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DİB-MBSTS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM’den açıklama

10.04.2021 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce adayın katılım göstereceği 2021-DİB-MBSTS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınavın sonuçlarını bekleyen adayların merak ettiği konulardan oldu. Toplamda 90 dakika sürecek olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) hakkında sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki DİB-MBSTS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ÖSYM’den yapılan açıklama...

DİB-MBSTS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM’den açıklama

2021-DİB-MBSTS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılan adayların merak ettiği konulardan oldu. Toplamda 90 dakikada gerçekleşecek olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor. Peki DİB-MBSTS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

DİB-MBSTS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? ÖSYM AÇIKLAMASI...

10 Nisan 2021 Cumartesi günü yapılacak olan DİB-MBSTS sınavının sonuçları ÖSYM takvimine göre 05.05.2021 tarihinde erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasının sonrasında adaylar sorgulamalarını gerçekleştirecek.

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından ilan edilecek, adayların adresine ayrıca bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile birlikte öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru veya yanlış cevap sayıları ile adayın aldığı puan yer alacaktır. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

DİB-MBSTS sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içerisinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile beraber; sınav sorularına itiraz eden adaylar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte ÖSYM’nin internet sayfası üzerinde yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanıp ÖSYM’ye başvuruda bulunmalıdır.

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