Dikili açıklarında 15 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/DİKİLİ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinden fiber tekneyle, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Dikili'deki Madra Çayı açıklarında görevli Sahil Güvenlik botları, dün saat 01.00 sıralarında, hareket halinde bir fiber tekne olduğunu tespit etti. Durdurulan teknedeki 8'i Afganistan, 3'ü İran, 2'si Sierra Leone ve 2'si Somali uyruklu olmak üzere toplam 15 kaçak göçmen yakalandı. 6'sı erkek, 3'ü kadın ve 6'sı çocuk olan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınırken, yedeklenen tekne de kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler kimlik tespit işlemleri sonrası, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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