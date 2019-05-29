DHA YURT BÜLTENİ - 9

'Askeri casuslukta kumpas' davasında karar çıktı (Ön Haber)

ESKİ İZMİR EMNİYET MÜDÜRÜ ALİ BİLKAY'A 11 YIL HAPİS CEZASI İzmir'de, FETÖ/PDY'nin kumpası olduğu ortaya çıkan ve tüm sanıkların beraat ettiği 'askeri casusluk' davasının soruşturması aşamasında sahte delil ürettikleri iddia edilen 13'ü tutuklu, 90 polis ve örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan İzmir eski il emniyet müdürü Ali Bilkay'ı 11 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar açıklanmaya devam ediyor. Görüntü Dökümü

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Davaya ilişkin ARŞİV görüntüler

İzmir Adliyesi'ndan görüntüler Haber: Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA) ======================= RTB Başkanı Erdoğan: Çaykur, kuru çaya zam yapmazsa sektör ayakta kalamaz Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, "Çaykur, kuru çaya zam yapmazsa sektörün ayakta kalması çok zor" dedi.

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, çay sezonunda ürünün kaliteli geldiğini belirterek rekoltenin verimli olduğunu söyledi. Üretilecek kuru çayın da çok kaliteli olacağını ifade eden Erdoğan, "Yeşil çay üretimi için de çaylar aldık, üretime başladık. Farklı bir tat farklı bir kokuyla bir çay üretimine başlayacağız. Ürünümüz kaliteli fakat, gerek özel sektörün gerek Çaykur'un ve müstahsilin beklentileri var. Sektördeki fiyat maliyet artışları artık karşılanamayacak noktadadır. Bu da özel sektör kuruluşlarına, Çaykur’a, devletimize dolayısıyla üreticilere yansıyor. Artık kuru çaya zam gelmesi gerekiyor. Artık devletin Çaykur aracılığıyla kuru çaya zam yapması şart. Yaklaşık 2,5 yıl oldu artık maliyetler üretim giderleri tolere edilemez hale geldi. Özel sektörün elinde bir sihirli değnek yok ki dokundurup bu malın fiyatını yükseltsin. Sıkıntılı bir dönem çay üreticisini ve bölgemizi bekliyor" dedi.

'ÇAYIN RAFTAKİ FİYATI MİNUMUM 25 TL OLMALI'

Kaliteli iyi 1 kilo kuru çay elde etmek için gerçekleşen maliyetleri sıralayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Kaliteli 1 kilo çay üretmek için 5,5 kilogramlık yaş çay gerekiyor. 2,90 TL olan bir kilo çay fiyatıyla hesaplandığında yaklaşık 16-17 lira ediyor. 16 liranın üzerine imalat gideri, bunu tarladan alacaksınız, fabrikaya taşıyacaksınız, orada imalatını yapacaksınız, nihayetinde çuvala dolduracaksınız, pakete koyacaksınız, nakledeceksiniz, pazarlamasını yapacaksınız. Bayi karı vereceksiniz, market karı vereceksiniz. Maliyetlerimiz kilo başına 22-23 liralara yükselmiştir. 25 liranın altında satılan hiçbir ürün para kazanmaz, zarar ettirir, açık net. Ama bunun yanında 30 lira 40 lira olacak çay da vardır. 20 lira 25 lira olacak çay da vardır. Bu dengeyi yakalayamazsak hiç kimseden çay üreten fabrikalardan sihirli değnek beklenmesin. Bu değeri yakalamamız lazım."

Ekonomik olarak Türkiye'de yüzde 19 civarlarında bir enflasyon olduğunu söyleyen Erdoğan, "Yüzde 15 civarında 2018'de vardı, 2017'de de yüzde 15 civarındaydı, bu enflasyonlarla birlikte bütün sanayinin üzerine gelen yükleri işletmeler absorbe etmiş bugüne gelmiştir. Fiyat artışı yapılırken maliyetleri hesaplamak kolay. Yüzde 20'lik, yüzde 15’lik işçi maliyetleri elektrik, yakıt finansal maliyetler bütün bunları öngörecek bir fiyat paritesi oluşturmadığımız takdirde sektörün ayakta kalması çok zor. Minimum raftaki fiyat 25 TL'nin altında olmamak şartıyla geriye dönük zam oluşturulduğu zaman vatandaşı da müstahsili de korumuş oluruz, sanayiciyi de korumuş oluruz. Tarladan bardağı kadar bir serüvenin el içerisinde tutmuş oluruz. Yoksa gerçekten zor durumumuz var" dedi.

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Çay bahçelerinden görüntüler

Çay fabrikalarından üretim görüntüleri

Çayın taşınması

RTB Başkanı Erdoğan'ın açıklamaları Haber-Kamera: Aytekin KALENDER-Arzu ERBAŞ RİZE-DHA ===================== Koruluk alev alev yandı Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi’nde evin bitişiğindeki kuruluk alev alev yandı. O anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre yangın İnegöl’ü kırsal Cerrah Mahallesinde meydana geldi. Tahsin Okumuş’a ait evin bitişiğindeki korulukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Alevleri gören mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiye ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, alevlerin eve sıçramasını engellediler.

Yangın sonucunda korulukta maddi hasar meydana gelirken, olay ile alakalı soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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- Genel görüntü 38 saniye BOYUT 72 MB HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(DHA) ==================== Çanakkale panayırlarla şenlendi

ÇANAKKALE'nin ilçelerinde bir asırdır süregelen panayırlar, baharın gelişiyle birlikte yapılmaya başlandı. Bayramiç ve Ezine ilçelerinden sonra Ayvacık'ta kurulan panayırda, 3 gün boyunca binlerce kişi hem alışveriş yaptı, hem de eğlendi. Panayırın yeni durağı ise Yenice ilçesi oldu.

Çanakkale'de, Osmanlı'dan günümüze, yaklaşık yüz yıldır alışveriş ve eğlence kültürünün vazgeçilmezi olan panayırlar, kent merkezinde 2005 yılından beri kurulmasa da birçok ilçede hala yaşatılıyor. Bayramiç ve Ezine ilçelerinin ardından panayır, Ayvacık’ta kuruldu. Otopark alanlarıyla birlikte 100 dönüm alanda Çanakkale'nin en büyük panayırlarından birine ev sahipliği yapan Ayvacık ilçesi, 3 günde binlerce kişiye alışveriş ve eğlence imkanı sundu. Bu kültürün yıl boyu özlemini yaşayan çok sayıda vatandaş da panayırla birlikte ilçeye geldi.

Kalabalık aile bireylerini ağırlayan panayırlar, uzun süre birbirlerini göremeyen kişilerin de buluşma merkezi oluyor. Panayır kültürü, bu nedenle birlik ve beraberliği sağlıyor. Aile bireyleri alışverişe yoğunlaşırken, çocuklar ve gençlerin adresi ise lunapark oluyor. Zincirli salıncak, gondol, çarpışan araba, atlıkarınca, balerin, eğlenceyi doruk noktasına taşıyor.

Ayvacık ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mesut Bayram, panayır geleneğinin çok eskiye dayandığını, ilçenin en büyük ve güzel panayır alanlarından birisine sahip olduğunu belirtti. Başkan Bayram, "Panayır kültürü şudur. Evlenecek gençler çeyizlerini panayırdan alırlar. Örneğin hayvan pazarı olur, birbirlerinden alışveriş yaparlar, 'panayır vadeli' diye söylenir ve bu ay ödenir borçlar. Son zamanlarda çeyiz sandıkları ve buna benzer eşyalar gelmemeye başladı. Çünkü şimdiki gençler bunları kullanmıyor. Daha önce kalaylar vardı, eski saclar vardı. Onları maalesef bu panayırda göremedik. Maalesef bu durum, kültürümüzü de yavaş yavaş kaybettiğimizi gösteriyor. Panayırlar da artık çağa ayak uyduruyor. Teknolojik aletler geliyor. Tabi ki yine de yöresel kıyafetler var. Genellikle giyim üzerine, oyuncak üzerine tezgahlar var. Ama buraya gelen insanlar ihtiyaçlarının yüzde 90'ını karşılayabiliyor" dedi.

Panayırların havasının bir başka olduğunu anlatan vatandaşlar ise, açılan tezgahlarda alış veriş yaparken esnafla sıkı pazarlıklar yaptı. Ortaya renkli görüntüler çıktı. Vatandaşlar, panayırda ürünleri, alışveriş merkezleri ve çarşılardaki fiyatlara göre daha ucuza alabilmenin keyfini yaşadıklarını belirtti. Yöre halkı, panayırların havasının başka olduğunu, hem gezmeyi hem de alışveriş yapmayı sevdiklerini dile getirdi.

3 gün süren Ayvacık panayırının ardından bugün de Yenice panayırı kuruldu. Bahar panayırları, 5 Haziran'da Çan panayırıyla devam edecek.