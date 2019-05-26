DHA YURT BÜLTENİ-7

Bursa'da bir otelin dış cephe temizliğini yapan Adil Demir (52) ile Soner Oğuz'un (42) bindiği sepetli vinç devrildi. Yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen 2 işçi, hayatını kaybetti. Olay, saat 07.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Temizlik işçileri Adil Demir ve Soner Oğuz, bir otelin dış cephe temizliği için sepetli vinçle yukarı çıktı. Yaklaşık 50 metre yükseklikte temizlik yapan Demir ve Oğuz'un içinde bulunduğu vinç, bir süre sonra devrildi. Demir ve Oğuz, vinçle birlikte beton zemine düştü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, iki işçinin de yaşamını yitirdiği saptandı. ?Kazanın ardından polis ekipleri, vinç operatörü Ali A.'yı (41) gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Yapılan incelemenin ardından Adil Demir ve Soner Oğuz’un cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak’a yük taşıyan yaklaşık bin şoföre, Kızılay tarafından iftar yemeği verildi. Türk Kızılayı Silopi ve Cizre şubeleri ile Cizre Ticaret ve Sanayi Odası sponsorluğunda Şırnak İl Özel İdaresi'ne bağlı TIR Parkı'nda iftar programı düzenlendi. İftar yemeğine Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ve yaklaşık bin şoför katıldı. Saha içerisinde Kızılay ekiplerince açılan yemek standında şoförlere yemek ve içecekler ikram edildi. İftarın açılmasından sonra Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş şoförlerinin sıkıntılarını dinledi. Türk Kızılayı Silopi Şube Başkanı Murat Tatar amaçlarının Irak’a yük taşıyan ve ailelerinden uzak olan şoförleri yalnız bırakmayarak yanlarında olduklarını göstermek olduğunu söyledi.

ADANA'da, iki gündür kayıp olan 13 yaşındaki Cengizhan Kaş'ın, tren rayları yakınında cesedi bulundu. Fevzipaşa Mahallesi'nde dün gece saatlerinde tren raylarının yakınında bir çocuğun hareketsiz yattığını fark eden çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan araştırmada cesedin, ailesinin 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu Cengizhan Kaş'a ait olduğu tespit edildi. Cengizhan Kaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cengizhan'ın ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

KONYA'da 8 ay önce karşı komşusu Saadet Şahin (45) ve 3 çocuğuna kezzap attığı iddiasıyla tutuklanan Gülay Durusoy (41), hakkında 'kasten yaralama' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Saadet Şahin’in eşi Ramazan Şahin, tahliye kararına tepki gösterip, "O kadın şimdi dışarı çıkacak. Çocuklarıma bir daha aynısı yaparsa ne olacak?" dedi. Merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan Saadet Şahin, geçen yıl 17 Eylül'de, 3 çocuğuyla birlikte işten eve dönen eşi Ramazan Şahin'i uzaktan görüp karşılamak için kapıyı açtı. Bu sırada, daha önceden tartıştıkları karşı komşusu Gülay Durusoy evinden çıkıp, elindeki kasenin içindeki kezzabı üzerine attı. Saadet Şahin'in yüzünde, omzunda ve ellerinde, yüzde 75 zihinsel engelli oğlu Akif'in (14) yüzünde, gözünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde, diğer çocukları Osman (13) ve Ayşegül'ün (8) de elleri ile kollarında yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan anne ve 3 çocuğu tedavilerinin ardından taburcu edildi. 'OLAYI HATIRLAMIYORUM' Gözaltına alınan Gülay Durusoy, polisteki ifadesinde psikolojik tedavi gördüğünü ileri sürerek, "Kızımla birlikte yaşıyorum. Ramazan Şahin diye bir komşumu hatırlamıyorum. Hakkımdaki suçlamalarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Uzun zamandır psikolojik tedavi görüyorum. Düzenli kullandığım ilaçlar var. Altı ay önce Konya AMATEM'de iki ay kadar yatıp, tedavi gördüm. Kimseyi yaraladığımı hatırlamıyorum. Bana bu suçlamayı bu iftirayı atan her kimse, o kişiden şikayetçiyim. Ben kimseyi yaralamam. Hafızam arada bir gelip gidiyor, ancak hiçbir olay hatırlamıyorum. İddia edildiği gibi bir olayı yapsam hatırlardım. Küçüklüğümden beri kimseye zarar vermedim" dedi. Durusoy, 'kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

‘BANA KOMPLO, TUZAK KURULDU’

Gülay Durusoy hakkında 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın daha önceki duruşmalarında Gülay Durusoy, kendisine komplo kurulduğunu iddia etti. Durusoy, "İftiraya uğradım. Boşu boşuna cezaevinde yatıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben de benden şikayetçi olanlardan şikayetçiyim. Kimseye bir şey atmadım. Kim attıysa onu söylesinler, çocuklar dahil hepsi yalan söylüyor. İftiraları kabul etmiyorum. Bana tuzak, komplo kuruldu. Evden çıkmam için imza toplandı. İki çocuğuma bakan bir anneyim. Kimseyle uğraşmıyordum" diye konuştu.

Mahkeme hakimi, psikolojik tedavi gördüğünü öne süren Durusoy'a, Adana'da gördüğü tedavinin ardından cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verildiğini söyledi.

OLAY SIRASINDA KOMŞUSUNUN EVİNDE OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Davada tanık olarak dinlenen Aliye T. (34) Gülay Durusoy'un olay günü kendisinin evinde olduğunu ileri sürerek, "Gülay benim evimdeydi. Kesinlikle bu suçu işlemiş olduğunu düşünmüyorum. Mağdur taraf yalan söylemektedir. Olay tarihinden önce de Sadet ve Gülay arasında sorunlar vardı. Benim de mağdurlarla aramda sorunlar vardı" dedi.

Bu ifadenin ardından söz alan Gülay Durusoy da, "Olay tarihinde Aliye'nin evindeydim. Ambulansın geldiğini pencereden gördük. Ben daha sonra evime çıktım ve uyudum. Daha sonra zil çaldı. Bunları daha önceden söylememiş olmamın sebebi panik olmamdır. İlk kez adliyeyi gördüm" şeklinde konuştu.

TAHLİYE EDİLDİ

Davanın 23 Mayıs günü yapılan 3'üncü duruşmasına tutuklu sanık Gülay Durusoy ile Saadet Şahin'in eşi Ramazan Şahin ve taraf avukatları katıldı. Taraf avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme, 'Gülay Durusoy'un üzerine atılı suçun vasfı ve mahiyeti, tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin toplanmış olması, mağdurların kesin raporlarının alınması için sürenin beklenmesi gerektiği, tutuklamanın tedbir mahiyetinde olup tedbirden eklenen amacın gerçekleşmiş olması, mevcut durumu göz önüne alınarak sanığın adli kontrol kararıyla tahliyesine' karar verdi.

Karara itiraz eden baba Ramazan Şahin, "O kadın tutuksuz yargılanmak üzere şimdi dışarı çıkacak. Çocuklarıma bir daha aynısı yaparsa ne olacak? Tahliye kararına bir üst mahkemeye itiraz ettim" dedi.

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KONYA/DHA

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