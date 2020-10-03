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  4. Dicle Nehri’nde kaybolan çocuğun cesedine 8 gün sonra ulaşıldı

Dicle Nehri’nde kaybolan çocuğun cesedine 8 gün sonra ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 22:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 8 gün önce düştüğü Dicle Nehri’nde kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.Olay, 8 gün önce Bismil ilçesine bağlı Kenan köyünde meydana geldi.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 8 gün önce düştüğü Dicle Nehri’nde kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, 8 gün önce Bismil ilçesine bağlı Kenan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu aile Dicle Nehri kenarında ilerlerken 2 yaşındaki çocukları suya düşüp akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Su altı arama kurtarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu talipsiz bebeğin cansız bedeni 8 gün sonra Kenan ve Sarı köyleri arasında bulundu. Çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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