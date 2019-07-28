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Didim'de iki lastik botta 66 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 17:25 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Didim ilçesinde, 51 dakika arayla iki lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen toplam 66 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Didim'de iki lastik botta 66 kaçak göçmen yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, 51 dakika arayla iki lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen toplam 66 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Dün, 'Alo 158 Sahil Güvenlik' ihbar hattına 03.48 ile 04.39 saatlerinde iki kez Didim Tekağaç Burnu Mevkisi'ne yaklaşık 2.5 mil mesafede lastik botla yolculuk yapan düzensiz göçmenler olduğu ihbarı yapıldı. İhbarlar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları, yasadışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan botları durdurdu. Her iki bottaki 38'i Suriye, 11'i Irak, 17'si de Filistin uyruklu olmak üzere toplam 66 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botlarına alınıp, kurtarıldı. Didim Limanı'na getirilerek karaya çıkartılan 18 çocuk, 14 kadının da aralarında bulunduğu 66 göçmenin kimlik tespitleri yapıldı.
Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

FOTOĞRAF

Didim'de iki lastik botta 66 kaçak göçmen yakalandıDidim'de iki lastik botta 66 kaçak göçmen yakalandı

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