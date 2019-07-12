DHKP-C operasyonunda yakalanan şüpheliler mahkemeye sevk edildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA ve Antalya'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DHKP-C'ye eleman kazandırdığı ve örgüt adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen kişilere yönelik dün operasyon düzenledi. Ekipler, Adana ve Antalya'da şafak vakti belirlenen adreslere baskın yaptı. Özel harekat polislerince koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerdeki 7 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda örgütsel ve dijital malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin yapılan incelemede, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında 2015 yılında şehit eden teröristlerin şiddet içeren eylemleri ile DHKP-C terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek, bu yöntemlere başvurmayı teşvik edip destekleyecek nitelikte sosyal medyada paylaşımlar yaptıkları saptandı. Adana'da sorguları tamamlanan 7 şüpheli nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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