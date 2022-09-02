Dikkat! Bu kan grubuna sahip olanların felç geçirme riski yüksek

ABD’de yapılan araştırmalara göre kan grubu A olanların erken felç ve kalp krizi geçirme riskinin daha yüksek olduğu bulundu. Doktorlar, A kan grubuna sahipseniz ve 60 yaşın üzerindeyseniz riskinizin arttığını söyledi. Bu kana sahip olanların diğer kan türleri olan AB, B veya O ile karşılaştırıldığında erken başlangıçlı inme riski yüzde 16 daha yüksek. En yaygın kan grubu olan 0 kan grubuna sahip gençlerin ise felç geçirme olasılığının diğer kan gruplarına sahip olanlara göre yüzde 12 daha az olduğu bulundu.

AB KAN GRUPLARININ KORONAVİRÜSTEN ÖLME OLASILIĞI DAHA YÜKSEK

Ancak Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki uzmanlar, kan grubu A olanların erken başlangıçlı inme geçirme konusunda endişelenmemeleri gerektiğini vurguladı. Nöroloji profesörü ve çalışmanın baş yazarlarından biri olan Steven J. Kittner şunları söyledi: “A kan grubunun neden daha yüksek bir risk oluşturduğunu hala bilmiyoruz, ancak bunun muhtemelen kan pıhtılaşma faktörleriyle bir ilgisi var. Başka bir çalışma, AB kanı olanların koronavirüse yakalanma ve ondan ölme olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.

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