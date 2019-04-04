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"Diaspora dünyayı anavatana, anavatanı dünyaya bağlayan köprüdür"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 22:39 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: - "Diasporayı dünyayı anavatana, anavatanı dünyaya bağlayan önemli bir köprü ve topluluk olarak tanımlayabiliriz"

BADHOEVEDORP (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, diasporanın dünyayı anavatana, anavatanı da dünyaya bağlayan önemli bir köprü ve topluluk olarak tanımlanabileceğini söyledi.

Yeneroğlu, DEİK çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından Haarlemmermeer Belediyesine bağlı Badhoevedorp köyünde bir otelde düzenlenen DTİK Avrupa Buluşması'nda konuştu.

Konuşmasında diasporanın önemine işaret eden Yeneroğlu, "Ekonomik açıdan baktığımız zaman diasporik topluluk, çok güçlü bir pazar oluşturuyor. Bir diaspora topluluğu, sermayenin, kültürel iş birliklerinin, bilgi ve yeni teknolojilerin gelişmesini sağlıyor. Sosyal kalkınma ve büyümenin geliştirilmesinde çok ciddi bir kritik rol oynamakta, ülke ve pazarlar arasında da çok ciddi görevler üstlenmektedir." dedi.

Diaspora bireylerinin anavatanlarına döndüklerinde yanlarına çok ciddi tecrübeler, başarı hikayeleri ve iletişim ağları götürdüklerine dikkati çeken Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"Diasporayı dünyayı anavatana, anavatanı dünyaya bağlayan önemli bir köprü ve topluluk olarak tanımlayabiliriz. Diaspora dediğimiz zaman yurt dışında artık kalıcı olan, asli unsuru olan, vatandaşı olan, o ülkelerde de farklı farklı ortak kimlikler geliştirmiş kişiler olarak görüyoruz. Türkiye'deki genel sosyalizasyonun dışında bu topluluk çok ciddi farklılıkları da üzerinde barındırıyor. Diaspora kavramının tarihsel kavramlaştırmanın ötesinde günümüz dünyasında göç literatüründe de özellikle çok dinamik bir kavram olarak tanımlandığını ifade etmek gerekiyor."

Yeneroğlu, diasporik topluluğun aynı zamanda anavatanıyla ilgili bir aidiyet duygusu olduğunu ve anavatanının gelişmesi için kendisini sorumlu hissettiğini dile getirdi.

Yurt dışında başta sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini artırmalarının zorunlu bir mesele olduğunu belirten Yeneroğlu, "Dünyanın farklı bölgelerinde anavatan tasavvuru ve aidiyet hissi olan 6 milyondan fazla bir kitlenin var olmasının sebebi sivil toplum kuruluşlarının ve hassasiyet sahibi olan velilerin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesinden kaynaklanıyor. Herkesin üzerine düşen sorumluluğu ve görevleri olduğunun altını çiziyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu DEİK Diaspora Hollanda

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