HABER

DHA YURT - İzmir'de iki otomobil çarpıştı, aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 23:59 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında, İzmir- Ankara Caddesi Ören Mahallesi Kavşağı yakınında meydana geldi. Kemalpaşa yönünden Turgutlu yönüne giden Mustafa Tok (46) yönetimindeki 35 ACB 518 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle karşı şeride geçerek Lütfü Değer (23) yönetimindeki 35 AYY 657 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki otomobilin içinde sıkışan yaralılar için ihbarla olay yerine sağlık, 110 AKS, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen 110 AKS ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları yaptıkları müdahale ile kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Tok ve aynı aileden anne Firdevs Tok ile oğlu Yusuf Tok'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan diğer otomobil sürücüsü Lütfü Değer ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Tok ailesinin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza nedeniyle İzmir - Ankara Caddesi'nde yaklaşık 3 saat boyunca trafik akışı tek şeritten sağlandı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Kaza yerinden görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)
(GÖRÜNTÜ DGS'DE)

Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki... Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...
Kahreden haber geldi! 3 ölü, 1 yaralıKahreden haber geldi! 3 ölü, 1 yaralı
DEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandıDEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kimyasal madde yüklü tanker alev topuna döndü! Dehşet anları kamerada!

Kimyasal madde yüklü tanker alev topuna döndü!

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Kahreden haber geldi! 3 ölü, 1 yaralı

DEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandı

DEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandı

Suriyeli öğrenci LGS'den tam puan aldı

Suriyeli öğrenci LGS'den tam puan aldı

Eşini 88 yerinden bıçaklayarak canice öldürmüştü! Savunması herkesi şaşırttı

Eşini 88 yerinden bıçaklayarak canice öldürmüştü! Savunması herkesi şaşırttı

Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına 4 tutuklama

İğrenç olay! Farklı günlerde 5 erkek tarafından...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.