DHA YURT BÜLTENİ - 9 

Akıl sağlığını kaybettiren polis dayağına 2'şer bin TL ceza Erzurum'da kapalı alanda sigara içtiği için çıkan tartışmaya müdahale eden polis tarafından dövülen voleybol antrenörü ve öğretmen Sinan Erhan'ın (45) cezai ehliyetini kaybettiği ortaya çıktı. Mahkeme, şikayetçi oldukları Erhan'ın ailesinin başvurusu üzerine sanık olan 2 polis memurunu, 'zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması' suçundan 2'şer bin TL adli para cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanması 5 yıl süreyle geri bırakıldı.

11 Nisan 2017 günü saat 22.30'da Yakutiye ilçesindeki bir işletmede yaşanan olay iddialara göre şöyle meydana geldi;

Kapalı alanda sigara yakan Sinan Erhan'ı, işyeri çalışanları uyardı. Erhan ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Polise haber verildi. İddialara ve işyerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarına göre, gelen 3 polisten biri Sinan Erhan'ın gözüne biber gazı sıktı. Diğer ikisi de yere yatırıp, kelepçe takmaya çalıştı. Bu sırada olay yerine takviye polis ekipleri gelirken, yerde yatan Sinan Erhan tekmelere maruz kaldı.

HASTALIĞI TETİKLENDİ

Başına aldığı darbelerle fenalaşan Erhan, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. 1999 yılında Siirt’te vatani görevini yaparken psikolojik rahatsızlık geçirmesi nedeniyle tedavi gördüğü belirlenen Erhan, psikiyatri kliniğine yatırıldı. Rahatsızlığı tekrarlayan Erhan, ataklar geçirdi. 6 gün sonra da Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edidi. 1 ay burada yattıktan sonra taburcu edilen Sinan Erhan'ın ailesi, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

POLİSLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Polislerin şikayeti üzerine Sinan Erhan hakkında Erzurum 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla, 'hakaret' suçundan da 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Erhan ifadesinde nargile içilen ortamda kendisinin de sigara yaktığını anlatarak, "Beni polis aracının arkasına bindirmeye çalıştılar. Ben de 'Terörist miyim?' dedim. Polis memuru bana 'Artistlik yapma lan' dedi. Polislerden Ö.A. telsizle kafama vurarak, beni etkisiz hale getirdi. Direnmem ve küfür etmem söz konusu değil. Mağdur olan benim ancak sanık oldum. Tomografiye bile beni kelepçe ile soktular" dedi. Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi mahkemeye gönderdiği 13 Aralık 2017 tarihli raporda, sanığın cezai ehliyeti olmadığını bildirildi. Mahkeme de raporu dikkate alarak, Erhan'a 'hakaret' suçundan ceza verilmesine yer olmadığı yönünde karar verdi. 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan ise 'delil yetersizliği' gerekçesiyle beraat ettirdi.

ŞİKAYETÇİ POLİSLER SANIK OLDU

Ailenin yaptığı şikayet üzerine de 3 polis memurundan ikisi olan Ö.Ç.(32) ve Ö.A.(29) hakkında 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 'Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması' suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapisleri istenen polisler, suçlamaları kabul etmedi.

AVUKAT: HAFIZASINI KAYBETTİ

Erhan'ın avukatı ise müvekkilinin dayak nedeniyle tanınmaz hale geldiğini ve cezai ehliyetini engeller derecede hafıza kaybı yaşadığını artık öğretmenlik mesleğini yapamadığını ileri sürdü. Mahkeme polis memurları Ö.Ç. ve Ö.A.'ya 'zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması' suçundan ayrı ayrı 2 bin TL adli para cezası verdi. Ceza hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında 5 yıl süreyle geri bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

ARŞİV

-Güvenlik kamera görüntüleri

-Sinan Erhan'ın kardeşi İlhan Erhan'ın olayı anlatması

-Ağabeyeninin hastanede çektiği yaralı fotoğraflarını göstermesi

-Hastane bahçesinde bekleyen kızkardeşleri ve yakınlarının ağlaması

-Erzurum adliyesi (05.07 dk-573 mb) Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA) ==================== Kandıra’da hortum ağaçları devirdi, çatıları uçurdu (2)

BÖLGE BÜYÜK HASAR GÖRDÜ Kandıra’nın tatil beldeleri Kefken ve Kerpe’de yağmur yağışı, fırtına ve hortum büyük hasara yol açtı. Fırtına ev ve işyerlerinin çatılarını uçururken, ağaçları devirdi. Çatıların uçması ve ağaçların devrilmesi sonucu park halindeki araçlar hasar görürken, vatandaşlar ev ve işyerlerinde meydana gelen hasarı giderebilmek için çalıştı. Bölgede belediye ve itfaiye ekipleri enkaz yığınlarını kaldırmak için çalışma yaptı.

Fırtınada evi hasar gören Nihat Şahin, "Sabah 06.00'da kalktım. Baktım çok kuvvetli bir fırtına geldi. 15-20 dakika kadar sürdü. Evlerin çatıları uçtu. Arkadaşların arabaları parçalanmış. Her şey 15-20 dakika içerisinde oldu" dedi.

Salih Sezer, “4 senedir burada yaşıyorum. Böyle bir fırtına görmedim. Benim evimin çatısı uçtu. Komşunun evinin çatısı benim evimin içerisine girdi. Depremde evden çıktık, ama burada evden çıkamadık. Depremden bile daha kötüydü.ö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Afet bölgesinden drone görüntüleri

- Çatısı uçan evler

- Temizlik yapan vatandaşlar

- Yollarda çatılardan düşen malzemeler

- Hasar gören araçlar

- Nihat Şahin ile röp.

- Salih Sezer ile röp.

- Detay Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli), (DHA) ================== Mersin merkezli 11 ilde Ulusal Marker operasyonu: 28 gözaltı Mersin merkezli 11 ilde kaçak yakıt şüphelisi 28 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mersin merkezli 11 ilde yapılan eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, yalnızca TÜBİTAK tarafından üretilen 'Ulusal Marker'ı kaçak akaryakıta karıştırarak resmi-milli yakıt elde ettikleri iddia edilen, aralarında bir doçentin de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete getirilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ULUSAL MARKER (ÜLKE AKARYAKIT KİMLİĞİ) NEDİR?

Ticareti yapılacak benzin, motorin türleri ve biyodizele enjekte edilen, çıplak gözle görülmeyen, taklit edilemeyen, formülü gizli ve yakıtın niteliğini bozmayacak bir işaretleyici olan yüksek teknoloji ürünü kimyasal maddeye Ulusal Marker deniyor. TÜBİTAK´tan alınan bu ürün, dağıtım şirketleri tarafından akaryakıta özel bir işlemle enjekte ediliyor.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet Müdürlüğü'nün görüntüleri

- Polis araçlarının müdürlükten çıkışı

- Şüpheli kişi ile depoya girilmesi

- Depo içindeki tankların görüntüsü

- Polisin inceleme yapması

- Kaçak yakıtın görüntüleri

- Ofiste arama yapılması

- Daha önce ele geçirilen ulusal markerın arşiv görüntüleri SÜRE: 05'38" BOYUT: 611 MB Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) =================== Annesini bıçaklayarak öldürdü Bartın’da, Almanya’dan dönerek annesinin yanında yaşayan Erhan Dabaz (47), mutfakta annesi Hatice Dabaz’a (65) bıçakla saldırdı. Hatice Dabaz, oğlunun bıçağı göğsüne 6 kez saplaması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay gece saatlerinde, Kırtepe Mahallesi Gümrük Sokak’taki 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, 1 ay önce Almanya’dan Türkiye’ye kesin dönüş yapan ve annesiyle birlikte yaşamaya başlayan Erhan Dabaz, sahur saatlerinde bilinmeyen bir nedenle mutfakta annesi Hatice Dabaz’a bıçakla saldırdı. Hatice Dabaz, göğsüne aldığı 6 bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi. Sabah saatlerine kadar annesinin başında bekleyen Erhan Dabaz’a yakınları ulaşamadı. Yakınlarının durumu haber vermesi üzerine polis ekipleri geldi. Polis, evin kapısını çalmasına rağmen kapı açılmayınca, balkona merdiven dayayarak eve girdi. Polis, mutfakta annenin kanlar içinde yerde yattığını oğlunun ise başında beklediğini gördü. Polis, Erhan Dabaz’ın kanlı bıçağı yıkadıktan sonra tezgaha koyduğunu tespit etti. Erhan Dabaz gözaltına alınırken, evde inceleme bulunuldu. Hatice Dabaz’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Erhan Dabaz’ın Almanya’dan döndükten sonra işsiz kaldığı, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle ilaç kullandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Evin dışından detay

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Evden çıkartılan haplar

-Cesedin çıkartılması

-Annesini Öldüren Erhan Dabaz’ın fotoğrafı Süre: 2.58 Boyut: 330 MB Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA) ================= Samsatlı depremzedelere gıda kolisi yardımı Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki depremzedelere Gaziantepli iş insanı tarafından 2 bin gıda kolisi yardımı yapıldı.

Mart 2017'de meydana gelen de 5.5 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ve ilçede yapılan konteynerlerde yaşayan 2 bin 600 depremzedeye Gaziantepli iş insanı tarafından 2 bin gıda kolisi kumanyası dağıtıldı. İlçeye getirilen gıda kolileri depremzedelere iş kadını Sümmeye Şafak ve Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat tarafından dağıtıldı. Yapılan yardımlarında ibadet sayıldığını söyleyer Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, "Birilerimiz bedenlerimizle, birilerimiz malımız mülkümüz ile ibadet ediyoruz. İş insanlarına buradan teşekkür ediyorum. Depremzedelerimize paketler göndermişler. Tabi ilçemizde bütün hayatımız bu konteynırlar ama az kaldı. Evlerimize geçeceğiz. Cumhurbaşkanımız, içişleri bakanımız ve milletvekillerimiz 2 yıldır hummalı bir çalışma yapıyorlar" dedi.

Depremzedeler ise yapılan yardımlardan ötürü teşekkür etti.