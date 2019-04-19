DHA YURT - Bursa'da 2 defineci kuyuda mahsur; 5 kişi kurtarıldı, 1 defineci öldü (8)

KURTARILAN 5’İNCİ DEFİNECİNİN İSMİ BELLİ OLDU

Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde define aramak için girdikleri kuyuda mahsur kalan 7 kişiden 5'inci defineci de kurtarıldı. Kurtarılan definecinin Günay Kırbaş (46) olduğu öğrenildi. Durumunun ağır olduğu belirtilen Kırbaş’ın hastanedeki tedavisi de sürüyor. Ekiplerin, mahsur kalan diğer 2 kişiye ulaşmak için çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Mehmet BULDU / İZNİK(Bursa),(DHA)

