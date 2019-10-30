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Dikili'de iki sendika yöneticileri arasında kavga: 1 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 17:52 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Dikili ilçesinde sendika yöneticileri arasında çıkan kavgaya polis havaya ateş edip, biber gazı sıkarak müdahale etti.

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Dikili ilçesinde sendika yöneticileri arasında çıkan kavgaya polis havaya ateş edip, biber gazı sıkarak müdahale etti. Olayda bir sendika temsilcisi yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) bağlı Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikaları (Belediye-İş Sendikası) yöneticisi bir grup, bugün öğle saatlerinde Dikili Belediyesi'nin Dikili Sanayi Sitesi'ndeki şantiyesine gitti. Burada, Dikili Belediyesi'nde örgütlü durumda bulunan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası 5 No'lu Şube İşyeri Temsilcisi Cemal Eryılmaz ve beraberindeki bir grup sendika çalışanı ile karşılaşan Belediye-İş Sendikası yöneticileri arasında tartışma çıktı. Buradan ayrılan taraflar daha sonra yeniden karşılaştıkları Bülent Ecevit Meydanı'nda tartışmayı sürdürdü. Çıkan kavgada, Genel-İş Sendikası 5 No'lu Şube Dikili Belediyesi İşyeri Temsilcisi Eryılmaz, darp edilerek yaralandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre kavgada elinde bıçaklı kişilerin de olduğu öğrenildi. Çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş edip, biber gazı sıktı. Grup dağılırken, polis olay sırasında elinde bıçak bulunduğu belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma başlatan polis, her iki sendika temsilcilerinin de olayla ilgili ifadelerine başvurdu.
Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube Yönetim Kurulu'nca konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Örgütlü olduğumuz Dikili Belediyesi'nde, Belediye-İş sendikası tarafından dışarıdan taşıma eleman getirilerek, yönetici ve temsilcilerimize fiili yapılan saldırı nedeni ile bugün saat 17.30'da Dikili Atatürk Meydanı'nda basın açıklaması yapılacaktır" denildi.
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