Diferansiyel nedir? Nasıl çalışır? Kaç tipi vardır?

Diferansiyel, otomobilde dişli takım kutusu olarak bilinir. Bir çok yönden araca katkı sağlar. Farklı tiplerde diferansiyeller de yer almaktadır. Bu farklı tipteki diferansiyeller otomobillerin farklı noktalarına bambaşka artılar sağlayabilir. Önce tanımıyla başlayıp devamında tiplerini de hep birlikte inceleyelim. İşte, Diferansiyel nedir? Diferansiyel nasıl çalışır? Kaç tip diferansiyel vardır? DİFERANSİYEL NEDİR? Otomobillerin geniş çoğunluğunda motordan üretilen gücü bir şaft yardımıyla arka lastiklere aktaran argümandır. Motor hava ve yakıt karışımını silindirler içerisinde yakar. Daha sonrasında burada oluşan patlama silindiri aşağı yönde hareket ettirir. Bu hareket sonucunda silindir kollarının bağlı olduğu krank mili hareket eder. Hareket eden krank mili, bir şanzıman yardımıyla farklı oranlarda motordan üretilen gücü eğer araç arkadan itişli ise bir şaft yardımıyla arka lastiklere yollar. Burada bir mil üzerindeki iki tekerlek diferansiyeldeki dişlilerin şaft tarafından çevrilmesiyle hareket etmesi sağlanır.

DİFERANSİYEL NE İŞE YARAR? AMACI NEDİR? Diferansiyel birkaç farklı amaç için kullanılır. Genelde güç aktarma dişli takımı olarak bilinir. İşte Diferansiyel sisteminin amaçları. MOTOR GÜCÜ AKTARIMI Motordan üretilen gücün lastiklere aktarımı sağlanır. Silindirlerde üretilen güç krank kasnağına aktarılır. Krank kasnağındaki güç ise, farklı oranlarda aktarılmak üzere vites kutusuna gider. Burada kullanılan baskı ve balata sisteminin de artılarını unutmamak gerekir. Bu baskı ve balata sistemi olmadığı takdir de, aracın ürettiği güç lastiklere veya duruma göre şafta aktarılamaz. Daha sonrasında aracın çekiş veya itiş yönüne göre güç farklı lastik gruplarına aktarılır. Bu gücün iki lastiğe dağıtılmasını sağlayan sisteme diferansiyel denir. Diferansiyel ilk olarak bu iş için kullanılır. LASTİKLERİN FARKLI ORANLARDA DÖNMESİNİ SAĞLAMAK Şimdi başlığı ilk okuduğunuzda “ hepsi aynı hızda ve oranda dönmüyor mu? Diyebilirsiniz. Lastikler çok eski arabalarda aynı oradan dönüyordu. Bu durum daha sonradan özellikle virajlarda büyük sıkıntılar yaşatıyordu. Hızla dönülen virajlarda otomobili kontrol etmek fazlasıyla zorlaşıyordu. Mantık olarak viraja girdiğinizde, dıştaki kalan lastiğin içte ki kalan lastiğe göre daha hızlı dönmesi gerekir. Bu sayede dönüş oldukça kolaylaşır. Bu metodu askerlikte yürüyüş yaparken çark sistemini kullanmak olarak da örnekleyebiliriz.

DİFERANSİYEL KELİME OLARAK NEREDEN GELMEKTEDİR? Bütün yabancı terimler gibi diferansiyel de, İngilizce bir terimdir. “Differantial” kelimesinin Türkçe’de ki karşılığıdır. Daha detaylandırırsak; ayrımcı, ayrışık ve farklı kelimelerinin anlamlarını da diferansiyel taşır. Lastiklerin farklı devirlerde dönmesini sağlayan bu sistemin içerisinde bir tanede Haç işaretine benzer bir malzeme bulunmaktadır. Bu malzemeden kaynaklı “haç”,”istavroz” gibi ifadeler de bu sistem için kullanılabilir. DİFERANSİYELİN ÇALIŞMA PRENSİBİ NASIL? DİFERANSİYEL NASIL ÇALIŞIR? Diferansiyeller çok farklı tiplerde olmaktadır. Bu sebepten dolayı çalışma şekilleri farklılık gösterebilir. Ama mantık olarak çalışma prensibi oldukça basittir. Kabaca anlatmak gerekirse. Motordan üretilen güç şanzımana oradan da aracın çekiş veya itiş sistemine göre lastik millerine kadar gelir. İki ayrı lastik için iki ayrı mil bulunur. Bu bişliyi döndürmek için pinyon dişlisi ayna dişlisini döndürür. Ayna dişlisiyle birleşen hareketli dişliler bulunur. Bu hareketli dişliler sağ ve sol lastiğe motordan gelen gücü aktarırlar. Diferansiyel buradaki farklı güçteki aktarımı sağlayan bir sistemdir.

DİFERANSİYEL ARACIN NERESİNDE BULUNUR Diferansiyel sistemi, aracın çekiş veya itiş yönüne göre farklı yerlerde bulunur. Şimdi bunları siler için inceleyelim ÖNDEN ÇEKER OTOMOBİLLERDE DİFERANSİYEL NEREDE? Bu tarz çekiş sistemine sahip modellerde diferansiyel ön aks üzerinde bulunur. Hatta şanzıman kutusunun içerisinde yer alır ve gücün direkt aktarımı sağlanır. ARKADAN İTİŞ OTOMOBİLLERDE DİFERANSİYEL NEREDE BULUNUR? Arkadan itiş otomobillerde diferansiyelin konumu daha da farklıdır. Burada şanzımandan gelen güç bir şaft yardımıyla arka dişliye aktarılır. Bu kez diferansiyel arka aksın tam ortasında yer alır. Burada motordan gelen gücü şaft, diferansiyele aktarır. DÖRT TEKERLEKTEN ÇEKİŞ SİSTEMİNE SAHİP ARAÇLARDA DİFERANSİYEL NEREDE BULUNUR? İşte burada işler iyice kızışmaktadır. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip araçlarda diferansiyel sistemi 3 adet bulunur. Ön, orta ve arkada olan diferansiyeller farklı oranlarda daha karmaşık güç aktarımı sağlar. DİFERANSİYEL ÇEŞİTLERİ NELERDİR? Farklı tip diferansiyeller bulunmaktadır. Hemen hemen hepsinin görevleri çok farklıdır. Gelin şimdi onları tek tek inceleyelim. AÇIK DİFERANSİYEL Günümüzde kullandığımız bir çok otomobilde açık diferansiyel bulunur. Motordan üretilen gücü iki farklı hız olacak şekilde ayırır. Bir lastikteki güç eğer ki kaybolursa, diğer lastikte ki güç te azalır.