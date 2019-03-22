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DHA YURT - İş yerinin tapusu için tartıştığı eşini zincirle boğdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 20:48 | Son Güncelleme

AYDIN’ın Efeler ilçesinde, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen 1 çocuk babası Ercan Ö.

AYDIN’ın Efeler ilçesinde, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen 1 çocuk babası Ercan Ö. (49), iddiaya göre iş yerinin tapusu için tartıştığı eşi Zeynep Ö.'yü (45) zincirle boğarak öldürdü. Daha sonra sağlık ekiplerini arayan Ercan Ö., yardım istedi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Efeler Mahallesi 2. Sanayi Sitesi’nde cıvata satılan iş yerinde meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Zeynep Ö., Ercan Ö.'nün cıvata satılan iş yerine geldi. Ercan Ö., iddiaya göre iş yerini boşanma aşamasına gelmeden önce eşi Zeynep Ö.'nün üzerine yaptı. Ancak boşanma aşamasına gelindiği için iş yerini eşinden geri istedi. Zeynep Ö.'den olumsuz yanıt vermesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle iddiaya göre ikili birbirine bıçakla saldırdı. İki tarafta ellerinden yaralanırken, Ercan Ö., eline aldığı zinciri Zeynep Ö.'nün boğazına dolayarak sıktı. Zincirden kurtulamayan Zeynep Ö., yere yığıldı.

Olayın ardından Ercan Ö., sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Ekipler polise bilgi vererek olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Ercan Ö., gözaltına alınırken, olayda kullanılan 2 bıçak ve zincire de el konuldu. Zeynep Ö.'nün cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Zeynep Öztürk'ün cenazesinin çıkarılışı
Olay yerinden genel ve detay görüntüler;
Zeynep Öztürk-Ercan Öztürk'ün fotosu

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN /DHA

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