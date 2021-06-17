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Didim Belediye Başkanı'na saldırı! Görüntüler ortaya çıktı: Bu devlet buraya gelecek

17.06.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve avukatı Nizamettin Bulut'a beyzbol sopalı saldırının ardından gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Belediye Başkanı Atabay’ın, olayın ardından sinirli şekilde çevresindekilere bağırdığı, “Bu memlekette devlet var ya. Yok öyle, ben burada misafirim varken bana saldıracaklar. Bu devlet buraya gelecek" dediği duyuldu.

Didim Belediye Başkanı'na saldırı! Görüntüler ortaya çıktı: Bu devlet buraya gelecek

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, avukatı Nizamettin Bulut ile 14 Haziran'da akşam yemeğine gittiği Efeler Mahallesi'ndeki bir restoranda saldırıya uğradı. İddiaya göre, Atabay'ın yanına gelen kişi suratına yumruk attı, ardından ellerinde beyzbol sopaları bulunan 4 kişi daha saldırıda bulundu. Avukat Bulut da Atabay'ı korumak isterken yaralandı. Restoran yetkilisi ve çalışanlarının araya girmesi üzerine saldırganlar kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Başkan Atabay ve avukatı Bulut ilçedeki özel hastaneye gidip, baş, bel ve sırtlarına gelen darbelerle ilgili raporu aldı.

GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİNDEN 3’Ü TUTUKLANDI

Olaya ilişkin restoranın güvenlik kamerası kayıtlarını ve görgü tanıklarının ifadelerini alan polis, şüphelilerin Fatih Ö. isimli kişi tarafından İzmir'den kiralandığı belirlenen otomobil ile kaçtığını belirledi. Otomobil Söke'de durdurularak, içindeki 2 kişi gözaltına alındı, ayrıca olaya karıştıkları belirlenen 5 kişiyi de Didim'de yakaladı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden mühürlenen otelin sahibi olduğu belirtilen müteahhit Ahmet O. polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliye sevk edilen diğer 6 şüpheliden müteahhit Ahmet O.'nun oğlu İhsan Orak, ağabeyi Mahmut Orak ve Yusuf Caner Özbek tutuklanırken, Fatih Ö. yurt dışı yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Ali S. ile Bilal D., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"BU DEVLET BURAYA GELECEK"

Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın restorandaki olayın sonrasında koridorda güvenlik kamerası ve cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, darp olayının ardından polislerin gelmesinden sonra Atabay’ın sinirli şekilde çevredekilere bağırdığı, bir kişinin üzerine yürüdüğü görüldü. Güçlükle sakinleştiririlen Başkan Atabay’ın, "Bu memlekette devlet var ya. Yok öyle, ben burada misafirim varken bana saldıracaklar. Bu devlet buraya gelecek" dediği duyuldu.

Kaynak: DHA


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