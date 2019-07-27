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DHA YURT - Yakıt kuyusuna düşen kedisini canı pahasına kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 18:31 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçesinde üniversiteye hazırlanan Özgür Ege Şire (19), girdiği fuel-oil dolu kuyuda mahsur kalan kedisini kurtardı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde üniversiteye hazırlanan Özgür Ege Şire (19), girdiği fuel-oil dolu kuyuda mahsur kalan kedisini kurtardı. Girdiği kuyuda kıyafetleri siyaha bürünen ve yaptığı davranışla hayvan severlerin övgüsünü toplayan Şire, "Hayvanlar da bizler gibi canlı. Onları koruyup kollamalıyız. Başka hayvanlar da olsa hiç şüphe etmeden aynı davranışı sergilerdim" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde meydana geldi. Ormanlık alanda yürüyüşe çıkan Özgür Ege Şire, kedisinin çevredeki fuel-oil dolu kuyuya düştüğü fark etti. Şire, 'Mırnav' adlı kedisinin çırpınmasına dayanamayarak kuyuya girdi. Şire uğraşları sonucu, cep telefonu ışığıyla girdiği kuyuda kedisini kurtarıp, dışarı çıkarmayı başardı. Kuyudan kedisiyle çıkan genci gören çevrede devriye atan gece bekçileri, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, kıyafeti siyaha bürünen gence ilk müdahalede bulunuldu. Genç, ambulansla kaldırıldığı hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Kedisi veteriner hekimliğince tedaviye alınan genç, taburcu edildi. Hayatını tehlikeye atarak kedisini kurtaran Şire, davranışıyla hayvanseverlerin övgüsünü topladı.

O ANLARI ANLATTI

Özgür Ege Şire, kuyuda mahsur kalan kedisini kurtarma anlarını anlatarak, insanların hayvan sevgisi konusunda daha da duyarlı olmaları gerektiğini söyledi. Şire, "Kedimle gezinirken, zaman zaman tasmasını bırakıyordum. O an, birden yanımdan uzaklaşıp, kuyuya yöneldi. Aniden düştü. Oranın yakıt dolu bir kuyu olduğunu bilmiyordum. Yaklaşık 20 dakika cep telefonu ışığından da faydalanıp, girdiğim kuyuyu aradım. 4-5 kez kuyuya girip çıktım. Aramalar sonucunda en son kedimi bularak dışarı çıkardım. Kuyudan kedimle birlikte çıktık. Orada devriye gezen bekçiler, sağlık ekiplerine haber verdi. Kedim veteriner kontrolünde. Durumu iyi. Ben ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldüm. Sağlık durumum iyi. Hayvanlar da bizler gibi canlı. Onları koruyup kollamalıyız. Başka hayvanlar da olsa hiç şüphe etmeden aynı davranışı sergilerdim. Hayvan sevgisi konusunda hepimiz duyarlı olmalıyız" dedi.

Öte yandan, Çamlık mevkisinde bulunan kuyu belediye ekiplerince üzeri kapatılarak önlem alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE(Ordu)-

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