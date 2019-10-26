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Didim açıklarında 67 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 11:05 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 67 kaçak göçmen yakalandı.

Didim açıklarında 67 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN / DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 67 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekiplerince, dün saat 01.30 ve 02.00'de, Didim ilçesi Panayır Adası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan 2 ayrı lastik bot durduruldu. Yapılan kontrollerde botlardaki 55'i Suriye ve 12'si Filistin uyruklu olmak üzere 67 kaçak göçmen yakalandı. 33'ü erkek, 12'si kadın ve 22'si çocuk olan grup kıyıya getirildi. Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Didim açıklarında 67 kaçak göçmen yakalandı

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