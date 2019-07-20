DHA YURT BÜLTENİ-5

KONYA'da plakaları kapalı halde cadde ortasında otomobiliyle drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi. Sürücü Mustafa Çelik (19), 'O gün 15 Temmuz olduğu için bir şey demezler' dediler. Ben de gaza geldim yaptım" dedi. 15 Temmuz günü Selçuklu ilçesindeki Kültür Park yanındaki caddede plakaları kapatılmış bir otomobil, kalabalığa aldırmadan drift yaptı. Drift yapan otomobil çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerden yola çıkan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilin gidiş güzergahındaki kent kameralarını incelemeye aldı. Polis, bir yerde plakası açık olan otomobili ve sürücüsünü kısa sürede belirledi. Sürücü Mustafa Çelik'e 'drift yapmak' suçundan 5 bin 10 lira para cezası kesildi. Otomobil 2 ay trafikten men edilirken, Çelik'in aday sürücü olduğu için de ehliyetinin daimi olarak iptal edildiği belirtildi. '15 TEMMUZ DİYE BİR ŞEY DEMEZLER SANDIK' Gaza geldiği için drift yaptığını ileri süren Mustafa Çelik, "Arkadaşlarla orada bekliyorduk. Arkadaşların gazına geldik, döndük. O gün 15 Temmuz diye yaptık. Bir şey demez dediler. O şekilde gaza geldik. Herkeste egsoz vardı, ortalık yanıyordu. Bunlar yapıyorsa bize de bir şey demezler dedik. Bir hata yaptık" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Otomobilin drift yapması

- Mustafa Çelik röportaj

- Mustafa Çelik'e ceza yazılması

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

2)YAŞLI ADAMIN AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYESİ ÇALINDI

ÇORUM’da geçirdiği trafik kazası sonucu iki bacağını kaybeden ve protez bacakla yaşama tutunan 4 çocuk babası emekli Arif Çilingir’in (74) akülü tekerlekli sandalyesi kimliği belirsiz kişi yada kişilerce evinin önünden çalındı. Hırsızlara seslenen yaşlı adam "İhtiyacımız olmasa zaten o engelli aracına biz binmeyiz. İnsan utanır, Allahtan korkarö dedi.

Çöplü Mahallesi’nde oturan Arif Çilingir, yıllar önce geçirdiği trafik kazası sonucu iki bacağını kaybetti. Protez bacak takılan yaşlı adam değnekler yardımıyla yürüme zorluğu çekince akülü tekerlekli sandalye aldı. Yaşlı adamın evinin önüne bıraktığı akülü tekerlekli sandalyesi 5 gün önce kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Polise başvuran Çilingir, şikayetçi oldu.

'ÇOK ÜZÜLDÜM'

Yıllar önce kazada iki bacağını kaybettiğini anlatan Arif Çilingir, "Protez bacaklarla yaşamımı sürdürüyorum. 5 gün önce de evimin önünden akülü engelli aracım çalındı. Çok üzüldüm. Şikâyette bulundum ve sağ olsunlar polis ekipleri hırsızları arıyor. Bizim gibi engelli insanların aracını neden çalıyorsunuz? İhtiyacımız olmasa zaten o engelli aracına binmeyiz. İnsan utanır, Allahtan korkar. Bizim ne çektiğimizi onlar bilemez. Başına gelmeyen bilemez. Yapmasınlar insanları üzmesinler" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Arif Çilingir koltuk değneğiyle sokakta yürümeye çalışırken

-Arif Çilingir röp.

-Akülü aracın çalındığı sokak

-Detaylar

(SÜRE:3. Dk. ) (BOYUT 400MB)

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