI SUÇLAMAYLA MAHKEMEYE SEVK EDİLECEK

Ekipler krokiye el koyarken Serdar E.’nin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Serdar E.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından halkı tedirginliğe sürüklemek, terör suçlamalarının da yer aldığı 6 ayrı suçtan Karadeniz Ereğli Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

Batuhan Y. ve Rabia S.’nin Serdar E.’den şikayetçi oldukları öğrenildi. Araçlarına zarar verilen kişiler daha önceden şikayetlerinin olduğunu da hatırlatarak Serdar E.’den şikayetçi olduklarını söylediler.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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