DHA YURT BÜLTENİ-8 

Mersin'de terör operasyonu: 4 gözaltı Mersin'de Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DKP/BÖG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı, evlerinde yapılan aramada ise örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, broşür, yasak yayınlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi ise aranıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Evin kapısını açmaya çalışan polisler

-Polislerin evde yaptığı arama

-Aramadan genel ve detay

-Evin bahçesinde köpekle yapılan arama Haber:Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN, (DHA) =========================== Kaza yaptığı aracıyla 2 kilometre gidip, yardım istedi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücü ve araçta sıkışan eşi yaralandı. Sürücü, hasar gören aracıyla yaklaşık 2 kilometre gidip, yardım istedi. Kazanın ardından yoluna devam eden TIR şoförü ise Dazkırı ilçesinde durdurularak gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında asri mezarlık ile Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nun bulunduğu mevkide meydana geldi. Muhammed Yıldırım (67) yönetimindeki 03 FN 894 plakalı otomobil, aynı yöne giden Tarık E. (26) yönetimindeki 43 LF 523 plakalı TIR'a arkadan çarpıp, refüje çıktı. Kazada, hasar gören otomobilin sürücüsü Muhammed Yıldırım ile eşi Saliha Yıldırım (68) yaralandı. TIR şoförü ise aracıyla yoluna devam etti. Kazanın ardından çevreden yardım isteyen ancak yanıt alamayan Muhammed Yıldırım, aracıyla yaklaşık 2 kilometre ilerideki kavşağa kadar gitti. Burada yardıma koşan çevre sakinleri, Muhammed Yıldırım'ı araçtan çıkardı, sıkışan Saliha Yıldırım için ise yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı da olay yerine gitti. Saliha Yıldırım, ekipler ve çevre sakinlerinin çalışmasıyla kurtarılabildi. Muhammed ve Saliha Yıldırım çifti, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis, TIR'ıyla olay yerinden ayrılan Tarık E.'yi Dazkırı ilçesi yakınlarında durdurdu. Tarık E. ifadesinin alınması için Dinar Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Tarık E. ifadesinde TIR'a arkadan çarpan aracı fark etmediğini öne sürdü. Tarık E.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden görüntüler

- Ekiplerin müdahalesi

- Araçtan görüntü

HABER- KAMERA: Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA) Sümbül Dağı'nda sarkıt ve dikitlerin olduğu mağara buldular Hakkari'de bir grup dağcı, Sümbül Dağı'nda yeni bir mağara buldu. Dağcılar, sarkıt, dikit ve sütunlarıyla hayranlık uyandıran mağaraya girip, bol bol fotoğraf çekti. Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) üyesi 11 dağcı, Hakkari'ye 20 kilometre uzaklıktaki bin 650 rakımlı Sümbül Dağı'nın yamacına önceki gün doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Araçlarla Depin noktasına kadar giden dağcılar, buradan bin 250 rakımda yürüyüşe başladı. Yaklaşık iki saatlik tırmanışın ardından dağcılar, yeni bir mağara buldu. Teknik malzemeleriyle oldukça derin olan mağaraya giren dağcılar, içeride sarkıt, dikit ve sütunlarla karşılaştı. İki bölümden oluşan mağara, sahip olduğu görüntüsüyle hayranlık uyandırdı.

CİSAD Başkanı ve Dağcılık Federasyonu Hakkari il Temsilcisi Naci Ertunç, bu güzellikte bir mağaranın Hakkari'de lik kez keşfedildiğini belirtti. Ertunç, mağarada 300 metre ilerledikten sonra nefes alıp vermede sorunlar yaşayan 6 kişinin geri döndüğünü, 5 kişinin ise içeride 4 saat 15 dakika keşif yaptığını belirtti. Mağaranın içinden bol bol fotoğraf çektiklerini belirten Naci Ertunç, şunları söyledi: "CİSAD'a üye dağcılar olarak son 2 yıldır dağcılık sporuyla beraber, Hakkari'de ilginç mağaraları araştırarak, keşif yapmaktayız. Sümbül Dağı'nda mağaraların olduğunu biliyorduk. Ancak bu kadar ilgi çekeceğini tahmin etmiyorduk. Daha evvel Şemdinli- Derecik-Balkaya bölgesinde Rüzgar Mağarası ile Hakkari merkez bağlı Geçimli- Uryetan Mağarası'ndan çok daha güzel bir görüntüye sahip olan Sümbül Dağı yamaçlarında yeni bir mağara keşfettik. Sarkıtlar ve sütunlardan çok daha geniş çaplı ve muhteşem görüntüleriyle zengin olan mağara görülmeğe değer bir yer. Bu mağarayı geniş çapta tanıtmak için sık sık faaliyet yapacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mağaranın kapısına ulaşan dağcılar

-CİSAD Başkanı Naci Ertunç'un açıklaması

-El feneri ve ip yardımıyla mağaraya çıkan dağcılar

-Tırmanırlarken

-Alt mağaraya inen dağcılar

-Mağranın içindeki sarkıt, dikit ve sütunlar

-Mağarada hatıra fotoğraf çektiren dağcılar

-Genel ve detaylar

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) Seyfe Gölü'nde kuraklık tehlikesi Kırşehir'de bulunan ve İç Anadolu Bölgesi'nin önemli su kaynaklarından Seyfe Gölü, kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Çevrede yaşayanlar, bölgede sulak tarım işiyle uğraşıldığı ve Mucur ilçesine gölden içme suyu temin edildiği için kuraklık yaşandığını söyledi. Kırşehir'de önemli su kaynaklarından olan Seyfe Göl'ü, 1989 yılında 1'inci derece sit alanı, 1990 yılında tabiat koruma alanı ilan edilirken, 1994 yılında Ramsar sözleşmesi ile uluslararası düzeyde korunması garanti altına alındı. 152 bin hektarlık Seyfe Gölü, şimdilerde kuraklıkla mücadele ediyor. Sulak olduğu dönemde 187 kuş türüne ev sahipliği yapan göle, bu dönemde tamamen kuruması nedeniyle hiçbir kuş türü uğramıyor. Bölgede yaşayan köylüler, gölün çevresindeki kuyulardan su çekilmesi nedeniyle özellikle yaz aylarında gölün kuruduğunu, kış aylarında yağışlarla birlikte yeniden sulak hale geldiğini söyledi. 'GÖLÜN DOĞAL DENGESİNİ BOZARAK ARAZİ KAZANMAYA ÇALIŞTILAR' Seyfe Gölü kenarında bulunan Badılı Köyünde yaşayan emekli öğretmen Yılmaz Mazer, Seyfe Gölü'nde yaşanan kuraklığın nedenlerine değindi. Mazer, "Bu kuraklığın birçok sebebi var. Bunlardan bir tanesi yakınımızda Eski Doğanlı Köyü var. Bu köyde sulama kooperatifi var. Oradan çıkıp göle akan su vardı. O kurudu. İkincisi gölün karşısında bulunan köylerde mühendislerin hatası nedeniyle direnaj kanalları açıldı. Bu kanallar nedeniyle bataklıkları kuruttular. Gölün doğal dengesini bozarak arazi kazanmaya çalıştılar. Bu da gölümüzü olumsuz bir şekilde etkiledi. Diğer bir tarafta da Mucur ilçesine içme suyu temin ediliyor. Bu içme suyu farklı bölgelerden temin edilebilir. Bu bölgede yonca ve pancar ekimi var. Yonca ve pancar çok su isteyen bir bitki. Bunların bu bölgeden kaldırılarak farklı işlere yönlendirilmesi lazım. Bu insanları su gerektirecek ekimler yerine farklı ekimler ile su dengesini koruma altına alabiliriz" diye konuştu.

'GÖÇMEN KUŞLAR GELECEKLER AMA DAMLA SU YOK' Fatih Dalgalı ise, Seyfe Gölü'nün kurumasının içlerini acıttığını kaydederek, "Kuruyan Seyfe gölünün kanallarını açma konusunda kendimiz bireysel emek veriyoruz. Seyfe Gölü'ne en büyük tatlı su girişi Seyfe Köyünden gelen su oluyor. Maalesef oradaki tatlı su girişi Mucur Belediyesi'nin orada içme suyu alması nedeniyle o göl kurudu. Burası Ramsar sözleşmesi alanında korunma kapsamına alınmış bir göl; ama görüldüğü gibi vaziyet ortada. Ekim ayındayız. Göçmen kuşların gelme mevsimi. Binlerce yıldır aynı rotayı takip eden kuşlar gelecekler; ama burada şuan damla su yok. Bu içler acısı bir durum. Biz bu bölgede ayrıca kuru tarım yapılmasını istiyoruz. Bu bölgede yonca sulandığı için de gölde su olmuyor. Yabanlı bölgesi tarafında yüzlerce kuyular var ve bu kuyulardan su alınıyor" şeklinde konuştu. Görüntü Dökümü:

-Köylüler ile röportaj

-Drone görüntüsü

-Seyfe Gölü'nden genel görüntü

-Genel detayü

Haber:Olcay DÜZGÜN - Kamera:Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)