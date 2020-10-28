HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dikkat çeken araştırma: Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 15'i hava kirliliğiyle ilişkili

Dikkat çeken araştırma: Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 15'i hava kirliliğiyle ilişkili

DÜNYA HABERLERİ  | 28.10.2020 19:34 | Son Güncelleme

Yeni yürütülen bir araştırma, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin yüzde 15'inin hava kirliliğiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Dikkat çeken araştırma: Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 15'i hava kirliliğiyle ilişkili

Sonuçları "Cardiovascular Research" dergisinde yayımlanan çalışmada, Amerikalı ve Çinli bilim adamlarının elde ettiği epidemiyolojik veriler incelendi.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıplarının yüzde 15'inin hava kirliliğiyle bağlantılı olduğu kaydedilen araştırmada, Doğu Asya’da, yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümlerin yüzde 27’sinin hava kirliliğine bağlı olduğu belirtildi.

Çalışmada, bu oranın Avrupa’da yüzde 19, Kuzey Amerika’da ise yüzde 17 olduğu bilgisine yer verildi.

HAVADAKİ KİRLİ PARTÜKÜLLERE UZUN SÜRE MARUZ KALMAK

Araştırmacılar, Kovid-19'dan ölümler ve hava kirliliği arasında direkt bir "sebep-sonuç" ilişkisi olmadığına fakat daha az kirli havaya maruz kalınması durumunda ölümlerin bir kısmının engellenebileceğine işaret etti.

Mainz Üniversitesi Tıp Merkezinden Thomas Munzel, hava kirliliğine uzun süre maruz kalma ve Kovid-19'un yarattığı enfeksiyon bir araya geldiğinde özellikle kalp ve damarlar açısından olumsuz etkilere neden olduğunu vurguladı.

Araştırmada, havadaki kirli partiküllere uzun süre maruz kalmanın, virüsün neden olduğu ölümcül sonuçlara yol açan semptomları ağırlaştırdığı kaydedildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü model çırılçıplak! Ünlü model çırılçıplak!
Azerbaycan'da karantina 1 Aralık'a kadar uzatıldıAzerbaycan'da karantina 1 Aralık'a kadar uzatıldı
Saç dökülmesi bu alışkanlığınız yüzünden olabilir Saç dökülmesi bu alışkanlığınız yüzünden olabilir
En Çok Okunan Haberler
İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti
İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti
Eskişehir'de koronavirüs vakaları artıyor!
Eskişehir'de koronavirüs vakaları artıyor!
Annesini paylaştı! Olay olan paylaşım
Annesini paylaştı! Olay olan paylaşım
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar
Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı!
Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı!
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Doğuştan gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek terk edildi
Doğuştan gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek terk edildi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Diğer Haberler
Yasa dışı horoz dövüşü baskınında horoz polisi öldürdü
Yasa dışı horoz dövüşü baskınında horoz polisi öldürdü
Şili’de 5.8 büyüklüğünde deprem
Şili’de 5.8 büyüklüğünde deprem
Porto Riko’da yolcu uçağında ‘maske’ kavgası
Yolcu uçağında ‘maske’ kavgası! Elektroşokla etkisiz hale getirildi
Azerbaycan'da karantina 1 Aralık'a kadar uzatıldı
Azerbaycan'da karantina 1 Aralık'a kadar uzatıldı
Virüsten ne kadar etkileneceğinizi gösteren uygulama geliştirildi
Virüsten ne kadar etkileneceğinizi gösteren uygulama geliştirildi
Fransa’da Ermeni protestocular işe giden Türklere saldırdı: 5 yaralı
Ermeni protestocular işe giden Türklere saldırdı: 5 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.