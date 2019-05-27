DHA YURT BÜLTENİ-7

1)BARAJ GÖLÜNDE KAYBOLAN EVİN'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU VAN'ın Erciş ilçesinde, düştüğü baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'in (7), suda yapılan arama çalışmaları sonucu, 3 gün sonra cansız bedeni bulundu. Erciş'e 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik baraj gölü kıyısında, cumartesi günü koyun otlatan, çoban Esat Çiçek'in yanındaki kızı Evin, dengesini kaybederek, suya düştü. Tüm çabasına rağmen kurtaramadığı kızı suda kaybolan Esat Çiçek, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, arama- kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumartesi günü ve dün yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Dün gece saatlerinde ara verilen çalışmalara, bu sabah yeniden başlandı. Jandarma su altı timi, bugünkü çalışmalar sırasında, düştüğü yere 100 metre uzaklıkta, Evin'in cesedini buldu. Evin Çiçek'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) - ======================================================== 2)KARADENİZ'DE, JÖH VE KOMANDOLARIN PKK OPERASYONU SÜRÜYOR

KARADENİZ'de, 5 ilde PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen eş zamanlı operasyonlarda son 2 haftada silah ve mühimmat ile yaşam malzemelerinin yer aldığpı 25 sığınak ve depo ele geçirildi. Bölgede Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komandoların sürdürdüğü operasyonlar, Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından görüntülendi. JÖH ve komandolar, dağlık ve sık ormanla kaplı arazide iz sürüyor, sığınakları arıyor. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nın koordinesinde Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında yaklaşık bin 800 Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komandonun katılımıyla operasyonlar sürüyor. Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin de destek verdiği operasyonlar, Giresun kırsalında 2 PKK'lı teröristin sağ yakalanmasının ardından Gümüşhane kırsalında yoğunlaştı. 17 Mayıs'ta Giresun kırsalında teslim olan İranlı 'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu, istihbarat birimlerine bölgede katıldığı eylemleri tek tek anlatırken, sığınak ve erzak depolarının da yerlerini gösterdi. Giresun kırsalında PKK'nın sözde karargahı ile, Gümüşhane kırsalında bölgenin en büyük silah ve mühimmat deposu da bulunarak imha edilirken, bulunan silah ve mühimmatların hangi eylemlerde kullanıldığının tespiti için de kriminal inceleme başlatıldı. Telsiz kullanmadan haberleşme sağlayan teröristlerin, İHA'lardan korunmak içinde şemsiye taşıdığı belirlendi.

KORKUDAN SIĞINAKTAN ÇIKAMAMIŞLAR

Behrüz Dudkanlu ile 4 gün önce Giresun Espiye kırsalında bulunan bir HES şantiyesine yiyecek almak için giden, burada vatandaşların ihbarıyla yakalanan, İçişleri Bakanlığı 'Terörden arananlar' listesinde gri kategoride yer alan 'Aras Faraşin' kod adlı Aras Aslan'ın, geçen yıl yayla evlerinden çaldıkları erzaklarla kış üstlenmesini bölgede yaptıkları, İHA'lara görünmemek için sığınaktan dışarıya çıkmadıkları belirlendi. JÖH ve komandoların kış boyunca devam eden operasyonları nedeniyle ölüm korkusuyla Tunceli'ye geri dönemedikleri anlatan teröristler, yeni takviye grubun da gelmemesi üzerine kavga edip, birbirinden ayrıldıkları öğrenildi. Aras Aslan jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, Behrüz Dudkanlu da 2 haftadır Giresun, Trabzon ve Gümüşhane'de askerlere yer gösteriyor. Aras Aslan'ın konuşmadığı ve bilgi vermekten kaçındığı kaydedildi.

SIĞINAK VE DEPOLAR TEK TEK BULUNDU

Behrüz Dudkanlu'nun ifadesi doğrultusunda kendi yaptığı sığınak ve erzak depoları kolayca bulunup imha edilirken, gruptaki diğer teröristlerin gömdüğü mühimmat ve silahların bulunması içinde operasyonlar Gümüşhane kırsalında yoğunlaştırıldı. Gümüşhane kırsalında 10'a yakın ele geçirilen silah, mühimmat ve erzak deposu içerisinde; 3 adet RPG 7 anti-tank mühimmatı, 3 adet PRG 7 sevk fişeği, 2 adet güneş paneli, roketatar dürbün ve adaptörü, yaşam malzemesi ve bol miktarda erzak, İHA'lardan korunmak için şemsiye, 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi. Teröristlerin Gümüşhane kırsalını silah ve mühimmat deposu olarak kullandıkları, bölgenin dağlık ve sarp olması nedeniyle güvenlik güçlerinin ulaşması zor olan bölgelerde 50'şer metre arayla depolar hazırladıkları, böylece bölgedeki eylemlerini kolaylaştırdığı ortaya çıktı. Kırsal köylerde ve yayla evlerinde her fırsatta erzak çalarak bunları depoladıkları da belirlenen teröristlerin, kendilerine 3-4 yıl yetecek kadar erzak temin ettikleri gözlendi.

YER GÖSTERMEYE DEVAM EDİYOR

Behrüz Dudkanlu Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birlikleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri altında araziye götürülerek geçiş güzergahları ile diğer sığınak ve erzak depolarının yerlerini göstermeye devam etti. Bölgede son 2 haftada 25'e yakın sığınak ve erzak deposuda bulunarak imha edildi. Operasyonların yürütüldüğü bölgelerde İHA ve zırhlı araçlarla da takviye yapılıyor.

Nedim KOVAN/GÜMÜŞHANE, (DHA

======================================================== 3)GÖRME ENGELLİ KUZENİNİN DUVARA ÇARPTIĞINI GÖRDÜ, ONUN İÇİN GÖZLÜK KABINA SENSÖR YERLEŞTİREREK CİHAZ ÜRETTİ Bolu'da, lise öğrencisi Abdulkadir Topaç (17), üniversite öğrencisi görme engelli kuzeni Ali Topaç'ın (22) yürürken duvara çarptığını görünce öğretmenlerinin de desteğiyle yoldaki engelleri algılayıp rahatlıkla yürümesini sağlayacak cihaz üretti. Abdulkadir Topaç engellere yaklaşıldığında uyarıda bulunan, üzerinde sensörlerin bulunduğu cihazın geliştirilmesi için destek bekliyor.

Bolu'da İzzet Baysal Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi elektrik-elektronik bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Abdulkadir Topaç, doğuştan görme engelli olan ve sadece gözleri ışığı algılayabilen amcasının oğlu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Ali Topaç'ın üniversiteye gidip gelirken zorlandığını fark etti. Kuzeninin duvara çarptığını gören Abdulkadir Topaç, onun için bir cihaz tasarlamayı planladı. Yaklaşık 6 aylık çalışma sonucu öğretmenlerinin de desteğiyle, engellere yaklaşıldığında sesle uyarı veren cihazı geliştirdi. Gözlük kutusuna yerleştirilen sensörle çalışan cihaz sayesinde Ali Topaç, artık engellere takılmadan sokağa çıkıp rahatlıkla okuluna gidebiliyor.

GELİŞTİRİLMESİ İÇİN DESTEK BEKLİYORLAR

Topaç'ın geliştirdiği cihaz, engele yaklaştığında sesli uyarı vererek görme engelli kişilerin nesnelere çarpmasının önüne geçiyor. Ali ve Abdulkadir Topaç, cihazın daha da geliştirilerek görme engelli bireylerin kullanımına sunulması için destek bekliyor.

Kuzeninin kendisi için geliştirdiği cihazı 8 aydır kullandığını anlatan Ali Topaç, "Yaklaşık ben bunu 8 aydır kullanıyorum. Önceden hayatımı idame ettirirken çok zorluk çekiyordum beyaz bastonla. Çünkü her engeli bastonla fark edemiyorum. Bu cihaz engele yaklaştığım zaman çift ses veriyor. Benim çarpmamı engelliyor. Kendimi böylece tüm somut cisimlerden korumuş oluyorum. Böyle bir faydasını gördüm. Tüm görmeyenler buradan tavsiye ediyorum. Bizden bunu talep edebilirler. Bunu örnek olarak yaptık ama bunun devamını yapma imkanımız var. Bizden istedikleri takdirde Türkiye'nin her tarafına ulaştırabiliriz. Geliştirmeye de açık bir cihaz zaten. Bunun geliştirilmesi çok önemli. Bileklik ve boyunluk olarak kullanılabilir. Bu şekilde kullanılırsa daha rahat edeceğiz. Bu yüzden destek bekliyoruz" dedi.

Cihazı yapan Abdulkadir Topaç, "Ağabeyimin birkaç defa duvara çarptığını gördüm. Elini, kolunu, başını duvara çarptı. Onu düşünerek bölümümle alakalı bir cihaz yapmak istedim. Cihazın yapımı 6 ay sürdü. Daha da geliştirmeye çalışıyorum. Daha küçük boyutlara getirilip daha kullanışlı hale getirmek istiyorum. Kesinlikle hata şansı yok cihazın. Ağabeyim de kullandığı için gözlemini yaptık. Dünyadaki ve Türkiye'deki tüm görme engelliler için kullanılabilecek bir cihaz olduğu için destek bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Cihazın görüntüsü

-Uygulaması

-Röportajlar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ======================================================== 4)KAMYONET ORTA REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPTI:1 ÖLÜ, 2 YARALI TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan kamyonetin orta refüjdeki yön levhasının direğine çarpmasıyla meydana gelen Kazada Kemal Özmutlu öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Marmara Ereğlisi'nin Dereağzı Mahallesi Emlak Konutları mevkisinde meydana geldi. Nejat Ongun'un kullandığı mutfak eşyası taşıyan 34 VHU 17 plakalı kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi üzerine bariyerleri aşarak orta refüjdeki yön levhasının direğine çarptı. Kazada, araçta bulunan Kemal özmutlu olay yerinde ölürken, sürücü Nejat Ongun ile Atakan Atalay yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılıp ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ölen Kemal Özmutlu'nun cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Yaralıların kurtarılması

-Yola savrulan mutfak malzemeleri

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Genel ve detaylar Haber-Kamera:Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA) ======================================================== 5)RAY ÜZERİNDE ZORLU RAMAZAN MESAİSİ MUŞ’ta demiryolu bekçileri, ramazan ayında 30 dereceyi bulan sıcakta raylarda günde 24 kilometre yol katederek demiryolu güvenliğini sağlıyor.Muş’ta 11 yıldır demiryollarında gevşeyen, somun ve hasarlı ray arayan demiryolu bekçisi Kazım Sun, her gün tek başına çıktığı yolda günde 24 kilometre yol katediyor. Ramazan ayında serin havadan faydalanmak için sabahın ilk ışığında kırmızı, yeşil bayrakları ve düdüğüyle yola koyulan Sun, oruçlu olmalarına rağmen görevlerini severek sürdürdüklerini söyledi. Her mevsimde görevlerinin bir hayli zor olduğunu ifade eden Sun, "Demiryolu bekçileri olarak, Ramazan ayında sahur yaptıktan sonra uyumaya vaktimiz kalmıyor. Sabahın erken saatinde serin havadan faydalanmak için yola koyuluyoruz. Ramazan ayı bizi zorluyor. Günde 24 kilometre yol yürüyüp titizlikle demiryolunu kontrol ediyoruz. Yolcuların rahat ve güvenli seyahat etmeleri için demiryolu üzerinde seyir güvenliği için çalışıyoruz. Ramazan ayında hava sıcaklığı en düşük 25-30 dereceyi buluyor. Bu durum bizler için çok zor. Çünkü 5 kilometreden sonra biz sıcaklığı 2 katı hissediyoruz. Yaz mevsiminde çok sıcak, kış mevsiminde ise dondurucu soğuk havaya maruz kalıyoruz. Bunların yanı sıra yırtıcı yabani hayvanlar, bizi çok korkutuyor. Kış mevsiminde özelikle kurt ve köpekler çıkıyor karşımıza, tüm zorluklara rağmen işimizi severek yapıyoruz" dedi.