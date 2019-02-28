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DHA YURT - METAL PARÇASINI KESİP, CEP TELEFONU DİYE SATTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 17:27 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta cep telefonunun ölçü ve ağırlığında metali keserek orijinal kutuya koyan ve aksesuarlarıyla birlikte satan Mehmet D., mağaza sahibinin şüphelenip durumu fark etmesi sonucu, polis tarafından gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ta cep telefonunun ölçü ve ağırlığında metali keserek orijinal kutuya koyan ve aksesuarlarıyla birlikte satan Mehmet D., mağaza sahibinin şüphelenip durumu fark etmesi sonucu, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi. Yapıştırıcı izinden şüphelenip açtığı kutudaki metali görünce şoke olduğunu belirten telefon bayisi Mehmet Sular, "20 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. İnanılmaz planlanmış, tezgahlanmış bir olayla karşı karşıyayız. Herkese ibret olsun" dedi. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Trabzon Caddesi'nde, Mehmet Sular'a ait cep telefonu ve aksesuarı mağazasında meydana geldi. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan Mehmet D., elinde açılmamış 2 cep telefonu kutusu ile Sular'a ait mağazaya girdi. Mehmet D., faturasını da gösterdiği telefonları mağazadan aldığını ve satmak istediğini söyledi. Mehmet Sular, kutuları açmadan telefonları 8 bin 200 lira karşılığında aldı ve Mehmet D.'ye 6 bin lira ödeyip, 2 bin 200 lirasını öğleden sonra vereceğini belirtti. Mehmet D. mağazadan ayrıldıktan sonra Mehmet Sular, kutuların arkasının yapıştırıcı ile yapıştırıldığını fark etti. Bunun üzerine kutuları açan Sular, orijinal telefon ölçülerinde, 148'er gram ağırlığında 2 metal parçası ile karşılaştı. Hemen polise haber veren Mehmet Sular, Mehmet D.'yi de arayarak paranın kalan bölümünü vereceğini söyledi.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Mağazaya gelen Mehmet D., Sular'ın gerçeği öğrendiğini fark edince hızla kaçmaya başladı. Bu sırada olay yerine gelen polisler, kovalamaca sonucu Mehmet D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Mehmet D., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet D.'nin üzerinden çıkan 6 bin lira da polis tarafından Mehmet Sular'a teslim edildi. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'20 YILDIR İŞİN İÇİNDEYİM, ŞOKE OLDUM'

Büyük şok yaşadığını belirten Sular, kutulardaki şarj aleti ve kulaklıkların orijinal, metal parçaların ise gerçek telefonun ölçü ve ağırlığında olduğunu söyledi. Kahramanmaraş polisinin çok hızlı harekete geçmesi sonucu mağdur olmaktan kurtulduğunu belirten Mehmet Sular, şunları anlattı:

"Kutudaki IMEI numaraları ile faturadaki IMEI numaraları birbirini tutuyor. Kendisi parayı alıp iş yerinden çıktıktan sonra kutulara baktığımda, arkasının yapıştırıcı ile yapıştırıldığını fark ettim. Normalde sıfır cihazlarda kutu açılmaz ama şüphelendiğim için kutuyu açtım ve 20 yıldır bu mesleğin içerisindeyim, bir demir parçası ile karşılaştım. Şoke oldum. Asıl mesleğim kuyumculuktur bizim ve kuyumcu terazim de mevcut. Tarttığım anda cihazın bire bir, gerçek ağırlığıyla aynı olduğunu gördüm. İnanılmaz planlanmış, tezgahlanmış bir olayla karşı karşıyayız. Herkese ibret olsun. Biz düştük, kimse böyle bir olaya düşmesin."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Şüpheli polisler arasında
- Hastaneye alınması
- Doktor odasına götürülmesi
- Hastaneden çıkarılması
- Polis otosuna bindirilmesi
- Polis otosunun gidişi

- Cep telefonu kutusu ve demir parçasının görüntüsü
- Genel ve detay görüntüler

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-

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