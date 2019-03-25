DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ELEKTRİK TELLERİNDEN ÇIKAN KIVILCIM ORMANI YAKTI ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin üzerine devrilen ağaçtaki alevler, diğer ağaçlara da sıçradı. Çıkan yangın, yaklaşık 4,5 saat sonra kontrol altına alınırken, 8 hektar orman alanı kül oldu. Sütçüler'e bağlı Kesme köyü Kestane Beli Mevkisi'ndeki ormanlık alanda saat 04.30 sıralarında, şiddetli rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin üzerine devrilen ağaçtan çıkan alevler, diğer ağaçlara da sıçradı. Hızla büyüyen yangına, Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınamayınca Isparta, Burdur, Eğirdir ve Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri takviye olarak gönderildi. Yangın, yaklaşık 4,5 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangın sonrası 8 hektar orman alanı tamamen yandı.Isparta Orman İşletme Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Abdülkadir Taşer, fırtına dolayısıyla ağacın elektrik tellerinin üzerine devrildiğini ve tellerin birleşmesinden sonra çıkan kıvılcımla yangının meydana geldiğini söyledi.

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- Sütçüler Kesme Köyü Kestane beli mevkii orman yangınından görüntüler Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA-DHA) ============================================ 2)VAN'DA 14 YERLEŞİMİN YOLU KARDAN KAPANDI VAN'ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Van'ın ilçelerinde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayata olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Başkale'de 11, Gürpınar ilçesinde ise 3 mahalle ve mezra olmak üzere 14 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştığı Başkale ilçesinde, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için büyükşehir belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütürken, bir kişi üzerindeki tişortle lapa lapa yağan karın altında gezdi. Görüntü Dökümü

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-Üzerindeki yazlık tişortoyla yağan karın altında gezintiye çıkan vatandaş

-Kar altında evlerine giden öğrenciler

-Kar temizleme çalışması

-Detaylar

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- ============================================ 3)ERZURUM'DA VENEDİK DÖNEMİNE AİT 150 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ ERZURUM'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, Venedik dönemine ait olduğu değerlendirilen 150 sikke ele geçirildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palandöken ilçesindeki bazı kişilerin Kültür ve Tabiat Varlığı niteliğinde olduğu değerlendirilen tarihi eser bulundurdukları ve satmak için müşteri aradıkları yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli şahıslara yönelik operasyonda, altın rengi görünümünde, üzerinde eski medeniyetlere ait figürler bulunan ve Venedik dönemine ait olduğu değerlendirilen 150 sikkeyi ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eserler ise Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapılarak serbest bırakıldı. Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen sikkeler