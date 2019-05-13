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DHA YURT - KÖYDE ÇIKAN YANGINDA 8 EV, 1 AHIR VE 1 AMBAR KÜL OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 07:21 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Kargı ilçesine bağlı Çal köyünde çıkan yangında 8 ev, 1 ahır ve 1 ambar yanarak kül oldu.

ÇORUM'un Kargı ilçesine bağlı Çal köyünde çıkan yangında 8 ev, 1 ahır ve 1 ambar yanarak kül oldu.
Çal köyünde bir evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek, çevredeki evlere sıçradı. İlk müdahaleyi köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı yangına, itfaiye ekipleri Kargı Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz, 1 su tankeri, Tosya Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz, 1 su tankeri, Çorum Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 1 arazöz, 1 su tankeri ve Osmancık Belediyesi'ne ait 2 İtfaiye aracı ile müdahale etti. Yaklaşık 2 buçuk saatte kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının duyulmasının ardından Vali Mustafa Çitfçi de, köye giderek incelemelerde bulundu.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çal Köyü Muhtarı Ali Ertaş, Yangın saat 23.00 civarlarında çıktı. 8 ev, 1 ahır, 1 ambar yandı. Yangın sırasında evimdeydim. Yangının olduğunu duydum, geldik. Nuh kardeşimiz arabasını evdeki çoluğu çocuğunu çıkartmış. Biz de gelir gelmez müdahaleyi yaptık. Kargı itfaiyesi, Osmancık, Sinop, Taşköprü hepsine teşekkür ederim, alakalarından dolayı. Allah razı olsun hepsinden" dedi. Köylülerden Hüseyin Taşçı,Yangın 23.00 civarında çıktı. 23.00'ten beri yangın devam ediyor. 8 tane ev yandı. Yangın ilk çıktığında biz evdeydik. Her hangi bir can kaybı var mı, onu öğrendik. Daha sonra herkesin dışarıda olduğunu fark ettik. Araçları, hayvanları kurtardık. Herhangi bir can kaybı yok" diye konuştu.

"DEVLET BÜYÜKLERİMİZDEN YARDIM BEKLİYORUZ"
Evi yanan Nuh Kaçmaz da "Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Yanan evim var, ahırım var. Hiçbir şey kurtaramadık. Sadece çoluğumuz, çocuğumuz kendimiz kurtulduk. Kardeşimin evi var. Bir süre orada idare edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yanan köyden detaylar
-Açıklamalar
-Detay

Haber-Kamera: Esra AKSU / ÇORUM,(DHA)

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