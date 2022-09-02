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Dikkat! Bu kan grubuna sahip olanların felç geçirme riski yüksek

02.09.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan grubu birçok şeyi belirleyebiliyor. Sinekler bile bazı kan grubuna sahip insanlara daha fazla gidiyor. Yapılan araştırmalara göre bazı hastalıklar da çeşitli kan grubuna sahip insanlarda daha fazla görülüyor. İşte felç riskinin yüksek olduğu o kan grubu…

Dikkat! Bu kan grubuna sahip olanların felç geçirme riski yüksek

ABD’de yapılan araştırmalara göre kan grubu A olanların erken felç ve kalp krizi geçirme riskinin daha yüksek olduğu bulundu. Doktorlar, A kan grubuna sahipseniz ve 60 yaşın üzerindeyseniz riskinizin arttığını söyledi. Bu kana sahip olanların diğer kan türleri olan AB, B veya O ile karşılaştırıldığında erken başlangıçlı inme riski yüzde 16 daha yüksek. En yaygın kan grubu olan 0 kan grubuna sahip gençlerin ise felç geçirme olasılığının diğer kan gruplarına sahip olanlara göre yüzde 12 daha az olduğu bulundu.

AB KAN GRUPLARININ KORONAVİRÜSTEN ÖLME OLASILIĞI DAHA YÜKSEK

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Ancak Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki uzmanlar, kan grubu A olanların erken başlangıçlı inme geçirme konusunda endişelenmemeleri gerektiğini vurguladı. Nöroloji profesörü ve çalışmanın baş yazarlarından biri olan Steven J. Kittner şunları söyledi: “A kan grubunun neden daha yüksek bir risk oluşturduğunu hala bilmiyoruz, ancak bunun muhtemelen kan pıhtılaşma faktörleriyle bir ilgisi var. Başka bir çalışma, AB kanı olanların koronavirüse yakalanma ve ondan ölme olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.

FELÇ NEDENLERİ NELERDİR?

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  • Sigara içmek
  • Obezite
  • Çok fazla alkol içmek
  • Yüksek tansiyon
  • Yüksek kolesterol seviyeleri
  • Şeker hastası olmak

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felç a grubu ab araştırma kan grubu koronavirüs ölüm risk
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