Didim Belediye Başkanı'na saldırı! Görüntüler ortaya çıktı: Bu devlet buraya gelecek

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, avukatı Nizamettin Bulut ile 14 Haziran'da akşam yemeğine gittiği Efeler Mahallesi'ndeki bir restoranda saldırıya uğradı. İddiaya göre, Atabay'ın yanına gelen kişi suratına yumruk attı, ardından ellerinde beyzbol sopaları bulunan 4 kişi daha saldırıda bulundu. Avukat Bulut da Atabay'ı korumak isterken yaralandı. Restoran yetkilisi ve çalışanlarının araya girmesi üzerine saldırganlar kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Başkan Atabay ve avukatı Bulut ilçedeki özel hastaneye gidip, baş, bel ve sırtlarına gelen darbelerle ilgili raporu aldı.

GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİNDEN 3’Ü TUTUKLANDI

Olaya ilişkin restoranın güvenlik kamerası kayıtlarını ve görgü tanıklarının ifadelerini alan polis, şüphelilerin Fatih Ö. isimli kişi tarafından İzmir'den kiralandığı belirlenen otomobil ile kaçtığını belirledi. Otomobil Söke'de durdurularak, içindeki 2 kişi gözaltına alındı, ayrıca olaya karıştıkları belirlenen 5 kişiyi de Didim'de yakaladı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden mühürlenen otelin sahibi olduğu belirtilen müteahhit Ahmet O. polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliye sevk edilen diğer 6 şüpheliden müteahhit Ahmet O.'nun oğlu İhsan Orak, ağabeyi Mahmut Orak ve Yusuf Caner Özbek tutuklanırken, Fatih Ö. yurt dışı yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Ali S. ile Bilal D., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.