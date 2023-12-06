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Dijital Telif Yasası Meclis'e geliyor! AK Partili Yayman duyurdu: Google temsilcileriyle masaya oturacağız

06.12.2023 14:48 | Son Güncelleme:
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Google'ın dijital yayıncılar için telif ödenmesine ilişkin Kanada ile anlaşmaya varmasının ardından gözler Türkiye'ye çevrildi. Konuyla ilgili açıklama TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'dan geldi. AK Partili Yayman, Dijital Telif Yasası hazırlığında olduklarını söyledi. Yayman, "Çok ciddi talepler var. Ortak aklı dikkate alarak dijital telif yasası çıkaracağız" dedi.

Dijital Telif Yasası Meclis'e geliyor! AK Partili Yayman duyurdu: Google temsilcileriyle masaya oturacağız

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Dijital Telif Yasası hazırlığında olduklarını duyurdu. CNN TÜRK'te gündeme ilişkin soruları yanıtlayan AK Partili Yayman, "Bütçeden sonra Google temsilcileriyle masaya oturacağız" diye konuştu.

Yayman'ın açıklamaları şöyle:

Bizim komisyonumuz yeni kurulmuş bir komisyon, kurulduğu günden itibaren TBMM’de, Adalet Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan sonra en çok çalışan komisyonlardan bir tanesi. Biz kurulur kurulmaz önümüzdeki Whatsapp’ın sözleşme dayatması vardı. İlk sınavımızı orada verdik. Tüm partilerden milletvekillerimiz Whatsapp’ın Türkiye’de çifte standart göstererek İngiltere’de istemediği yeni sözleşme talebini Türkiye’de istemesine bağlı olarak biz bunu reddettik. Dezenformasyon yasası gündeme geldi. Bunu Türkiye’deki tüm tarafları dinlemek suretiyle ortak akılla ele aldık.

Daha sonra da Türkiye’de temsilciği bulunan, bulunmayan dijital ağları TBMM’de dinlemek suretiyle talepleri nedir, toplumun talepleri nedir? Köprü görevi görerek tarihi bir görev yaptık.

"DİJİTAL TELİF YASASI ÇIKARACAĞIZ"

Bütçeden sonraki en önemli konumuz bu. Çok ciddi talepler var. Ortak aklı dikkate alarak dijital telif yasası çıkaracağız. Siz bir haber yaptığınızda, bunları ürettiğinizde ben bunları kullandığımız buna hiçbir ücret ödemiyorum. Böyle bir şey olamaz. İnsanları yan yana getireceğiz, meseleleri ele alacağız. Bu konu ertelenemez, ötelenemez artık.

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‘KIRMIZI ÇİZGİ’

Uzmanları komisyonumuza çağırdık. Cumhurbaşkanlığı sistemindeki komisyonun yapması gereken görevleri bizim komisyonumuz hakkıyla yaptı. Şimdi kamuoyunda bir talep var. Dijital telif konusu önemli bir konu. Telif meselesi önemli bir emeğe saygı, alın teri ve emeğin karşılığını bulması meselesi toplum tarafından önemseniyor. İçerik üreticileri tarafından vazgeçilmez bir kon. Dijitalleşme çağında dijital telif yasası aslında bir kırmızı çizgi olarak karşımızda duruyor.

Türkiye’deki fikir ve sanat eserleri kanunu eski tarihli, bu yasanın bir update edilmesi lazım. Biz aslında bu konuyla ilgili geçen dönemde 27. Dönemde hem Google’ı çağırdık kendilerini dinledik. AA Genel Müdürümüzü dinledik. An itibarıyla bize TBMM’ye çok ciddi bir talep var. Bu talep bir an önce dijital telif yasasının yapılması, mevcut telif sanat eserleri kanununun güncellenmesi talebidir.

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SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Biz perşembe günü dijital mecraları misafir ediyoruz. Yarın Tiktok gelecek. Bana iletilen bir talebi belirtmek zorundayım. Benim seçim bölgemde vatandaşlar odamdayız. Tiktok ile ilgili sayın vekilim yapılan paylaşımlar konusunda hiçbir şey yapmayacak mısınız? Benim üzerimde bu sorumluluktur. Türkiye’nin çok farklı memleketlerinde, Hatay’da en önemli taleplerinden bir tanesi Tiktok’taki paylaşımların düzenlenmesi konusu.

Tiktok’un Türkiye ve Avrasya temsilcisi komisyonumuza gelecek. Paylaşımlarla ilgili düzenlemeleri yapacağız.

‘YENİ BİR TELİF YASASI ÇIKARMAK İSTİYORUZ’

Burada biz içerik üreticilerinin emeğe saygı bağlamında konuyla ilgili bir fikir ortaya koyan, her konuda yeni bir telif yasası çıkarmak istiyoruz.

‘BÜTÇEDEN SONRA EN ÖNEMLİ KONU DİJİTAL TELİF’

Şimdi Meclis bütçeye giriyor. Bütçeden sonraki en önemli konumuz dijital telif.


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