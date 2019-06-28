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DHA YURT - ISPARTA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 00:25 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Er Mustafa Önlemeç'in (21) şahadet haberi Isparta'nın Yalvaç ilçesinde oturan ailesine verildi.

HAKKARİ'de nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Er Mustafa Önlemeç'in (21) şahadet haberi Isparta'nın Yalvaç ilçesinde oturan ailesine verildi.
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan er Mustafa Önlemeç, sabah saatlerinde nöbet tuttuğu sırada silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürülen Mustafa Önlemeç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
Mustafa Önlemeç'in şahadet haberi Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kurusarı köyünde oturan ailesine, Yalvaç Kaymakamı Aytekin Yılmaz ve beraberindeki heyet tarafından verildi. Şehit haberini alan ailenin yakınları ve köylüler de eve akın etti. Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.

MAYIS AYINDA BİRLİĞİNE TESLİM OLMUŞ
Bekar olan şehidin, ailenin 3 çocuğundan en büyüğü olduğu ve geçen Mayıs ayında vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olduğu öğrenildi. Diğer yandan şehidin kardeşlerinden birinin yaklaşık 5 yıl önce Antalya'da motosiklet kazasında yaşamını yitirdiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Şehidin fotoğrafları

Haber: Nurettin ARKAN / YALVAÇ(Isparta),(DHA)

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