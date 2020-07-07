Dikkat! Çocuk sahibi olmaya hazır olmayabilirsiniz! Anlamak için...

Çocuk sahibi olmak, bir çocuğu dünyaya getirmekten ibaret değildir. Çiftlerin ebeveynliğe gerçekten hazır olması çok önemlidir. Peki, siz anne baba olmaya hazır mısınız?
Evliliğin ilk iki yılı, çiftlerin birbirini tanıması ve bir aile düzeni oturtmaları için oldukça önemlidir. Ufak tefek gibi görünen problemler dahi, yeni evli çiftler için sıkıntı yaratabilir. Ailelere alışmak ve onlarla da sağlıklı bir ilişki kurmak için elde edebileceğiniz en iyi zaman, evliliğin ilk zamanlarıdır. Sağlıksız ve düzensiz bir ilişki, bebek yapmak için doğru zaman olmadığını gösterebilir. İlk iki yılı sağlıklı şekilde atlatan ve bir bebeğin sorumluluğunu taşıyabilecek maddi ve manevi refaha erişen çiftler, ideal olarak üçüncü yılda bebek sahibi olabilirler.
Kendisi pek istemediği halde eşi ya da ailesi çok istediği için bebek sahibi olan insanlar duymuşsunuzdur. Bir evlat yetiştirmek her iki tarafın da yüzde yüz emeğini gerektiren bir süreçtir. İstemediği halde anne baba olan kişiler, bu süreçte geri durabilir ve bebeğin sorumluluğunu karşı tarafa yıkabilirler. Bunaldıkları zaman, istemedikleri bir şeye maruz kalmış gibi hissedip ebeveyn kimliğinden uzaklaşabilirler. Bu sebeple, çiftlerin her ikisinin de bebek sahibi olmak istemesi gerekir. Toplumun ne istediği, çiftlerin anne babasının ne istediği önemli değildir. Bir evlada sahip olmak, yalnızca anne babanın karar vermesi gereken bir durumdur.
Özellikle kadınları ilgilendirse de erkeklerin de dikkat etmesi gereken sağlık durumu kontrolü, sizi gelecekte yaşayacağınız problemlerden kurtarabilir. Çiftlerin herhangi birinde ortaya çıkmamış olan bir sağlık problemi olabilir. Özellikle kadınlarda, hamileyken kendini gösteren hastalıklar problem yaratabilir. Bu yüzden, bir bebek sahibi olmadan önce sağlık muayenesinden geçmenizde fayda var. Böylece hamilelik öncesi gerekli ise tedavi görebilir ve hamileliğinize sağlıklı bir başlangıç yapabilirsiniz.
Ülkemizin bazı kesimlerinde sıklıkla duyulan "Bebek olunca düzelir!" mantığı, bir bebeğe hazır olmayan ilişkileri sağlıksız çözümlere yöneltir. Bebeği, ilişki problemlerini düzeltmek için kullanıyorsanız hemen durun! İlişkiyi düzeltecek olan bebeğiniz değil, sizlersiniz. Bebek doğunca ilişkinin düzeldiği yalanına da kesinlikle inanmayın çünkü bebek sorumluluk gerektirir.
Öte yandan, güven ve sevgiyle örülmüş sağlıklı ilişkinizi bebekle taçlandırmak istiyorsanız minik bir mucize mutluluğunuza mutluluk katabilir.
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