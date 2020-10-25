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Dijital platform ve haberleşme hizmetleri e-devletten iptal edilebilecek

25.10.2020 12:43 | Son Güncelleme

Elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait abonelikler 26 Ekim'den itibaren e-devlet üzerinden iptal ettirilebilecek.

Elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait abonelikler 26 Ekim'den itibaren e-devlet üzerinden iptal ettirilebilecek.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait abonelikler 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

e-Devlet Kapısı'ndan yapılan fesih başvurusunun ardından, 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durdurulacak.

Böylece, sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneleri, aboneliğini iptal ettirmek istediğinde, hizmet aldığı işletmeciye yazılı dilekçeyle başvurmak, faks çekmek gibi işlemlerle uğraşmadan "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden abonelik iptal başvurusunu yapabilecek.

Bayilere gitme zorunluluğu sona erecek

Abonelerin fesih başvurusu için dilekçe vermek amacıyla hizmet sağlayıcıların bayilerine gitme zorunluluğu, özellikle koronavirüs salgını döneminde sorun yaşanmasına sebep oluyordu.

Bu uygulama sayesinde aboneler, iptal taleplerini e-Devlet'ten insan teması olmadan yapabilecek.

İşletmeciler, abonelerin nakil, devir, hat dondurma gibi talepleri mevcutken e-Devlet Kapısı üzerinden fesih başvurusu gelmesi halinde bu başvuruyu yerine getirmekle de yükümlü olacak.

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