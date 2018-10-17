DHA YURT BÜLTENİ 7

Üniversiteli Başak, intiharını nişanlısına izletmiş BURDUR'un Ağlasun ilçesinde dün intihar eden üniversite öğrencisi Başak A.'nın (18), intiharını Hatay'da oturan 7 aylık nişanlısı Hakan O.'ya cep telefonuyla canlı yayında izlettiği iddia edildi. Başak A.'nın cenazesi bugün ailesi ve nişanlısı tarafından alınıp, memleketine götürüldü.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Ağlasun Meslek Yüksekokulu (MYO) Bankacılık ve Finans Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Başak A.'nın Hatay'da oturan annesi, dün öğle saatlerinde kızını telefonla aradı. Tüm çabalarına rağmen kızına ulaşamayan anne, Başak A.'nın kaldığı pansiyonun sahibi Ö.G.'yi telefonla arayıp, yardım istedi. Pansiyona giden Ö.G., Başak A.'nın odasına girdiği sırada, genç kızın arkadaşı cep telefonuna Başak'tan intihar mesajı geldiğini söyledi. Bunun üzerine Ö.G., aracıyla hızla Bala Mezarlığı'na gitti.

Mezarlığa gelen Ö.G., Başak A.'yı üzeri sacla kapalı bölümde boynundan iple asılı halde buldu. Başak A.'yı ipten kurtarmaya çalışan Ö.G.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Başak A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

AİLESİ VE NİŞANLISI GELDİ

Başak A.'nın Hatay'ın Samandağ ilçesinde oturan babası Ali A. ve annesi Hülya A. ile 3 Mart'ta nişanlandığı Hakan O. cenazeyi teslim almak üzere Burdur'a geldi. Burdur Devlet Hastanesi morgu önünde gözyaşı döken aile, otopsinin ardından Başak A.'nın cenazesini teslim aldı. Başak A. daha sonra Burdur Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildi.

Diğer yandan, Başak A.'nın dün nişanlısı Hakan O. ile cep telefonuyla konuşurken tartıştığı ve intiharını canlı yayında nişanlısına izlettiği iddia edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Morg dış görünüş

- Anne ve babanın birbirlerine sarılarak ağlaması

- Nişanlısı

- Cenazenin çıkarılışı

- Cenaze arabasının gidişi

- Aile HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) ================================== Döviz kirası, ara buluculuk yöntemiyle Türk lirasına dönüştürüldü TÜRKİYE'de yerleşik kişilerin dövize endeksli gayrimenkul, menkul, iş ve hizmet sözleşmeleri yapmasının önüne geçen; mevcuttaki sözleşmelerin Türk lirasına çevrilmesine ilişkin esasların 6 Ekim'de belirlenmesinin ardından ilk uygulamalardan biri, Antalya'da ara buluculuk yöntemiyle hayata geçirildi. Anlaşmazlık 4 günde çözülürken, bin 250 euroluk iş yeri kirası, 6 bin 769 Türk lirasına sabitlendi.

Antalya'da restoran işletmecisi, 10 Mayıs'ta, Metin Kasapoğlu Caddesi'nde aylık 1250 euroya yeni dükkan kiraladı. Kiranın ödenmesinde, ilk aylarda sorun olmazken, restoran sahibi, dövizdeki yükseliş nedeniyle sıkıntı yaşamaya başladı. Kiracı ile mülk sahibi arasındaki anlaşmazlığa 'Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun'daki yeni düzenleme çare oldu. Kanundaki düzenleme, 6 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'de yerleşik kişilerin dövize endeksli gayrimenkul, menkul, iş, hizmet sözleşmeleri yapmasının önüne geçen; mevcut sözleşmelerin Türk lirasına çevrilmesine ilişkin esasların belirlenmesinin ardından restoran sahibinin avukatı Şerife Sultan Alp, sorunun kısa sürede çözülmesi amacıyla mahkeme yerine ara bulucuya başvurdu.

SORUN 4 GÜNDE AŞILDI

Ara bulucu avukat Mehmet Kaya, uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması için mülk sahibinin avukatı Alper Evren ve kiracı avukatı Şerife Sultan Alp ile 8 Ekim'de bir araya geldi. Taraflar, ikinci buluşmalarını 12 Ekim'de gerçekleştirdikten sonra anlaşmaya vardı. 4 gün gibi kısa sürede sorunu aşan taraflar, el sıkışarak, mutluluklarını dile getirdi.

BİN 250 EURO, 6 BİN 769 TÜRK LİRASINA SABİTLENDİ

Avukat Şerife Sultan Alp, müvekkilinin sözleşmeyi imzaladığı tarihte euronun, 5 lira dolayında olduğunu, ekim ayında 7 liranın üzerine çıkması nedeniyle sıkıntı yaşadığını dile getirdi. Alp, 'Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu'ndaki yeni düzenlemenin 6 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ara bulucuya başvurduklarını belirterek, "4 gün sonunda karşı tarafla mutabakata vardık. Bin 250 euro olan aylık kiramızı 6 bin 769 Türk lirası üzerinden sabitledik. Bugünkü kurdan hesaplanmış olsaydı kira 8 bin Türk lirasını geçecekti" diye konuştu.

ANLAŞMA TARAFLARI MUTLU ETTİ

Mülk sahibinin avukatı Alper Evren de işlerin dava yoluyla senelerce uzamasının söz konusu olabileceğini söyledi. Ara buluculuk davetini seve seve kabul ettiklerini dile getiren Evren, "Dava yoluna gitmeden anlaşmaya vardık. Müvekkilimiz, karşı tarafla anlaştığı için gayet mutlu" dedi.

ANTALYA'DA İLK

Ara bulucu Mehmet Kaya ise Antalya'da ilk kez, dövizle kararlaştırılmış kira sözleşmelerinin Türk lirasına uyarlanması ile ilgili ara bulucu yoluyla dostane çözüm gerçekleştirdiklerini söyledi. Antalya'nın turizm kenti olması dolayısıyla kira sözleşmelerinin genelde dövizle yapıldığını belirten Kaya, "İnsanlar döviz üzerinden yapılan sözleşmeleri çevirmekte sorun yaşıyor. Taraflar ara bulucuya başvurursa çözüm kısa sürede gelecektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Avukatlardan detay görüntü

- Röp 1:Av. Mehmet kaya

- Röp 2:Av Şerife Sultan Alp

- Röp 3:Av Alper Evren

- Detaylar Haber: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA:Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

498 MB/4.29 SN HD ==================== Diyarbakır'da 3 minibüsten 126 kaçak göçmen çıktı Müslim SARIYAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor. Düzenlenen son operasyonda 3 minibüste, Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 126 kaçak yakalandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 insan taciri ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenlerin 1 ay önce yola çıktıkları İran’dan yürüyerek Tatvan'a geldikleri, insan tacirlerine kişi başı bin dolar ödedikleri belirlendi. Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İzmir Karaburun'da denizde, Menderes'te de karayolunda meydana gelen kaçak göçmen facialarının ardından, tüm ekiplere, "Tek bir göçmen ilimizden çıkmayacak" talimatı verdi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri de insan tacirlerine ve kaçak göçmenlere yönelik uygulama ve denetimlerini sıklaştırdı.

KAÇMAK İSTERKEN KAZA YAPIYORLARDI Ekipler, 3 minibüsün insan kaçakçılığı için kullanıldığını belirledi. Minibüslerin geçmeyi planladığı cadde üzerinde önlem alındı. Ancak yol üzerindeki polis ekiplerini gören minibüs sürücüleri, kaçmak istedi. Başlayan kovalamaca sırasında aşırı hız yapan 3 minibüs de kaza yapmaktan kıl payı kurtuldu. Polisin kovalamaca sonunda durdurduğu minibüslerden, Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 126 kaçak göçmen çıktı. 6 İNSAN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI İnsan kaçakçısı 6 şüpheli de düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Zülfü Ç., Mehmet Ş.G., İsmet K., Mehmet S. D., Adem D. ve Mehmet Ş. A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. KİŞİ BAŞI BİN DOLAR VERMİŞLER Tek tek ifadeleri alınan kaçak göçmenlerin 1 ay önce İran'dan yürüyerek yola çıktıkları, önce Tatvan'a buradan da Diyarbakır'a geldikleri belirlendi. İstanbul'a gelmeyi planlayan kaçak göçmenlerin insan tacirlerine kişi başı bin dolar verdikleri ortaya çıktı. İnsan kaçakçılarının da Tatvan’daki patates tarlalarına çalışmaya giden işçileri götürdükleri dönüşte ise kaçak göçmenleri aldıkları tespit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaçıkçıların görüntüsü ====================================== BRUNSON'UN AVUKATI, MAHKUMİYET KARARINA İTİRAZ ETTİ (3)

DURUŞMA SAVCISI DA İTİRAZ EDECEK İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada İzmir 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmesinin ardından tahliye edilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, Bölge İdare Mahkemesi'ne (BAM) başvurarak kararı temyiz etmesinin ardından duruşma savcısının da karara itiraz için gerekçeli kararın yazılmasını beklediği öğrenildi. Gerekçeli kararın yazılmasının ardından duruşma savcısının istinaf başvurusunda bulunacağı öğrenildi Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) ==================================================== 'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, OTOMOBİLLE 2 POLİSE ÇARPTI KÜTAHYA'da, sürücü belgesiz ve alkollü olarak otomobil kullanan Hasan Hüseyin Ö. (28), kendisini durdurmak isteyen trafik polisleri Mehmet Korkmaz ile Mehmet Hayırşah'a çarparak, yaralanmalarına neden oldu. Gözaltına alınan Hasan Hüseyin Ö.'nin, yapılan testte, 2.33 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olay, saat 04.30 sıralarında, Ali Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücünün 43 AAK 561 plakalı otomobille trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine polis harekete geçti. Uygun Sokak'ta araçtan inen trafik polisleri Mehmet Korkmaz ve Mehmet Hayrışah, otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin Ö.'yü durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan Hasan Hüseyin Ö., 2 polis memuruna otomobille çarptıktan sonra kaçtı. Yaralanan polisler Korkmaz ile Hayrışah, telsizle kendilerine çarpan sürücünün kaçış yönünü bildirip, sağlık ekibi istedi. İhbar üzerine diğer ekipler, Sebilerenler Caddesi'nde demir bariyerlere çarparak, duran ve araçtan indikten sonra koşarak, kaçmak isteyen Hasan Hüseyin Ö.'yü kovalamaca sonucu yakaladı. Yaralı 2 polis memuru da sağlık görevlilerince ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Korkmaz ve Mehmet Hayrışah'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Hasan Hüseyin Ö.'nün, yapılan testte, 2.33 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü belgesi de olmadığı tespit edilen Hasan Hüseyin Ö., emniyette sorguya alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Alkollü sürücünün kullandığı aracın ve polis ekip otolarının görüntüsü,

-Ambulanstaki yaralı polislerin görüntüsü bulunuyor.) Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA/DHA ======================================================= SAHTE AVUKAT, 'İCRADAN UCUZA ARAÇ ALACAĞIM' DİYEREK DOLANDIRMIŞ ANTALYA'da, kendisini avukat olarak tanıtıp, icradan düşük fiyata araç alacağı yalanını söyleyerek, çevresindekileri toplam 110 bin lira dolandırdığı öne sürülen M.A., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.A.'nın, 6 suç kaydının olduğu belirlendi.

Polisi harekete geçiren dolandırıcılık olayı, çeşitli tarihlerde Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Kendisini 'Avukatım' diye tanıtıp, icradan düşük fiyata araç alacağı yalanını söyleyen M.A., E.K.'den 35 bin lira, S.K.'den 36 bin lira ve F.A.'dan da 39 bin lira aldı. Dolandırıldığını anlayanların şikayeti üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla bağlantı kurdukları M.A.'ya, düşük fiyatlı araç almak istedikleri bahanesiyle parkta buluşmak üzere anlaştı. Belirtilen adrese gelen M.A., operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrası götürüldüğü emniyette ifadesi alınan M.A, adliyeye sevk edildi.

M.A.'nın, benzer suçlardan 6 suç kaydının bulunduğu, çevresindekileri toplam 110 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Görüntü Dökümü:

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Sahte avukat M.A'nın polis eşliğinde asayiş şube müdürlüğünden çıkarılması

Sahte avukat M.A.'ya gazetecilerin 'Avukat Bey' şeklinde seslenmesi ve M.A.'nın 'evet' demesi

Polis ekiplerinden detay

Asayiş şubeden detay

Haber: Bülent TATOĞULLARI - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ======================================================= JANDARMADAN 'DRONE' DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde İslahiye-Hassa karayolu üzerinde oluşturduğu trafik kontrol noktasında drone ile denetim yaptı. Havadan yapılan denetimlerde drone ile hız limitini aştığı, kemer takmadığı ve telefon ile konuştuğu saptanan araçlar durduruldu ve sürücülerine cezai işlem uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, drone destekli uygulamaların süreceğini belirterek, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda hassas olmaya çağırdı. Görüntü Dökümü

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- Jandarma uygulama noktası

- Drone ile havadan yapılan denetim

- Jandarma ekiplerinin ceza yazması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Kadir ÇELİK- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 116 MB ======================================================= PİTBULL, 3 TAVUĞU TELEF ETTİ ANTALYA'da polise başvuran Musa Erdem, komşusu Ç.K.'ya ait pitbull cinsi köpeğin, 3 tavuğunu telef ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Köpeği kümese kilitleyen Erdem, gelen polislere telef olan tavukları gösterdi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Beşkonaklılar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek üzere evden çıkan Tuncay Erdem, komşusu Ç.K.'ya ait pitbul cinsi köpeğin serbest kaldığını ve 3 tavuğunu telef ettiğini fark etti. Olayı kardeşi Musa Erdem'e anlatan Tuncay Erdem, işe gideceği için kendisi adına şikâyetçi olmasını istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, telef olan tavuklarla pitbull cinsi köpeği kümeste kapalı halde buldu. Polis olayı tutanak altına alırken Musa Erdem, ağabeyi Tuncay Erdem'in zararının ödenmesi halinde şikâyetini geri çekeceğini belirterek, "Ben de hayvanları çok seviyorum. Uzun süre köpek besledim. Ancak bunu yaparken çevreme çok dikkat ettim. Pitbull çok tehlikeli bir köpek, sokağa bırakıp gidemezsin" dedi. Musa Erdem'in telefonla ulaştığı Ç.K. ise tavukların zararını karşılayacağını belirtti.

Köpeğin sürekli havladığını ve sokakta olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Gülsüm Tokmak ise "Köpek sanıyorum arka ayaklarından rahatsız, yine de gelene geçene havlıyor" dedi.