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Didim Belediyesine açılan tazminat davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 19:09 | Son Güncelleme

Davayı kazanan inşaat şirketi, tazmin edilemeyen para için CHP Genel Başkanlığına haciz ihbarnamesi gönderdi

Aydın'da, Didim Belediyesine açtığı tazminat davasını kazanan inşaat şirketi, alacakları tazmin edilemediği için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığına birinci haciz ihbarnamesi gönderdi.

İnşaat şirketinin avukatı Murat Sultansu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tazmin edemedikleri 1 milyon 468 bin 326 lira için CHP Genel Başkanlığına, İstanbul Anadolu 6. İcra Dairesi kararıyla birinci haciz ihbarnamesi yollandığını söyledi.

Sultansu, "Didim Belediyesinin CHP merkeziyle ticari bir ilişkisi olabilir, bu nedenle ihbarname gönderdik, bakalım nasıl bir cevap verecekler. 7 gün içerisinde cevap vermek zorundalar." ifadesini kullandı.

- Olay

Bir inşaat şirketi, 30 Mart 2014'teki yerel seçimden önce aldığı inşaat ruhsatının yeni seçilen belediye yönetimince iptal edilmesinin ardından kurum aleyhine dava açmıştı.

İnşaat firması dava sonucu belediyeden 1 milyon 468 bin 326 lira tazminat alma hakkı kazanırken, firmanın avukatı, makam otomobillerinin de bulunduğu toplam 108 araç, 49 banka hesabı ile 3. kişilerden alacaklarla ilgili haciz işlemi başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP haciz tazminat

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