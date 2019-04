DHA YURT BÜLTENİ-5

MİMARLAR ODASI: HER GEÇEN GÜN RİZE'NİN ALEYHİNE İŞLİYOR

Rize Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Mahmutoğlu, kentsel dönüşümde geç kalındığını belirterek biran önce harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Gürcistan depreminin Doğu Karadeniz'deki fay hattını tetiklediğini hatırlatan Mahmutoğlu, şunları dedi:

"Dolgu olarak tabir edilen bölgedeki konutlarla alakalı Allah göstermesin, 4.5-5 şiddetinde depremde büyük bir facia olur. Hiç kimse bunu istemez. Bu sürece gelmeden biz bir an önce kendi imkanlarımızla bu kentsel dönüşümü yapmalıyız. Şuanda planlama için önemli bir adım atıldı. Rize’nin revizyon imar planları 1/5000’likler onaylandı, 1/1000’likler onay aşamasında. Bu kentsel dönüşümün yapılacağı rezerv alanlar ve mahalleler tespit edildi. Kamulaştırma süreçleri başladı. Planlama adına adımlarımızı attık ama bundan sonra ivedi bir şekilde direk sahada vatandaşlar beraber çalışacağımız, organize olacağımız projenin uygulama sürecini gerçekleştirmek zorundayız. Çok hızlı olmalıyız. Projenin bir an önce uygulamaya geçmesi gerekiyor. Her geçen gün Rize'nin aleyhine işliyor. Buradaki tehlikeyi görmek için mimar ya da mühendis olmaya gerek yok. Tedbirleri almazsak başka illerde yaşadığımız faciaları ilimizde de yaşayacağız. Korozyon etkisi dolayısıyla binalar taşıyıcı özelliğini kaybetmiş durumda. Vakit geçirmeden kentsel dönüşüm sürecinin başlatılması gerekiyor"