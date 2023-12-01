Dikkat çeken fikir: Otomobil, sürücü çığlık attığında veya patlama olduğunda bunu yapacak!

Otomobiller için hayal edilen umut verici birçok fikir var. Ancak 'H-SOS' adı verilen bir fikir, dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış durumda.

SESLERİ ALGILADIĞINDA KAYIT YAPMAYA BAŞLIYOR

Bu fikir, kör noktalardaki suçları ve kazaları önlemek için bir sosyal güvenlik ağı oluşturma fikri olarak açıklanıyor. Araç, çığlık ya da patlama gibi tehlike seslerini algıladığında farları, dörtlü flaşörleri ve kornayı devreye sokarak kayıt yapmaya başlıyor. Kaydedilen görüntüler ve aracın konumu daha sonra hızlı müdahale için polise gönderiliyor. Ayrıca, yakındaki araç sahiplerine acil durum mesajları gönderiliyor.

Bu fikrin doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde son derece olumlu bir etkiye sahip olabileceği söyleniyor. Fikrin bir gün gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği ise bilinmiyor.





