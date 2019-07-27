DHA YURT BÜLTENİ-5

1)İKİ KEZ İFLAS ETTİ, BAŞKAN ADAYI OLDU SEÇİLEMEDİ, KAZ ÜRETİMİNDE BAŞARIYI YAKALADI İSTANBUL ve Ankara'da kurduğu iki farklı işte iki kez iflas eden, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde ise doğup büyüdüğü beldede başkan adayı olan fakat seçilemeyen Macit Uçar (48) şansını başka bir alanda denemek istedi. Tokat'ın Niksar ilçesinde 300 kaz ile çitlik kuran Uçar, 5 yılda 50 bine yakın damızlık civciv üretti. Niksar'da yaşayan Macit Uçar, 1996 yılında İstanbul'da ev tekstil ürünleri üreten bir atölye kurdu. Uçar’ın kurduğu atölye 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz sebebiyle iflas etti. Krizin ardından bir süre Niksar ilçesinde babasının konfeksiyon mağazasını işletti. 2009 yılında bu kez Ankara'da organizasyon şirketi kurdu ancak 5 yıl sonra işler iyi gitmeyince kapatıp 2014 yılında yeniden memleketi Tokat’ın Niksar ilçesine döndü. 2014 yerel seçimlerinde doğup büyüdüğü Gürçeşme beldesinde belediye başkan adayı olan Uçar, seçimi kaybetti. Seçimi kaybettikten sonra sermayesi tamamen tükenen Uçar, memleketinde kalıp burada iş yapmaya karar verdi. Yaklaşık 300 bin liralık ticari kredi çekip, 180 dönümlük arazi kiralayan Uçar, 300 kaz alarak üretim çiftliği kurdu. İşlerini her geçen yıl daha da büyüten Uçar, kısa sürede kazlarının sayısını 3 bine çıkardı. İşe başladığı ilk günden bu yana 50 bine yakın da damızlık kaz civcivi üreten Uçar, başarıyı yakaladı. Şimdi ürettiği kazları Türkiye'nin bir çok iline gönderiyor.

'BİZİM DE KADERİMİZ BATMAK OLDU'

2001 yılında yaşanan ekonomik krizden etkilenerek kurduğu tekstil atölyesinin battığını anlatan Macit Uçar "1996 yılında İstanbul'da ev tekstili üzerine atölye kurduk. Kurumsallaşamadık, 2001 krizinde maalesef diğer tekstilci arkadaşlar ile birlikte bizimde kaderimiz batmak oldu. 2001’den 2009’a kadar mağaza ile uğraştım. 2009’da Ankara’ya yerleştim. Orada organizasyon şirketi kurdum. Büyük şehirler fazla, biz yaşamayı beceremedik işin doğrusu. Sonrasında döndük 2014 yerel seçimlerinde kendi memleketim olan Gürçeşme kasabasında belediye başkan adayı oldum. Sıkıntılı bir süreç idi benim için, çünkü yalan söylemeden siyaset yapılamıyordu. Biz yalan söyleyemedik, seçimi de kazanamadık. Küçük bir oy farkı ile kaybettik" dedi. 'CEBİMİZDE 5 KURUŞ PARA KALMAMIŞTI'

Yeniden büyük şehire dönmek istemediğini ve bu yüzden bölgede ne yapabileceğini araştırdığını anlatan Uçar, "Hayvancılık yapacağımdan emindim ama ne yapacağımı bilmiyordum. Çok araştırma yaptım. Daha sıkıntısı,z hastalık riskinin olamadığı bildiğim bu sektöre girmeye karar verdim. Çok araştırdım. Yurt dışından araştırdım. Ülkemizde bu iş hakkına bilgi sahibi olan ne üniversite var. Ne de bakanlığının bilgisi var. Kendi çabalarımız ile bu işletmeyi kurduk. Başlarken çok büyük sıkıntılar yaşadık. Siyasetten dolayı cebimizde 5 kuruş para kalmamıştı. 300 bin liraya yakın parça parça ticari kredi çektim. Bina ve hayvanlarını barınacağı yerleri yaptıktan sonra 300 tane kaz getirdim. Hızlı başladık. 5 yıl içerisinde ise 50 bine yakın civciv üretmişiz. Bu yıl ağırlık olarak ürettiğimiz hayvanlar Kars'a gitti. Doğu illerinden daha çok talep görüyoruz. Kars, Ardahan, Muş bölgesi İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan hemşehrilerimiz bunu tüketiyorlar. Onların bir kültürü var. Ama artık Anadolu'da da gelişti. Bir yiyen, bir daha yiyor. Biz erkek kazlarımızı kesim yapacak arkadaşlarımıza veriyoruz. Dişi hayvanlarımızı ise damızlık işletmesi kuracaklara veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaz çiftlmiğinden görüntüler

-Üretilen kazların görüntüsü

-Çiftlik sahibinin konuşmaları

-Detaylar Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

(563 mb) ============================================= 2)BALIKESİR'DE OTOMOBİL DUT AĞACINA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, dut ağacına çarptı. Kazada sürücü Onur Ceylan (22) öldü, yanındaki Ali Rıza Sekmen ise yaralandı. Kaza, saat 05.00 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Caddesi'nde Sanayi Cami önünde meydana geldi. Onur Ceylan yönetimindeki 10 UK 735 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki dut ağacına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağacın bir parçası devrildi, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kazada, sürücü Onur Ceylan ile beraberindeki Ali Rıza Sekmen ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahaleye rağmen Onur Ceylan kaza yerinde hayatını kaybetti. Ali Rıza Sekmen ise Bigadiç Devlet Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakıma alındı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ceylan'ın cansız bedeni, Bigadiç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden ve hurdaya dönen araçtan genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ (Balıkesir), (DHA) ================================================= 3)KIRGIZİSTAN KÖKENLİ ÇİFTE TÜRK BAYRAKLI DÜĞÜN AFGANİSTAN'ın Pamir Yaylası'ndan 1982'de Türkiye'ye göç eden Kırgız Türkleri'nden olan ve Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Muzaffer Erçetin (25), kendisi gibi Kırgızistan kökenli Aysel Asyalı (24) ile hayatını birleştirdi. Çift, kendilerine sürpriz yapan askerlerin daire şeklinde açtıkları ay yıldızlı Türk bayrakları altından düğün salonuna girdi. Erciş ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Uzman Çavuş Muzaffer Erçetin, aynı mahallede yaşayan Aysel Asyalı ile evlendi. Çift için ilçedeki bir düğün salonunda düğün töreni düzenlendi. Düğün törenine çiftin ailesi, yakınları ve damadın silah arkadaşları katıldı. Düğüne katılan askerler, gelin ve damadın düğün salonuna gelişi öncesi daire şeklinde Türk bayrağı açtı. Gelin ve damat, açılan bayraklar altında salona giriş yapıp, dakikalarca dans etti. Renkli görüntülerin yaşandığı düğünde hem Kırgızistan, hem de Türk gelenekleri yaşatıldı.

Damat Erçetin, uğruna can vereceği Türk bayrağı altında dans etmenin kendisini heyecanlandırdığını belirterek, "Gördüklerim inanılmazdı. Arkadaşlarım, ellerinde ay yıldızlı bayraklarla düğünümüzde görünce çok şaşırdım ve çok mutlu oldum. Her birinin elinde bayrak vardı. Ulupamir Mahallesi’nde yaşıyoruz. Düğünümüzü şehir merkezinde bulunun bir düğün salonunda yapmaya karar verdik. Ama beklediğimizin üzerinde bir katılım vardı. Bugün bize büyük sürpriz yaşatan silah arkadaşlarım ve davete iştirak eden bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.