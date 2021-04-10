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DİB-MBSTS sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte sınav süresi

10.04.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adaylar Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı olarak bilinen ÖSYM tarafından uygulanacak olan DİB-MBSTS sınavı hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı. DİB-MBSTS sınavının saati, ne zaman başlayacağı ve sınav süresi gibi birçok konu adaylar tarafından merak ediliyor. Peki DİB-MBSTS sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte sınav süresi...

DİB-MBSTS sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte sınav süresi

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı olarak bilinen ÖSYM tarafından uygulanacak olan DİB-MBSTS sınavı hakkındaki bilgiler sınava girecek adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki çok merak edilen DİB-MBSTS sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

DİB-MBSTS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK? DİB-MBSTS SINAV SÜRESİ

DİB-MBSTS sınavı 10 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 14:45'te başlayacak ve adaylar saat 14:30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. Toplam 90 dakika olacak ve 14.45'te başlayacak olan sınav saat 16.15'te sona erecek.

Salonda sınav evrakının dağıtılmasının ardından adayların sınav süresinin ilk 65 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 65 dakikası bitene kadar sınav binasında bekletilecektir. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı ise geçersiz sayılacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
sınav
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