DHA YURT - Dur ihtarına uymadılar, çaldıkları koyunları bırakıp kaçtılar

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 2 şüpheli, kullandıkları aracı ve içerisindeki çalıntı olduğu düşünülen 3 küçükbaş hayvanı terk edip kayıplara karıştı.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hayvan hırsızlığını önlemek için merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi Tekel Caddesi'nde saat 02.30 sıralarında devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekibi, içerisinde küçükbaş hayvanlar ve iki kişinin bulunduğu 80 HF 260 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına aldırmayan şüpheliler araçla kaçmaya başladı. Ova Mahallesi'nden Onur Mahallesi'ne geçen hafif ticari araç, ara sokaklarda izini kaybettirdi. Çevrede bir süre daha aramaları sürdüren polis, hafif ticari aracı ve içerisindeki 3 küçükbaş hayvanı yaklaşık 10 dakika sonra 45019 Sokak'ta terk edilmiş halde buldu. Araçta yapılan aramada, Ebubekir K. adına düzenlenmiş kimliğe rastlandı. Polis ekipleri incelemelerin ardından, aracı ve içerisindeki küçükbaş hayvanları, çalıntı olup olmadıklarının tespiti için Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürdü. Soruşturma başlatan polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yakalanan hafif ticari araçtan görüntü

- Aracın içindeki küçükbaş hayvanlardan görüntü

- Polis aracından görüntü

- Sivil polisin, hafif ticari aracı içindeki hayvanlarla götürmesi

- Polis aracının gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

