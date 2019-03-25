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DHA YURT - Kemer'de orman içindeki çöplükte yangın çıktı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 07:58 | Son Güncelleme

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alan içindeki çöplükte çıkan yangın, Kemer Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle uzun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alan içindeki çöplükte çıkan yangın, Kemer Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle uzun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangının ormana sıçramaması için ekiplerin çalışmaları sürerken, söndürülen bölümlerde ise soğutma çalışması yapıldı. Jandarma ekipleri ise çevredeki güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Haber: Levent YENİGÜN / KEMER(Antalya),(DHA)

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