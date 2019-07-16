DHA YURT - MALATYA'DA 15 TEMMUZ ETKİNLİKLERLE ANILDI

MALATYA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Binlerce Malatyalı etkinliklere katıldı, dualar etti.

15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliklerine Vali Aydın Baruş, AK Parti milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile darbe girişimi aleyhine sloganlar atarak meydana geldi. 15 Temmuz Meydanı'na yakın olan İnönü, Kışla ve Fuzuli caddeleri girişlerine arama noktaları kurulurken, çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis barikatları ile caddelerin kapatıldığı etkinlikte Kuran okunup, şehitler için dualar edildi.

Etkinlikte konuşan Vali Aydın Baruş, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız, başbakan iken telefonlarını dinleyen, MİT Teşkilatımıza baskın yapan, Gezi olaylarını ateşleyen, 17- 25 Aralık yargı darbesini organize eden, MİT TIR'larını Hatay ve Adana'da durdurarak mazlumlara giden yardımı teröristlere yardım olarak gösteren, devletin en gizli toplantılarındaki sırları ifşa eden, böylece Türkiye’yi dünya kamuoyu gözünde itibarsız hale getirmeye çalışanlar işte bu şer odakları ve bu odakların işbirlikçisi olan FETÖ terör örgütüydü. Tüm bu girişimleriyle, milletimizin büyük teveccühüyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı ve seçilmiş iktidarı, vatandaşlarımızın oylarıyla görevi başından uzaklaştıramayacağını anlayan kötülük mihrakları, bu kez hedeflerine sadece iktidarı değil milletimizi de koyarak canice bir girişime imza attılar. Aziz milletimiz, istiklal ve istikbalimizin, devletimizin bekası için fedakârca bir direniş göstererek terör örgütünün bu hain planına engel oldu."

Konuşmaların ardından etkinlik, şiirler ve yerel sanatçıların verdiği konserle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yürüyüşe katılanlar

- Slogan atanlar

- Bayrak sallayanlar

- Meydanda ki kalabalık

- Kuran okunması

- Mehter marşı

- Vali Aydın Baruş'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)

