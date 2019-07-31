DHA YURT BÜLTENİ - 9 Madendeki göçük: 1 işçi hayatını kaybetti (3)

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 İŞÇİ YARALI Zonguldak’ta özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçi kurtarılırken, hastaneye kaldırılan işçilerden Alper Kıransoy hayatını kaybetti.

Göçük, sabah saat 10.00 sıralarında Rat Mahallesi’nde bulunan özel bir maden ocağında meydana geldi. İddiaya göre, maden ocağında kömür üretimi esnasında tavanda göçme meydana geldi. Göçükte 3 maden işçisi mahsur kaldı. Ekiplere haber verilmesinin ardından bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK) tahlsiye ekibi, AFAD, sağlık ekipleri sevk edildi. Göçükte mahsur kalan Alper Kıransoy, Volkan Kıransoy ve Mehmet Demirkurt 2 saat süren çalışmanın ardından ocaktan çıkartıldı. Yaralı maden işçileri Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Maden işçilerinden Alper Kıransoy’un kalbinin durduğu ancak ambulansta yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldüğü öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Kıransoy, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşçilerden Mehmet Demirtürk'ün de hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Göçükle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) ==================== CHP'li Salıcı: Akrabaların işe alındığı iddialarının tümü araştırılıyor CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada açıklama yapan Salıcı, bazı CHP'li belediye başkanlarının, akrabalarını işe aldıklarına yönelik tüm iddiaların araştırıldığını belirtti. Salıcı, "Münferit yanlışlıklar yapılabilir. Genel Merkez'in müdahalesiyle bunlar düzeltiliyor. Bu iddiaları titizlikle araştırıyoruz. Gerçeklik payı varsa onlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

CHP'nin Seferihisar'daki 'Gençlik Kampı'nda konuşmacı olan, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Salıcı ve Kaftancıoğlu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul ile ilgili konuşan Canan Kaftancıoğlu, "İstanbul hikayesini tarif ettiğimizde, İstanbul'u yeniden halka vermişliğin izahına bakıldığında bunun sağlayan CHP örgütleridir. Ne mutlu sizlere ne mutlu bizlere ki her türlü imkansızlıklara rağmen bu partide inançla mücadele ettiniz. Sizlerin sayesinde oldu. Bizler görünen yüzleri oluyoruz ama asıl kahramanların altını çizmek lazım. Bu hikayenin başlangıcı Genel Başkan'ımızın Adalet Yürüyüşü ile başlattığını anlayıştır. Bizler de bu anlayışa hep birlikte emek koyduk" dedi.

SALICI: CHP'LİLERİN TEK VÜCUT OLMASI GEREKİYOR

Oğuz Kaan Salıcı ise partisinin iktidarı hedeflediğini ve bunun için çalıştığını belirterek, "İktidarın tüm Türkiye'ye verdiği talimat ortada. Bunlarla ilgilenmiyoruz. Bizim yapacağız şu tüm Türkiye'yi kucaklayacağız. İYİ Parti ile Saadet Partisi'yle bir araya geldik, iş birliği yaptık. Diğer siyasi partilerden de destek verenler oldu. 31 Mart seçimleri öncesinde verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Bu sözlerin takibini genel merkezimiz yapacak. CHP'lilerin nasıl bir belediyecilik anlayışı olduğu, nasıl belediyecilik yapacağını siz İzmirliler biliyorsunuz ama Ankara, İstanbul bundan 25 yıl uzak kaldı. Onlara da bunları ulaştıracağız. Bizim önümüzdeki dönem hiçbir mazeretimiz yok. Hep beraber Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde çıkan sorunları çözmek için CHP'nin iktidarına ihtiyacı olduğunu tüm vatandaşlarımıza anlatmamız gerekiyor. Bu süreçte CHP'lilerin tek vücut olması gerekiyor" diye konuştu.

'MÜNFERİT YANLIŞLIKLAR YAPILABİLİR'

CHP'li Salıcı, gazetecilerin, bazı CHP'li belediye başkanlarının, akrabalarını işe aldıkları yönündeki iddiaları sorması üzerine "Genel Merkez, bu konuda gerekli çalışmaları yapıyor. 31 Mart öncesinde verdiğimiz sözlerin hepsinin arkasındayız. Münferit yanlışlıklar yapılabilir. Genel Merkez'in müdahalesiyle bunlar düzeltiliyor. Sosyal medya üzerinde bazen olmamış şeyler de olmuş gibi yansıtılıyor. Bu iddiaları titizlikle araştırıyoruz. Gerçeklik payı var ise onlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

Salıcı, soru üzerine, kongrelerin ertelenmediğini, taslağın hazır olduğunu ve takvimi ilerleyen günlerde açıklayacaklarını vurguladı.

CHP'li Salıcı, basın mensuplarının 6 İstanbul il başkan yardımcısının işe gitmeden belediyelerden maaş aldıklarına yönelik iddiayı sorması üzerine ise şunları söyledi:

"6 gencecik yardımcımız var. Bir muktedir iktidarın yaptığı gibi para kazanmak için siyaset yapanlar var. Bir de siyaset yapabilmek için çalışan çalışmak durumunda olanlar var. Benim siyaset yapabilmek için çalışan yardımcılarımın asla öyle bir şeyi yoktur. Emek üreten, var olmak için o fotoğrafını koydukları gençler, gece gündüz çalışan siyasete çözüm bulmak için zaman üretmeye çalışan insanlardır. Hepsiyle gurur duyuyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------

- Ziyaretten görüntü.

- Konuşmalardan görüntü. Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA) ==================== Düzce'de SGK borçlarına 1 yıl erteleme geldi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 18 Temmuz tarihinde yaşanan selden etkilenen Düzce'de SGK borçlarına 1 yıl süre ile erteleme geldiğini açıkladı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Düzce Kriz Merkezi'ni ziyaret ederek Düzce Valisi Zülkif Dağlı'dan son durum hakkında bilgi aldı. Daha sonra afet koordinasyon toplantısına katılan Bakan Selçuk, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bölgede çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Bakan Selçuk, "Düzce'de meydana gelen sel felaketi hepimizi derinden üzdü. Öncelikle tüm Düzceli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isterim. Akçakoca ve vatandaşımız Cumayeri ilçelerinde aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel ve heyelan felaketinde maalesef hayatını kaybetti. Vefat edenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum. Bizler de acılı aileleri ziyaret etmek, bir nebze de olsa yaraları sarmak için buradayız, vatandaşlarımızın üzüntülerini paylaşmak için buradayız. Devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanları ile seferber oldu. Daha önce de bakanlarımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile ziyaret ettiler. Ekiplerimiz de kurtarma çalışmalarından, psikososyal desteğe, psikolojik yardımlara kadar hep burada oldular. İlk yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde de 3 ilçeye bağlı 49 köyde 541 bina ve yapının sel ve heyelandan etkilendiği görüldü. Hasar gören yerlerin en kısa sürede onarılması için kamu kurum ve kuruluşlarımızla, STK'larımızla beraber gerekeni en iyi şekilde yapmaya devam etmekteyiz. Bir yandan hasar tespit çalışmaları devam ediyor, bir yandan da biz bakanlığımız personeli ile bölgede ki eksiklikleri tespit ederek yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza da bir miktar nakit kaynak aktardık. 3 ayrı ekibimizle psikososyal destek vermeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz afetzedelerin yemek, içmek, giyinmek gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. İlgili kurum ve kuruluşlara da ileterek çözüm noktasında yardımcı oluyorlar. Kriz merkezinde de gerekli koordinasyon sağlanmaya devam ediliyor" dedi.

SGK BORÇLARINA 1 YIL ERTELEME

Bakan Selçuk, Düzce'de SGK prim borcu olan kişilerin borçlarının 1 yıl süre ile ertelendiği müjdesini vererek, "Bizler de hem hükümet hem bakanlık olarak bundan sonra ki süreçte de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Devletimiz Düzceli kardeşlerimizin bu zorlu gününde hayat normale dönene kadar her daim yanında olacak. Bu nedenle de vatandaşlarımızın 18 Ekim 2019'a kadar SGK'ya başvurmaları halinde 18 Temmuz 2019 tarihi öncesine ait dolmuş borçları ile Eylül 2019 tarihine kadar tahakkuk edecek borçlarını 1 yıl süre ile erteleyeceğiz. Dolayısı ile Düzceli vatandaşlarımızın birinin bile bu süreçten etkilenmemesi için elimizden gelen üstün gayreti sarf edeceğiz. Bugün hep birlikte bir ve beraber olma günüdür. İnşallah acılarımızı beraber sarma günüdür. En büyük temennimiz böyle acıların bir daha yaşanmamasıdır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan Selçuk'un Düzce'ye gelişi

Bakan Selçuk'un karşılanması

Afet koordinasyon toplantısından görüntü

Bakanın açıklamaları ve detaylar Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ==================== Tekirdağ'da dereyi kirleten işletme, 144 bin lira ceza uygulanıp kapatıldı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan ve kirlenip, yeşil- mavi akmaya başlayan Karaağaç Deresi'nde, boya üretimi yapılan işletmenin atıklarıyla kirlilik oluştuğu belirlendi. İşletmenin faaliyeti durdurulurken, 144 bin 394 liralık para cezası uygulandı.

Kapaklı ilçesinde, Trakya'da kirliliğiyle gündeme gelen Ergene Nehri'nin kolu olan Çorlu Deresi'ne dökülen Karaağaç Deresi, dün akşam saatlerinde kirlenerek, yeşil- mavi renklere bürünüp, akmaya başladı. Kirliliğin görülüp, ihbar edilmesi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, dere boyunca çalışama yaparak, dereden incelenmek üzere numuneler aldı. Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Karaağaç Deresi'nin kirliliğine ilişkin yapılan açıklamada, ihbar üzerine teknik personelin kısa sürede dereye intikal ettirildiği ve çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Karaağaç Deresi boyunca yapılan incelemede Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne ait yağmur suyu hatları kontrol edilmiş, yağmur suyu çıkış hattından Karaağaç Deresi'ne mavi renkli atık suyun verildiği ve bu nedenle derede renk değişiminin olduğu gözlemlenmiştir.

Söz konusu yağmur suyu kanalının takip edilerek incelenmesi sonucunda mavi renkli atık suyunu yağmur hattına deşarj eden ve 'masterbatch granül boya üretimi' konusunda faaliyet gösteren işletmenin kirlilik kaynağı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu işletmeye ait yağmur suyu kanalı ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne ait yağmur suyu hattının Karaağaç Deresi'ne çıkış noktasından atık su numuneleri alınmış ve analiz edilmek üzere yetkilendirilmiş laboratuvara gönderilmiştir. Söz konusu işletmenin faaliyetinin durdurulmasına yönelik idari yaptırım kararı alınmış olup, alınan atık su numunelerinin analiz sonuçlarına göre 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine doğrultusunda ayrıca işlem yapılacaktır."

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce Karaağaç Deresi'nde kirliliğin kaynağını oluşturduğu tespit edilen işletmeye 144 bin 394 liralık para cezası uygulanıp, faaliyeti durduruldu. Atık su numunelerinin sonuçlarına göre de yeniden işlem yapılacak.